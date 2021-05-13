李長榮教育基金會的一封英雄帖：加入這場無限賽局，獲得最高六萬元的獎學金

「在有限的人生，完成無限的可能。」

這是亞馬遜暢銷作家賽門・西奈克（Simon Sinek）知名著作《無限賽局》的核心概念，翻轉人們只在乎輸贏的思維，回歸到自我成長的終極目標，進而為自己的人生創造真正的勝利。

李長榮集團（LCY Group），出於對人才培育的重視，將書中提到的「無限思維」精神融入今年的獎學金活動中，廣邀校園裡的年輕優秀人才參與一場前所未有的無限賽局。

獻給青年學子最熱血的營隊——Infinite Gamers

為了啟發更多潛能無限的學生，財團法人李長榮教育基金會在2010年創立第一屆優秀學生獎學金與青年教授獎，藉由舉辦獎學金活動，鼓勵莘莘學子突破框架、挑戰自我。李長榮教育基金會第十屆獎學金活動，今年以無限賽局、無限思維為主旨，邀請學員成為「Infinite Gamers」，以「沒有終點線 」（There is no finish line）的持續轉變，享受永不止步的成長過程，成就永續精神。

藉由兩天一夜的營隊，不僅能和各校優秀學生切磋交流，也能認識產業菁英、開拓視野，並在精心設計的營隊活動中，學習畢生受用的「無限思維」；此外，也將透過營隊甄選出優選學生，頒授最高新台幣六萬元的獎學金。

本次的獎學金活動，只要是國內公私立大學院校化工、化學及相關科系（含材料、生技、生科、機械、儀電）、商管學院及其相關科系，大三至大四生及研究生，最近一次學期總成績80分以上，且未得過本獎項者，皆可報名。

報名方式分兩階段審查，首先是書面審查，即日起至6月30日寄出報名文件，7月30日會公布獲選參加兩天一夜營隊活動的名單；接著會在9月4～5日的營隊過程中，遴選優秀學生，並另行舉辦頒獎典禮，每人獎助學金最高新台幣六萬元整。

值得一提的是，李長榮教育基金會獎學金活動為免費報名參加，符合資格的學生不妨報名一試。

培植人才不遺餘力，李長榮教育基金會有哪些重點計畫？

除了一年一度的「李長榮獎學金活動」（LCY Scholarship），李長榮教育基金會還設置了各階段人才的獎助學金計畫。自2018年啟動「李長榮博士生獎學金計畫」，鼓勵化學、化工、材料相關傑出學生繼續攻讀學位；今年更新增「李長榮碩士生獎學金計畫」，擴大鼓勵化工、化學及相關科系研究所（含材料、生技、生科、機械、儀電)、商管學院及其相關科系學生攻讀碩士學位。而為了獎勵學術創新或對產業有顯著貢獻的化工相關領域教職者，也設置了「李長榮學術研究傑出青年教授獎」，透過這些獎項，鼓勵各階段的優秀人才，讓學術帶動產業進步。

不只支持學生進修，李長榮教育基金會也建立化工界產官學研交流的重要平台。例如：自2018年開辦的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference），由李長榮集團總裁李謀偉先生個人贊助，以科學論壇作為交流平台，邀請全球在生醫、材料與化學相關領域的頂尖學者，到台灣與年輕學子分享最新研究，並共同激發新的產業可能性。

從無限思維出發，建立產業永續價值

從營隊活動、碩、博士生獎學金到科學論壇等計畫，都可看出李長榮教育基金會對人才培育不遺餘力。透過教育培植未來新星需要長時間的耕耘，由此亦可見基金會具備遠見，這正是把長遠的價值實踐放在短期效益之前的「無限思維」。

將企業的能量向外延伸、擴大影響力，李長榮教育基金會相信唯有付出與關懷，主動培育潛在的各階段優秀人才，並讓更多新秀為產業注入新一代的創新與活力，才能共創未來的理想願景，成為推動世界進步、帶動永續發展的一股力量。

這是李長榮教育基金會的「無限思維」，而要從有限思維轉變為無限思維，擁有報名資格的優秀學子們，就從進一步認識李長榮教育基金會的獎學金活動開始吧！

突破自我框架、創造永續價值！免費報名李長榮教育基金會第十屆獎學金活動