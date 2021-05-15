回顧Fernando Valenzuela：一道空前絕後、歷經了40年仍然歷久不衰的墨西哥旋風

「墨西哥旋風」

距離Fernando Valenzuela首次登上大聯盟球場已經過了40年，但如今提起這個名字，仍會讓許多老球迷們想起那一場勢不可擋的「Fernando狂熱」（Fernandomania）。1980年，來自墨西哥一個人口稀少的小鎮Etchohuaquila的Valenzuela，初次登上大聯盟舞台。

這位20歲的農家之子，帶著他銳利刁鑽的螺旋球一路闖進了棒球最高殿堂。隔年球季，Valenzuela因為隊友受傷而臨時被任命為開幕戰先發，首度在大聯盟先發上場就是開幕戰，但是Valenzuela不露懼色，完美地送出一場完封。

Valenzuela更接著以八場連續的勝投捲起「墨西哥旋風」。在這八場勝利當中Valenzuela繳出了七場完投、五場完封，一共72局的投球裡面ERA是極低的0.50。最後，Fernando Valenzuela在1981年球季，成為了大聯盟史上第一位同時奪得新人王與賽揚獎的投手。那年他不僅入選了明星賽，也拿下了銀棒獎。

Valenzuela所帶來的矚目與狂熱遠超所有人的想像，出生於墨西哥的他除了以優異的表現吸引來自各地的棒球迷以外，更成為了許多拉丁裔球迷心中無可取代的棒球英雄。

當時只要是輪到Fernando Valenzuela先發的比賽，整個球場從觀眾席到媒體席都會被擠得水洩不通。這股熱潮甚至被道奇隊傳奇棒球主播Vin Scully稱之一場「宗教信仰般的經驗」。許多人甚至是因為Fernando Valenzuela的名字號召才首度接觸棒球這項運動，道奇隊另一位名人堂級主播Jaime Jarrín曾這樣評論Valenzuela所吸引而來的棒球迷們：

「我真誠地認為，大聯盟歷史上沒有任何人比Fernando Valenzuela為這項運動創造了更多新球迷。Sandy Koufax、Don Drysdale、Joe DiMaggio，甚至是Babe Ruth都比不上他。Fernando讓太多來自墨西哥、中美洲和南美洲的人民們成為了棒球迷，他讓那些原本完全不在乎棒球的人，對棒球有了興趣。」

天使隊知名教練Mike Scioscia的球員生涯也是在1980年從道奇隊開始，並一路身穿藍衫直到1992年退休。Scioscia在成為隊上的先發捕手以前，因為認真學習西班牙文來跟當時幾乎不太會說英文的Valenzuela溝通，最後因此成為了Valenzuela的專屬捕手。兩人至此建立了相當深厚的友誼，在2019年Valenzuela入選道奇隊名人堂的慶祝儀式上，Scioscia也有到場致詞祝賀。

「大家都可以看出Fernando的天分、看到他的棒球能力，但較少人能夠看到他的內心。站在投手丘上的Fernando永遠無懼於任何事，在任何球數、面對任何打者時都能夠投出關鍵的球，這需要一種罕見於其他球員身上的自信。另外，Fernando永遠都願意負起責任。輸掉一場比賽的時候，他從來不去指責他人。他從來不會說：『喔都是那個裁判誤判了啦！』相反地，他接受所有可能源自於他的失敗因素，並且向前看。這是最重要的，也是為什麼他可以成為一個優異的領袖。」Scioscia在典禮上說道。

現任太空人隊總教練Dusty Baker，在1976年到1983年球季也曾經在道奇隊擔任外野手，與Valenzuela當過一陣子的隊友。Baker回憶那段時間看到Valenzuela上場投球的時候，總是會讓他聯想到墨西哥冬季聯盟的氛圍。

「他的投球彷彿代表了整個拉丁美洲國家。我不只是說墨西哥，還包括薩爾瓦多、包括尼加拉瓜。他投球的時候總是旗海飄揚。」Dusty Baker說。

大聯盟官網以歷史資料作出統計，在「Fernando狂熱」的全盛時期，道奇隊主場由他先發的比賽可以吸引平均48431名球迷，非他先發的場次則是平均40941位球迷到場觀戰。如果他在客場之旅先發則可以吸引到平均33237名左右的球迷、若沒了他先發，則大約會平均有19456名球迷進場看球。當然，有許多其他因素可能都會影響到觀眾的進場意願，但光是這樣的數字也已經足以讓人理解Valenzuela當時有多麼招人熱愛。

