《真愛不會一路平坦》：既然選擇了婚姻，陪另一半成長就是最大的溫柔

文：沈中元、張雪芳

成長的溫柔 婚姻就是相親相愛，互相折磨的旅程。 陪另外一半一起成長，就是對他最大的溫柔。

伊斯法罕的中心伊瑪目廣場建立於1602年，是當年皇帝檢閱軍隊和觀看馬球比賽的場所，它是僅次於天安門廣場的世界第二大廣場。伊瑪目廣場主要由草皮、綠樹及噴水池組成，廣場四周分別圍繞著伊瑪目清真寺、謝克洛弗拉清真寺、阿里卡普宮和大巴扎。你可以坐著馬車，像400多年前一樣，重溫皇帝與皇后巡視時的馬上風光。

阿里卡普宮是皇帝寢宮，木製天花板柱廊的二樓可以觀賞廣場全景，頂層音樂廳的天花板有精美的設計，百年前，藝術家們曾在此為皇帝獻唱。北面的大巴扎，是伊朗最古老迷人的市場之一，我們在迷宮般的市場閒逛，還穿了波斯服裝拍了「夫妻沙龍照」，想像自己一千零一夜的波斯光年。

Photo Credit : 台灣遊讀會股份有限公司

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在這裡，中元跟我說著《一千零一夜》的故事緣起。

《一千零一夜》是阿拉伯民間故事集，相傳波斯帝國國王山魯亞爾娶妻後，發現自己的妻子不貞，便將其殺死。由於哀傷和憤恨，使國王開始仇恨女人，從此每日娶一少女，並在翌日早晨殺死她，以示報復。

山魯佐德為拯救無辜的女子，自願嫁給國王，她用講述故事的方法吸引國王，每夜講到最精彩處，天就剛好亮了。國王因愛聽故事，不忍殺她，允許她下一夜繼續講。她的故事一直講了一千零一夜，國王終於被感動，與她白首偕老。

我故意說：「我們結婚31年，超過一萬個夜晚，你怎麼沒有講一萬個故事給我聽啊？」中元說：「我們的婚姻，就是一個可歌可泣的故事啊！」

常常有人想聽我們的婚姻浪漫故事，而我最喜歡講「瓶中信」這一個故事。

那一年，我剛擔任廣播節目主持人，為了精進自己，想要從花蓮到台北參加「聲音表情訓練班」，訓練自己說話的表情，讓表情有喜怒哀樂。

但是參加課程有點麻煩，因為是在台北上課，且上課時間是晚上七點到九點，在那個台鐵還沒有太魯閣號的年代，下課後坐火車回花蓮已是凌晨三點。我不敢一個人坐計程車回家，只好詢問中元，如果他願意來接我，我才敢參加課程。

中元說他願意支持我的成長，因此我上「聲音表情課程」的那三個月，我們常凌晨三點半，才一起從花蓮火車站回家。

有一天，中元要早起上課，看到我還在沉睡，他說他當時看著這個認真的女生，突然覺得很感動。就到書房拿張便條紙，寫下:「睡美人啊睡美人，人生因為你的笑容，充滿了無限的可能。」然後到廚房拿了一個空的寶特瓶，將紙折成信塞進瓶子裡，再放到我的床頭，之後就去上班了。

那天上午，我們家上演的這齣浪漫戲碼，叫「瓶中信」。很可惜一直未上演續集⋯⋯

常常有人問我是麵包重要還是愛情重要？我總會回答：「自己賺的麵包才重要！」也有許多人非常羨慕我，嫁了一位如此浪漫的先生，我說：「你還在作夢啊！浪漫只是婚姻的假象，終究要在現實甦醒。」

中元跟我從不過問別人的婚姻狀況，因為我們認為，每個家的「經文」不同，就算單身，只要自由自在，也是一種幸福。而既然選擇了婚姻，那麼陪另一半一起成長，就是對他最大的溫柔。人走茶涼，緣起緣滅，陪在當下就是天長地久。成長是陪伴的故事，夫妻也就有說不完的溫柔；這就是我們的「婚姻陪伴學」。

中元陪我在廣播主持人裡成長;我也陪他從講師、副教授、教授，到大學副校長。

這次，在伊朗重溫一千零一夜的故事，我相信，一千零一夜，我們只講婚姻這一個故事，而這故事會說到天長地久。

書籍介紹

本文摘錄自《真愛不會一路平坦：牽手旅行的天窗亮話》，台灣遊讀會股份有限公司出版

作者：沈中元、張雪芳

有一種旅行叫愛情，有一種愛情叫做你。俗話說，婚姻是愛情的墳墓，但事實是：愛情也時常讓我們猜不透、摸不清。無論你是情人、夫妻或是任何感情狀態的伴侶，要維持一段關係，其實不是一件容易的事。每個人都會有自己的個性與價值觀，這就成了兩人相處時最大的課題，因此，找到雙方的溝通與相處之道，就格外重要。

相愛容易相處難，這堂戀人必修學，讓模範夫妻帶著我們找到天長地久的方式。沈中元與張雪芳，攜手走過30幾個年頭，依舊甜蜜。究竟他們是用什麼方式，維持彼此在情愛裡的恆溫呢？答案是旅行。透過兩人最喜歡「共同喜好興趣」，展開夫妻對話，於是這本書就誕生了。

透過33篇旅行遊記，以對話的形式來反思夫妻之間的相處與應對之道。也許婚姻一路走來不會一帆順，但只要彼此願意聆聽、用心經營，藉由旅行所獲得的啟發與體悟，一定可以在每一次讓彼此的關係更圓滿，攜手共度餘生。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航