掌握職場上的兩種「有關」，解決自己與主管對於不確定性的焦慮

文：公關人生相談室

Candy是部門的新進員工，剛進公司不久，好不容易稍稍適應了公司的作息、文化和環境，但在跟老闆相處上總是很不得要領，導致每天上班前想到要面對老闆總是有些緊張和不安。

舉例來說，之前主管請她整理一個跨部門報告，統合各個部門下一季的行銷預算，讓主管拿去跟大老闆報告，她辛辛苦苦整理了一、兩天，仔細設計表格、調整格式，交出了漂漂亮亮的預算報告讓主管過目。

但卻因為有部門還沒有交上數字，Candy也沒有去跟催，表格一打開，某些欄位就是空白的，讓主管不太高興，問Candy為什麼會有漏資料而且怎麼沒有提前說？而且當天晚上報告就要送給大老闆看了。Candy不敢回嘴，但心裡想的是其他人沒交我怎麼會知道，一方面又覺得有些委屈，想著自己花了兩個晚上加班做出來的報告，主管沒先稱讚就算了還數落她，讓她心裡不是滋味。

你也有遇過類似的狀況嗎？

面對職場和工作，其實都跟兩個「有關」有關係，一個是「與你有關」，另一個是「與他人有關」。職場的組成也像是劇團，每個人都有自己的角色需要扮演，而自己的腳本跟排練的熟悉程度也只有自己最清楚。

「與你有關」就是自己職責範圍內的工作，以及自己展現出的能力與工作成果；「與他人有關」往往就是在日常工作外，範圍更大、影響部門更多或影響時間更長的專案，需要其他團隊成員協作，通常也需要主管進一步的指導。

在「與你有關」的工作上，可以想像是戲劇的預演，通常只要經過適時指點與日常練習，工作成果不至於太差，或即便成果不盡人意，只要稍加微調下次也還有機會改進，或是影響也不大。

但「與他人有關」的事情，就像是戲劇的公演，特別是主管要往上呈報的成果，更像是在國家戲劇院內公演的劇碼，演員、走位、燈光、音效缺一不可，更需要細心琢磨，才能呈現出最美好的一面。所有的不確定因素，在舞台上的布幕揭開前，都應該要確認完畢，而非留著空白讓身為舞台總監的主管現場即興發揮，或因為臨時變因太多而焦慮不已。

在職場上，我們常常埋首工作做到忘記時間，也很常因為太過投入，而忘記其實其他人對於自己手上工作的了解程度通常不如我們，更別說是每天日理萬機，無從緊盯每個工作步驟的主管了。也因此，我們需要定時回報、適時溝通，才更有機會得到需要的協助或資源，或是在專案產生風險前，就先得到預警可及時採取補救措施。

當你可以持續增加自己在主管前的曝光度，無論是定時回報工作進度、詢問問題或確認專案方向，並能交付具備穩定水準的工作產出，也才有機會解決主管對於不確定性的焦慮，也為自己解除焦慮，也才有機會在處理「與你有關」的事情之外，為自己爭取到更多「與他人有關」，更為寬廣的工作舞台。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航