時任道奇球場的保全人員Rico Rivera如此說道：「我曾看過有人站在球場的賽程表前，數著uno, dos, tres, quatro（西班牙文中的1234），然後說：『我們要買那一場比賽──第五場比賽，因為他的下一場先發是那一天。』」

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招牌螺旋球

基本上螺旋球可以視為一種「反向的曲球」，對左投手Valenzuela這顆球種給他的投球帶來極大的優勢，因為螺旋球會向著左打者的內角掉落、往右打者的外角移動，這種與傳統變化球恰好相反的軌跡特性甚至讓它贏得了「消失的魔球」的美名。

然而螺旋球可以說是一種七傷拳，因為這種球路不但極難學習與掌控，更麻煩的是在投出螺旋球時的揮臂方式會帶給手臂極大的負擔，因此大量使用螺旋球的投手，通常也相當容易受傷，並且因此賠上自己的投手生涯。

1979年冬天，Valenzuela從隊友Bobby Castillo的手上學到了螺旋球並且成功將其活用，至此成為Valenzuela的招牌武器。實際上Valenzuela在實戰之中展現的螺旋球可以歸類成三種，在不同的情境中可以看到它們個別顯現出來。

第一種螺旋球有著極大幅度的垂直位移，用以和具有相當程度選球能力的打者對決、有著較明顯水平位移的第二種螺旋球，則用來對付總是積極出棒的打者。最後一種螺旋球雖然掉落幅度不大、常常會留在好球帶之內，但是當跟著其他球種交互搭配時，能夠有效地破壞打者的攻擊節奏。

Mike Scioscia接捕了Valenzuela生涯331場例行賽當中的245場，其中包含1990年的無安打比賽，基本上可以說是最理解Valenzuela投球威力的人。Scioscia曾在訪問中如此描述Valenzuela過人的投球能力：

「當你彷彿能夠聽到球的旋轉時，你就知道它的轉速很高、而且一定會有非常大幅度的變化，有時候你在某些投手投出曲球和滑球時都會遇到這狀況。Fernando的螺旋球也是如此，你可以在接捕時聽到它的旋轉。這也就是為什麼他有辦法讓這顆球，從投出看起來就像極了一顆快速球，卻在最後一秒突然墜落。」

不只是棒球明星

正如前文所述，Fernando Valenzuela在球場上的精采表現並不是他唯一的價值，他為墨西哥和美國兩地之間所搭起了一座堅實的橋樑，更是球場之下無可抹滅的貢獻。除了讓更多中南美洲的人民接觸到棒球以外，Valenzuela也在某種程度改變了美國人對於墨西哥移民刻板的嫌惡心態。

在洛杉磯時報主筆西加州專欄的Gustavo Arellano在受訪時提到，自己的家人朋友們都是在1980年代初期的移民潮中，從墨西哥來到了西加州地區，墨西哥人和當時處於霸權地位的白人們，彼此之間缺乏信任、關係緊張，是Valenzuela在某種程度上緩解了這個關係。

「儘管Fernando自己從來沒有說過，但他在很多面向上都成為了一座橋梁。他讓美國人們知道『嘿不用害怕這些墨西哥人，一切都會很OK的。他們只是像你一樣，想要為道奇隊打球、他們支持道奇隊，而且現在道奇隊正因為一個墨西哥人而一直贏球欸。』」 「我並不是說Fernando在一夕之間就弭平了所有西加州內的種族歧視問題，但他絕對是當時的美國人理解和接受墨西哥人的一個重要橋梁。」Arellano說。

事實上，1960年代初期道奇要在Chavez Ravine興建主場時經歷了許多波折，不少家庭因為球場建地的需要而被迫離開原本的家園，受害者之中不乏來自墨西哥以及其他中南美洲的移民。因此，當地有不少居民和道奇隊的關係始終是緊張而複雜的。

Fernando Valenzuela做為一名球員，當然不可能僅憑一己之力就扭轉這些錯綜複雜的恩怨情仇、創造一個從此和諧共榮的社會。但毫無疑問的是，Valenzuela是一個溝通契機的創造者、也是一個打破障礙的劃時代球員。他讓原本被大聯盟視為「外人」的墨西哥族群首次有了影響局勢的機會。正如Jackie Robinson之於非裔美國人、野茂英雄與鈴木一朗之於日本人、朴贊浩之於韓國人、Tony Lazzeri之於義裔美國人，以及Al Simmons之於波蘭裔美國人一樣。

他是一個好投手、一個好隊友，更是一座橋梁、一個標誌。Fernando Valenzuela，一道空前絕後、歷經了40年仍然歷久不衰的墨西哥旋風。

參考資料

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