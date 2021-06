如何不斷擴展自己在公司、部門裡的「影響力」？

上次文章寫了〈職場提升心得(一):觀察及反省自我能力〉,提到時常觀察、反省自我在不同能力上的情況,發掘出自己更有優勢的領域,並累積相關技能。更之前的文章〈美國科技公司的績效考評(Performance review)〉,則分享科技公司的績效考評通常有幾個大面向(以工程師舉例):Impact(影響力)、Engineering、Direction、People。

擴展自己的影響力

Impact(影響力)佔績效考評的很大一部分比重,好的impact通常和好考績有很大的正相關。可以說如果要得到好考績、被升遷,需要有好的專案影響力。但要如何做到比較有大impact(影響力)的專案呢?在公司及組上不同階段,可能有不同的方式。

在剛進一個公司及組的時候,因為還沒有過往的成績可以證明,這個時候就不要挑三揀四、盡量把被分配到手上的工作做的完美,慢慢建立reputation,用成績來得到越來越重要的工作。

我個人在換工作及換組剛開始的時候,常常會在1:1問我的經理及組員,什麼東西是他們比較頭痛,或是緊急希望有人幫忙的,藉由做這些比較緊急及被需要的工作,來逐漸建立我的成績。

機會是可以被創造出來的

而工作一段時間後,因為有一些過往成績可以證明,也應該可以有更多機會得到重要的專案。許多人可能也會因為你是某一專案的專家,來詢問你各種問題。這種時候除了持續累積自己的影響力,也應該多take initiatives。

take initiatives我沒有想到比較好的中文翻譯,比較白話的解釋就是去做一些嘗試。一位資深的工程經理和我分享過,在他早期的工作中,因為要和公司不同組,還有一些公司外的人合作,他常常被blocked。於是他在1:1會和他的經理抱怨其他人。

直到有一天,他的經理回覆他說:「你已經和我抱怨了2個月了,但我都沒有聽到你提出可能的問題及解決方案。」他在那天有點羞愧又醍醐灌頂,了解到就算他想要他的經理幫忙,他也需要更好地了解問題、思考可能的原因、提出可能的解決模式。

很多時候機會是可以被創造出來的。我常聽到資深工程師或是領導層級,鼓勵我們多和不同組的成員聊聊,在這個過程去發掘一些沒有被滿足的痛點。很多很大影響力的專案,就是從不同組彼此不同的激盪,整理發現的。

如果你是發現整理問題的人,並提出很好的解決方案提案,領導階層被你說服後經常就會讓你領導執行新的解決方案,你等於是自己幫自己開創一個很大影響力的專案。

在適當時機做一些有點冒險的嘗試。比如說今天有一個新的跨組織大專案的領導機會,可能我們自覺能力還不夠,但是這個世界本來就沒有萬事都能等我們準備好,才把機會放到我們眼前的。如果你很想要嘗試,就要勇於和老闆爭取,藉由過往的成績來支持你的提議。

冒險嘗試失敗了也算是一個磨練,成功的話除了磨練,也會得到事業上的成果。畢竟「You own your own career development. If you don't speak for yourself, no one will.」過往文章〈心得體悟:亞裔專業人士在美國的職場之路〉也有許多這個議題的著墨。

跳槽前,確保自己是run into an opportunity,而不是run away from a problem

最後,矽谷、或是美國科技業給予軟體工程師的機會很多,有經驗的工程師每週都會收到不少recruiter的招募LinkedIn訊息。中文諺語說外國的月亮比較圓,英文是「The grass is greener on the other side.」從外部看許多機會可能都感覺比較好,讓人想要一直去追求新的機會。

但跳槽看似簡單,我們自我問題不解決,在新的地方也會陷入同樣的困難,而且工作經歷越多的時候、好的機會越稀少(從外部來看),跳槽的門檻也會變得更高。

在考慮機會的時候,確保自己是要run into an opportunity,而不是run away from a problem。換工作不是因為要逃避可能面臨的問題,因為在新的地方,舊的問題也還是會出現的。

雖然說我們在乎自己的影響力,但如果我們的能力足夠,許多機會、成果都會因為我們的爭取、執行得當的自動產生其對應的影響力,所以在乎影響力的同時,也要好好專注自我的能力及成長。

以上是我的一點小心得,不論你是不是工程師,你有什麼增加在公司影響力的方法及心得呢?歡迎留言和大家分享。

以上內容均為作者個人經驗與觀點分享,不代表其任職公司立場

本文經半路出家軟體工程師在矽谷授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航