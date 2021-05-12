藥師解析常見安眠用藥：短效、中長效藥物各有哪些優缺點？

文：黃慧玫（KingNet國家網路醫藥編輯部）｜諮詢專家：林婉蓉（台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師）

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現代人由於工作繁忙、壓力大，或有潛在疾病影響，常常會有失眠的困擾。台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師林婉蓉表示，持續性的睡眠缺乏，會而造成情緒不穩、精神無法集中等問題，不可小覷。

安眠藥有哪些？藥師解析常見用藥

林婉蓉指出，目前最常見用來治療失眠的處方用藥主要為作用在GABAA受體的Benzodiazepine receptor agonists （BZRAs），包括有苯二氮平類藥品（Benzodiazepines, BZDs），如TRIAZOLAM、ESTAZOLAM、DIAZEPAM、FLURAZEPAM等；及非苯二氮平類藥品（Non-benzodizepines, non-BZDs），如ZALEPLON、zolpidem、ZOPICLONE等。

林婉蓉說，不同的苯二氮平類藥品之間的差別，主要是在於作用開始時間及作用時間長短。此類藥物雖然安全性高，長期服用仍必須留意耐藥性及依賴性的問題。

短效且作用快速的藥品可幫助減少入睡的時間，隔日白天較不會有殘留的鎮靜作用；但短效藥物在突然停用情況下，較容易發生反彈性失眠。中、長效的藥品可幫助維持睡眠，減少睡眠中斷的問題，常見的副作用為嗜睡、頭暈、肌肉無力、運動失調等。

而非苯二氮平類藥品的作用時間快速，可幫助快速入睡，也較不易產生耐藥性及成癮性。

藥師提點，服用安眠藥注意事項

她提醒，大部分的安眠藥多經由肝臟代謝，老年人因為肝臟代謝藥物能力降低，會使得藥物有較高的血中濃度，導致藥物的效果延長，因此較容易出現過度鎮靜、認知障礙、譫妄及跌倒等藥物不良反應。

林婉蓉指出，使用安眠藥的同時，應具備有正確的用藥知識，才不會增加藥物副作用及造成藥物濫用的問題。部分特殊族群在使用安眠藥上必須特別小心，像是老年人。

安眠藥應於睡前15－30分鐘服用，服藥後就立刻就寢，不要再進行其他的活動。服藥後8小時內避免開車或操作機械等行為，若隔日有殘留的嗜睡感，應與醫師討論可考慮換成較短效的安眠藥。

開始服藥後，不應自行增減用量，若是突然停藥也可能產生戒斷症狀，必須經過與專業醫師討論並遵照醫囑使用。而酒精會增加安眠藥的鎮靜作用，可能會有過度的中樞神經抑制作用，嚴重恐昏迷、呼吸抑制，千萬不能與酒精併服。

林婉蓉呼籲，失眠時，除了使用安眠藥助眠，同時更應該培養良好的睡眠衛生習慣，尋找失眠的原因，才能一夜好眠。

重點整理：關於安眠藥你不知道的六件事 安眠藥由肝臟代謝，肝臟代謝藥物能力降低時，會導致藥物的效果延長。 使用時，應具備正確用藥知識，才不會增加藥物副作用、藥物濫用問題。 安眠藥應於睡前15~30分鐘服用，服藥後立刻就寢。服藥後8小時內避免開車或操作機械等行為。 服藥後，若隔日有殘留嗜睡感，應與醫師討論，考慮換成較短效的安眠藥。 開始服藥後，不應自行增減用量，若是突然停藥也可能產生戒斷症狀。 不能與酒精併服，可能有過度的中樞神經抑制作用，嚴重恐昏迷、呼吸抑制。 ​​ ​​​​

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