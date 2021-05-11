歷經越戰橙色劑傷害與孩子夭折，前越南戰地記者在法國起訴跨國化學公司失敗

文： Farah Bahgat

本週一（5月10日），法國一家法院對於一起針對14家跨國化學公司在越戰期間生產且銷售橙劑（落葉劑）的訴訟做出「不予受理」的裁決。

根據法新社獲取的審判書，法國巴黎郊區埃夫裡市（Evry）法院表示，它沒有管轄權來審判涉及美國政府戰時行動的案件。

提起訴訟的是一位名叫陳素娥的越南裔法國人。她起訴的跨國化學公司包括美國農用化學品公司孟山都（現屬於德國大型藥業集團拜耳）等總共14家。

美國、澳大利亞和韓國的退伍軍人都曾因遭受橙劑後遺症的傷害而獲得過賠償。如果司法能做出有利於越南平民受害者的裁決將是開創歷史先河。

陳素娥是誰？

據越南媒體報導， 陳素娥於1942年出生，是原越南解放通訊社（現為越南通訊社）的戰地記者。她本人及她的兩個孩子都是橙劑的受害者。她說，因為接觸過橙劑，她本人患有嚴重的糖尿病和罕見的胰島素過敏症，還曾兩次染上肺結核。另外同樣是受到橙劑後遺症的影響，她的大女兒因心臟畸形17月大時夭折，小女兒則患有地中海貧血症。

陳素娥將這起訴訟稱為她生命中的「最後一場戰鬥」。

🇫🇷 En France, la justice déboute la franco-vietnamienne Tran To Nga qui souhaitait porter plainte contre 14 géants de la chimie, producteur du terrible Agent orange, ce produit défoliant utilisé pendant la Guerre du Vietnam. pic.twitter.com/0n2vgeXT0c — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) May 10, 2021

被告的態度

被指控的跨國化學公司均認為，美國軍方對在越戰期間使用橙劑負有全部責任。法新社援引拜耳公司一名代表的意見稱，「戰爭期間的供應商」不應承擔責任。這些企業也拒絕法院的管轄權。

孟山都公司的一名企業律師說，美軍使用橙劑是為了捍衛「國防」利益。

什麼是橙劑？

橙劑（Agent Orange）是摻雜了劇毒物質二噁英（TCDD）的致命毒劑，由於這些落葉劑或除草劑裝運容器上的橙色條紋，故名「橙劑」。

上個世紀60到70年代，美軍為了阻止越共游擊隊的進攻，在越南叢林上空噴灑了7600萬升落葉劑，打算以此清除遮天蔽日的樹木讓越共游擊隊無處可逃，同時還可以破壞游擊隊的食物供給。

橙劑的主要成分2,4-二氯苯氧乙酸（2,4-D）與2,4,5-三氯苯氧乙酸（2,4,5-T）兩種除草劑，其製造過程中，會產生2,3,7,8-四氯雙苯-p-二噁英這種強致癌類物質，而且這類物質化學性質非常穩定，在環境中自然消減50％就需要耗費9年的時間。它進入人體後，需14年才能全部排出。它還能通過食物鏈在自然界循環，貽害範圍非常廣泛。

越戰期間，數百萬越南人、寮國人和柬埔寨人都因接觸到橙劑而深受其害。

很多嬰兒在出生時都出現畸形和其它健康問題，包括唐氏綜合症、腦癱和極端的面部缺損。這些影響被認為與橙劑有關。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為法國的民眾，舉著陳素娥的照片，聲援她提起的橙劑訴訟案。照片攝於1月30日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範