東京都議會選舉：菅義偉的期中考，也是小池百合子的「固城之戰」

自公兩黨率先整合

美國總統拜登（Joe Biden）先前宣布，要在2021年的7月4日前，達成全國七成人民至少打過一次疫苗的目標，重新實現恢復正常生活。而在這一天，日本的東京都也將舉辦四年一度的都議會選戰。在新型冠狀病毒肆虐的當下，該場選舉也是繼4月25日的國會補選後，二度考驗目前中央與地方執政團隊的大選期中考。

回顧上次2017年的大選，當時小池百合子所率領的「都民優先會」，初出茅廬就獲得不俗的成績，從原先的六席大幅增加到49席，一舉成為首都最強執政團隊，也一掃2016年小池當選後可能執政跛腳的陰霾。當時的「小池旋風崛起」也被喻為是新世代政治開端。

而原先在都議會掌握執政優勢的自民黨，當時則是從57席降到23席，銳減34席拱手讓出議會最大黨寶座。這場選舉雖然連帶造成自民黨人事地震，不過小池百合子也未能持續進擊國會殿堂，隨後在組成「希望之黨」後，仍然在同年的眾議院改選中不敵自民黨的傳統優勢大敗，回守到東京都本陣。

記取四年前的教訓，過去大敗的自民黨也在今（2021）年3月26日宣布，這次的都議會選戰將會與過去國會執政的老戰友公明黨一起合作。公明黨在沒有推出候選人的選區，將會支持並援助自民黨候選人，兩黨回堵都民優先會來奪回過去執政優勢的意圖顯而易見，但是否能合作愉快？自公兩黨都有其克服門檻。

自民黨回歸求穩健

首先自民黨先要重拾過去東京都民對其信任。2017年的大選，自民黨幾乎是各選區被輾壓，筆者所居住的新宿區（應選四席）、豐島區（三席）及文京區（兩席）為例，都民優先會的候選人得票幾乎都超過第二名近一半，自民黨很多席次甚至是該候選區吊車尾上。

造成都民們對自民黨很大不信任感的主因，在於該黨籍的前知事舛添要一，涉及不當使用公務車與使用政治資金當作家族旅行用等，失去都民的基本信賴。而東京都外，又有森友學園的土地問題等，讓首相安倍晉三的執政遭受高度檢驗，當時中央壞形象的「外力介入」，也讓東京都的自民黨聲望再重幅下跌。

中央與地方的雙重打擊下，自民黨最後被「小池旋風」橫掃，而這次捲土重來，自民黨在5月初時，也已早早預計提名至少59人參與選戰。

不過東京在4月底後、再度進入緊急事態宣言，菅義偉並在5月7日再次宣布延長到5月底，一年多下來對於生活「自我約束」的疲累，很有可能在4月25日的國會補選後，再度發酵在自民黨上。如果這次都議會選舉也慘敗，等同菅義偉政權再次被投下不信任票，進入死當邊緣。

Photo Credit: AP / 達志影像

公明黨支持者高齡化

再來是與自民黨合作的公明黨，目前都內的23席預計都會全數爭取連任，加上先前連續七次選戰中全員當選的紀錄加持下，黨內氣勢恢宏地劍指第8度「大滿貫」。

不過，公明黨在東京都雖然強勢，也有其隱憂在，就是黨員高齡化的現象愈來愈明顯。當年奉創黨之神池田大作言行為圭臬的第一代熱心黨員們，多半已經邁入70歲，這10年來的的新黨員幾乎是爺爺帶孫子、父母帶小孩的第二代、三代黨員居多，這些後代本身也不熱心黨務。

過去2005年的公明黨曾創下眾議院選戰898萬票的頂峰紀錄，不過到了2017年眾議院選舉已經跌到697萬票，2019年的參議院選戰全國比例代表，更滑落到653萬票。14年間「蒸發」240萬票，將近30％的跌幅，被認為是高齡化的象徵。

這樣的擔憂，自然加諸到即將來臨的都議會選戰，加上現在的新型冠狀病毒疫情下，老年人染病重症惡化機率也高，恐怕加深很多老一輩不想出來投票的意願。公明黨長年擅長運用宗教動員集會，面對面地談話接觸等，在這次的選戰中極為不利

先前2017年都議會選戰後，公明黨的都議會黨團一度想要與都民優先會結合在東京都執政，不料隨後小池就組黨進軍國會，公明黨為跟自民黨表忠誠也放棄結盟。這次的都議會選戰，可預期如果自民黨拿回不少席次、公明黨也能固守舊席次的話，未來很有可能結盟，跟小池分庭抗禮。

奧運舉辦前的決戰

小池百合子擔任特別顧問的都民優先會也有其隱憂，在四年過後聲勢確實已經不如以往，幾位都議員因為跟黨的意見不合求去，目前剩下46席。小池本人的光環也多少有些褪色，無法跟第一次帶有活力新希望的形象相比，某種程度上跟台北市長柯文哲有其類似之處。

原先在2020年底，都民優先會要召開「都政研習講座」的募款大會，並討論未來選舉佈局，但是受到日本疫情的第三波感染而延期。好不容易大會延期到4月25日，將透過一半實體人數、一半線上人數召開，卻又碰到第四波疫情與三度緊急事態宣言，再次被迫停辦。

對於小黨來說，募款餐會或是政治獻金是少數能讓黨運作的方式。都民優先會遲遲無法召開募款大會，自然也影響黨的收入與運作，也無法有效凝聚士氣。就有黨幹部跟《朝日新聞》記者坦言，如果在這樣鬆散地狀況下運作，無法有效開會直接開始打選戰，會對黨團非常傷。

當然除了上述三黨外，東京都議會還有共產黨、立憲民主黨、維新之會與令和新選組等會推出候選人。在7月23日舉辦奧運前，東京先面臨都議會的選戰大關，除了是菅義偉政權的第二次期中考外，也會是小池百合子政治聲望的固城之戰。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航