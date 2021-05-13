錫吉里耶宮殿：屹立在斯里蘭卡巨岩上的世界文化遺產

錫吉里耶宮殿（Sigiriya），又名獅子山或獅子岩，是位於斯里蘭卡（Sri Lanka）一座結合宮殿和軍事要塞用途的建築，已有1500年歷史，座落在一座整體式岩柱的頂部。岩柱屹立於海拔350公尺的高地上，高180公尺。

錫吉里耶宮殿是僧伽羅人（即斯里蘭卡的主體民族）國王迦葉一世（Kashyapa I，477－495年在位）在位時興建。

迦葉一世是建立摩里耶王朝（Moriyan Dynasty）的開國君主達都舍那（Dhatusena）的長子。然而，他雖然身為王長子，卻由於私生子的身份，失去了王位的繼承資格，他的弟弟目犍連（Moggallana）才是王位繼承人。雖然如此，他仍被接納住在王宮中，過著與王子一樣的生活。

可是，因為私生子的身份以及未能繼承王位，迦葉對王家心生怨恨。身為軍隊指揮官的米加拉（Migara）看準了這個機會，慫恿迦葉一世造反。米加拉所以會幫助迦葉，是因為他的母親死於達都舍那的陰謀之下，因此想借助迦葉一世之力為母報仇。

當時機成熟後，迦葉與米加拉推翻了達都舍那的王位，迫使弟弟目犍連逃亡。政變過後，迦葉登基成為迦葉一世，並把父親監禁，不久後便命人把他活埋在囚室的石牆裡。

因為迦葉一世得位不正，而且有弒父之舉，所以作為佛教徒的僧伽羅人的國王，完全不得民心。由於王位不穩，而且時常擔憂弟弟會回來復仇，於是他便在獅子岩頂上修建了一座有要塞功能的宮殿，用作防衛潛在的敵人，並把首都從阿努拉德普勒（Anuradhapura）遷至這裡。

迦葉一世覺得，既然不被身為佛教徒的國民所接納，他也沒必要遵守佛教中清心寡欲的要求。錫吉里耶上的宮殿十分豪華，有美麗的花園、水池和園林。西牆部份刻有不少可能是國王身邊漂亮女人的壁畫。正因為這樣，錫吉里耶曾被認為是斯里蘭卡流傳至今唯一沒有宗教元素的建築。

不過，現代部份考古學家開始認為，這些壁畫的描繪對象其實是印度教或佛教中的飛天女神（Apsaras）。飛天女神是一班能歌善舞、曾居住在山林水澤的仙女，被因陀羅（Indra）帶到天宮居住，為諸神唱歌和跳舞作娛。

迦葉一世在宮殿安裝了一道鏡牆，每當他經過時，都能看到並讚賞自己。而在宮殿入口處，則擺放了一座巨大的石獅，守護著錫吉里耶。然而，經過千多年的風化後，這座石獅已經不存在，只剩下牠的爪子還可見到。

在14年的統治中，迦葉一世漸漸為自己的所作所為受到良心的責備，開始重投佛教信仰中，希望能找到懺悔的機會。然而，命運的業報還是降臨在他身上－他的弟弟目犍連回來復仇了。

目犍連之前逃到印度南部，在當地招兵買馬，14年後帶著一支軍隊回到自己的國家。495年，迦葉一世兵敗自殺，錫吉里耶宮殿從此被廢棄。後來，因為錫吉里耶位處特別，逐漸成為了一所宗教朝聖地。現在，錫吉里耶則成為了當地一個熱門的旅遊景點，並在1982年成為聯合國世界文化遺產。

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