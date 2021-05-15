【日漫】《春心萌動的老屋緣廊》：腐緣之下的忘年之交，BL牽起的緣分

文：嘎拉嬉皮GALA

2021漫畫大賞於3月15日公布得獎作品，由《葬送的芙莉蓮》抱走獎項。講述勇者一行人擊敗魔王後的後日談，將大眾眼中熟悉的題材以另一角度描寫，呈現出全然不同的風味。

除了《葬送的芙莉蓮》外本次漫畫大賞仍有很多值得推薦的作品。在此筆者將以自己的品味，推薦心目中的遺珠之憾給讀者們。

第一部推薦的作品為《春心萌動的老屋緣廊》（日語：メタモルフォーゼの縁側），以下簡稱為老屋緣廊，作者為鶴谷香央理。本作獲得「這本漫畫真厲害！2019」女生篇第一名，與「2019年THE BEST MANGA 這本漫畫必讀！2019」第一名，獲獎盛豐。

到底這部作品有什麼魅力，能在甫出版就於推特上掀起話題？甚至讓演員與歌手爭相推薦？

不是BL，是「喜歡BL的人」的故事

看到書名與封面，讀者們應該很難聯想到這一部作品，與BL作品有什麼關係。事實上，這一部漫畫並非講述兩位美男子墜入愛河的故事。誠如作者所說：「當時就表示自己想要畫『喜歡BL的人』的故事。」

圖片來源：《春心萌動的老屋緣廊》

故事講述一位喪偶獨居的年長女士──市野井雪，居住於日式老屋中並且開設書法班度過晚年生活。某日前往書店看書時，偶然機遇看到BL漫畫《只想永遠注視你一人》（君のことだけ見ていたい）。

當時雪拿著BL到書店櫃台結帳時，店員麗（佐山麗）瞪大眼睛，驚訝的神情彷彿他這一輩子沒見過75歲的老婦人買BL漫畫，差點就想開口詢問：

「奶奶你知道你手上拿著的漫畫，是兩位男生談戀愛的故事嗎？」

一本漫畫牽起了兩人之間的緣分，相差58年的世代鴻溝，卻因為男生之間的戀情弭平了。雪跟麗一個是寒冷的雪花、一個是象徵炎熱的晴天，個性卻大相逕庭。雪雖然75歲，老伴也已不在人世，女兒也嫁去國外，應是孤身一人感到寂寞，除了身體上的老毛病外，沒有什麼不順心的事情。日常生活中雪教導小朋友書法，閒來無事自己下廚、逛書店活得倒是愜意。

故事中雪居住在的老屋走廊，成為了她與麗交流想法的場所，雖然雪的身體也跟這間屋子一樣垂垂老矣，但是在歲月的侵蝕下，多了皺紋卻也增添了溫暖懷念的感覺。

圖片來源：《春心萌動的老屋緣廊》

另一位女主角麗17歲為女高中生，本應是青春年華，活力無限的她，實質上是一位腐女，外貌有些不修邊幅，頂著亂糟糟的黑髮，安靜且低調。下課就在書店打工，因為那是能接觸到BL漫畫的最佳途徑，但是麗只能將這個秘密深藏在心中。

因為BL相知相惜的忘年之交，老屋緣廊就是如此平淡且真實的故事。

腐女子的共鳴，守護CP的真心

閱讀老屋緣廊漫畫時，我內心總掩不住內心激動，因為這一部作品讓我產生了共鳴。我相信在台灣，腐女讀者年齡層分布很廣，但的確很難想像70歲老婦人喜愛BL到春心蕩漾畫面。無論在書店或是在同人場，購買BL相關書籍的讀者，絕大部分都是40歲以下的青年。更別提父母或是爺爺奶奶年紀的長者，說不定他們對於同性愛仍採取保守的態度。

有鑑於前些年因為同性婚姻產生的家庭糾紛不勝枚舉，世代間的價值觀差異並非一朝一夕能夠消除的。不過漫畫中雪奶奶卻因為閱讀BL漫畫，感受到兩位男主角打從心底喜愛對方的純情，產生了想要守護他們的情感。其實這便是腐女子原生的情感，守護並且祝福男主角們能夠打破世俗禁忌成為戀人。

麗在與雪成為同好的時候，也被雪大方的態度感染。麗原本都用紙袋小心翼翼包裝老BL漫畫，擔心對方會不會無法接受自己的品味？內心小劇場不斷打架，我相信腐女們在推廣作品給朋友時也會有這些焦慮。除了守護之外，「分享」也是腐女間情感連結重點之一。

共享、共同守護、再次產出，在觀看BL作品時，腐女子們會產生的共鳴，成就了一個共同體。在共同體中，年紀、社會地位、金錢都不重要，重要的是都有守護著CP（couple）的真心。

圖片來源：《春心萌動的老屋緣廊》

多條劇情線，交織出暖心的作品

除了雪跟麗兩人之間的友情，故事也帶出麗的青梅竹──馬紡與英莉之間的關係。紡與英莉是校園中人人稱羨的情侶，英莉擁有不輸雜誌模特兒的外貌，在同儕眼中閃閃發光，卻意外在意紡與麗之間的互動。

作者常使用BL漫畫《只想永遠注視你一人》兩位男主角在故事中遇到感情波折，對比紡與英莉的挫折。的確在感情中並非都是外人眼中閃閃發光，其中奧妙只有當事人才知曉。

我特別喜歡其中麗帶著雪前往同人場擺攤的故事，麗知道自己畫技不佳原本萌生放棄的念頭，藉由雪的鼓勵麗獨自一人完成了同人誌。在追求畫工劇情的同人場中，想必是遭遇了現實的打擊，不過卻也獲得了機會。

我很高興在老屋緣廊看到了同人場的再現，並非像《宅男腐女戀愛真難》的熱鬧場次，老屋緣廊呈現的同人場次中的讀者（買家）十分專注且展現熱情的態度，四處奔走就為了要買到心儀作者的本子。同人場域完整呈現巨大的情感共和體。

在故事中麗、雪、紡、英莉跟米田（BL漫畫作者）各自的劇情線，交織出這一部暖心的作品。作者以清爽的畫風，多以空景不帶對白的畫面，流露出淡淡的情感。不明說、不說破的心情，留給讀者更多想像空間。

當台灣與日本皆邁入老年化社會之時，退休生活規畫似乎成為全民運動。除了退休計畫之外，不妨來想想什麼樣的興趣，能讓陪伴我們進入棺材。我想像著當自己到75歲的時候，是否也能找尋到這樣的忘年之交？至少我知道在我的老年生活，BL還是會繼續陪伴著我，希望暮年之時我也能活得跟雪一樣灑脫。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航