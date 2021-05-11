PMI (Philip Morris International)任命原營運長Jacek Olczak為新任執行長

Philip Morris International (PMI)宣布，即日起由原擔任營運長(Chief Operating Officer)的Jacek Olczak接任執行長(Chief Executive Officer)一職。Mr. Olczak在1993年加入PMI，後於2012年獲任命為財務長，2018年升任PMI營運長。

Mr. Olczak是PMI無煙未來的重要推手，帶領公司引領菸草產業進行轉型：透過嚴謹科學與創新技術，推動可能降低風險產品(Reduced-risk product)。新任執行長Mr. Olczak在昨日記者會中談到，PMI身為全球四大菸草公司之一，深知自身所具備的企業責任。近年來也積極投入產品研發與科學研究，希望為成年吸菸者開發無燃燒煙霧的傳統紙菸替代品。

記者會中他也強調，PMI的理念方向是，如果你不抽菸，請不要開始接觸菸品。但事實情況是許多成年吸菸者並不打算戒菸。PMI希望能基於科學與數據，積極研發非燃燒式菸品，儘管這些產品並非毫無風險，但相較於傳統紙菸卻是較好的選擇。

在上任後在於媒體上刊登的致股東的信中，Jacek Olczak提到：「我們正處於一個通往兩種截然不同未來的十字路口，一條將會是充滿歧視、質疑及不信任的道路；另一條道路則將通往由理性、事實與科學主導的未來，一個充滿雄心壯志及洋溢和諧融洽的未來足以創造更有遠見且更公平合理的世界。」

Mr. Olczak擔任營運長期間，無煙產品佔PMI淨營收比例在2021年第1季成長至28%；PMI全球銷售無煙產品的市場（截至2021年3月31日止）也增長至66個。

除積極投入產品研發與科學研究外，公司對於員工和社會也做出承諾，將透過可持續發展的方向道路來實現無煙未來的願景。（參考連結）