美國最大輸油管遭駭客團體攻擊、勒索贖金，拜登宣布緊急狀態

編譯：王國仲

美國政府在5月9日宣布緊急狀態，因應其最大燃油管線「殖民管線」（Colonial Pipeline）遭駭客以勒贖軟體綁架。

「殖民管線」每日輸送250萬桶油料（包括汽油、柴油、航空燃油等），從墨西哥灣沿岸直至紐約等大城市，共佔美國東岸需求量的45％。5月7日遭駭客攻擊後，管線停擺至今。美國緊急宣告將放寬陸路運輸燃油的限制，允許18個州的駕駛在運輸精煉石油製品時，能工作更長時間、輸送更多燃油。

截至5月10日為止，美國油價並未受到太大衝擊。不過，專家表示若停運情況持續，油價市場也將遭到波及。油市分析師夏馬（Gaurav Sharma）接受BBC專訪時表示，現在有大量燃油卡在德州的精煉廠中，無法順利輸送：「除非他們在11日前解決問題，不然就麻煩大了。亞特蘭大和田納西州會首當其衝，接著如骨牌效應般倒向紐約。」

在庫存逐漸下降的同時，石油交易員們正「爭先恐後」滿足市場（尤其是汽車燃油。隨著景氣復甦，人們又重新開車上路）需求。美國運輸部（Department of Transportation）的權宜之計，是允許油罐車運送油料，遠至至紐約等地。但夏馬警告，這些和管線能輸送的量相比，不過是杯水車薪。

多重來源已確認本次勒贖軟體綁架是由一個稱為「DarkSide」的網路犯罪集團所為。他們在5月6日入侵殖民管線公司的網路系統，並「綁架」約100 GB的資料。這些資料暫時被鎖在電腦與伺服器中。駭客們威脅，如果不付贖金，他們就會公開散布這些資訊。

殖民管線表示，他們正和法律機關、網路安全專家、美國能源部（Department of Energy），甚至包括聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation, FBI）通力合作，希望盡快恢復輸油服務。

截至9日，雖然四條主要管線仍無法輸送，但據稱已有數條次要管道恢復運作：「在得知消息後，我們主動且迅速將某些系統斷線，把威脅控制在最低。這些舉動會暫時影響我們的所有管線，以及部分網路系統。目前已正積極修復中。」

殖民管線補充，只有在他們確認安全無虞、相關聯邦規範允許的情況下，才會恢復全部管線的運作。

勒贖軟體是怎麼運作的？

本次事件代表勒贖軟體的目標，已從一般個人或企業，擴展至國家重要基礎產業；也標誌著價值數十億元的網路犯罪生態系已然成形。

除了電腦螢幕上的勒索信外，「DarkSide」網路勒索的受害者還會收到一份通知，說明他們的資料與伺服器已經遭到加密。駭客列出所有竊取的資料、將其上傳到「個人洩露網頁」後，再把連結提供給受害者。網頁上的資料都已存取完畢，如果受害者（無論個人或企業）未能在規定時間內繳交贖金，資訊就會立即曝光。

一間位於倫敦的網路安全公司「數位之影」（Digital Shadows）指出，「DarkSide」的運作方式就像在經營一間企業：他們開發用來加密並竊取資訊的軟體，接著招攬利用軟體從事不法行為的「會員」，再向其收取一定比例的贖金做為報酬。

今（2021）年3月，在成功開發能更快加密資料的新軟體後，「黑暗面」甚至還發布新聞稿，邀請媒體採訪。據信「黑暗面」已經藉由網路勒索賺進數百萬美元。

又是俄國人搞的鬼？

部分美國主流媒體指出，網路犯罪組織「DarkSide」很可能來自俄國。根據CNN與NBC報導，一位資深前網路安全官員表示，「DarkSide」的目標皆為非俄語系國家；儘管才剛成立不久，卻非常有組織。

不過，同一消息來源亦指出，這較有可能只是個別組織的犯罪行為，而非由國家發動的攻擊。

如果罪魁禍首真的是俄國犯罪集團，表明了克林姆林宮正放任駭客攻擊西方世界。數位資安公司「CrowdStrike」共同創辦人狄米崔（Dmitri Alperovitch）稱：「隨著俄國政策對駭客日益明顯的窩藏與放任，他們是否為政府工作已經越來越不重要。」

這並不是俄國第一次遭指控對美國進行網路攻擊或入侵。2020年春天，美國最大的軟體供應商「SolarWinds」（上千個政府部門與大型知名企業皆使用其產品或服務）發布的軟體更新內容中，便暗藏（據稱由）俄國對外情報局（Foreign Intelligence Service）主導的惡意程式，目的被認為是竊取重要情報資料。

除此之外，俄羅斯也遭批評藉由假新聞、甚至是釣魚式電子郵件竊取個資與選舉憑證，介入2016年美國總統大選。2021年4月15日，美國總統拜登（Joe Biden）更因俄國試圖影響美國總統大選、藉惡意程式入侵軟體、發動「國家層級」駭客活動，宣布對俄國實施新一輪制裁（內容包括驅逐外交官、禁止美國金融機構交易俄國國債等）。

無論是何方所為，本次事件都凸顯美國的網路安全在有心人士、甚至具組織的惡意國家攻擊下，有多不堪一擊。網路安全公司「Illumio」共同創辦人兼CEO魯賓（Andrew Rubin）表示：「這或許是由史以來，影響最巨大的一次勒贖軟體綁架事件——網路危機轉變成現實生活中的災難。」

魯賓繼續說明：「這是一場實實在在、且不斷重演的惡夢。各類組織投入大把資源，只專注在偵測惡意程式上，好像這樣就能解決所有問題。但這種模式卻一次又一次讓威脅長驅直入。在無可挽回的災難發生前，總統和國會得對我們殘缺的網路安全系統採取行動。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航