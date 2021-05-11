港官的國際政治侏儒症：害了中華民族偉大復興，林鄭如何向習近平交代？

懲教署拒絕正在還押的胡志偉外出奔喪，雖被高院推翻決定，但再次曝露港官在新常態下，政治習性與行為，捨寬容而取嚴苛，寧枉毋縱，合乎人道、人情與否，屬其次。

公務員的通才訓練，適用於穩定的時局。反修例抗爭帶來翻天巨變，美國實行圍堵中國政策，香港由過往食兩家茶禮，逆轉成兩面不討好的夾心人。要在複雜多變的國際形勢下，保持香港的獨特性，繼續貢獻國家，貢獻世界，明晰的理念、對實況之掌握與高超的執行力，缺一不可。無奈行政官僚的歷練，依本子辦事有餘，隨機應變不足，更別說拿捏進退間之分寸，下一些看似不緊隨中央路線的政治決定，利用權限留轉圜餘地，兼顧港人及中共的長線利益。

博表現的港官，甚至會維穩壓倒一切，自動波加辣，以收拾提出問題的人作為解決管治難題的主要手段。部門首長在各自管轄範圍內，僵化演繹和執行上頭命令，像空降署長李百全黨同伐異，清洗《港台》，閹割《鏗鏘集》等節目，以表現自己的忠誠和能力。（有關《港台》應如何變革，在港人及中共二者間取利益之平衡，筆者在《港台變官媒弊大於利》已剖析過，不贅）

沒有危機意識及超前部署的政府

港官欠國際視野，過去多年，只運用王于漸、雷鼎鳴等國師「放任／市場經濟」那一套論述來理解世界。所謂國際視野，由高官、商賈到大學高層，都著重增強競爭力，以提高外國市場的生意額、佔有率及盈利為本。除了簡單低稅制的神話（「地產稅」的巨大社會成本倒是不會提），還有一種流行說法：「政治歸政治，經濟歸經濟」，連向富人徵更重的稅，都是禁忌，是有損經濟發展的干預市場行為（若香港像阿根廷那樣徵富人稅——用於抗疫開支，包括醫療、補貼小企業——香港的芝加哥學派學者馬上便會幫「苦主」發聲，批評有關政策嚇跑投資者，搞社會主義大鑊飯），其他更不用說。

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誰知現實世界並不能如此簡單二分，過去二十餘載南韓建立全球化娛樂王國，便有賴政府的文化產業政策配合（筆者著重持份者為本的策略規劃，並非鼓吹「大政府萬能」）。而香港「進軍」世界是怎樣子的？各家自掃門前雪，生產力促進局連自己的生產力也促進不到；旅發局呢，最叻登廣告宣傳香港，當然少不了貿發局帶團往外地參展和考察，飲飲食食，但你何時聽過政府用貨真價實的研究報告作藍本（當然不是指王于漸做顧問的團結香港基金那些），認真公開諮詢，聽取各界意見，解構管治危機，再尋覓對症下藥的方案和社會共識？僅有的一次，已是二十多年前的「哈佛報告書」，但據專家小組的蕭慶倫教授所言，他們的醫療改革報告，得不到本地大企業的支持而遭否決。

當下國際形勢險惡非常，對政府管治能力的要求便更高。港官和忠廢們，患有國際政治侏儒症，無法弄得清香港的新時代定位和需要，只會打「背靠祖國」、「融入大灣區」這些牌——即是毋須用腦，或根本無腦可用。其實就算你講融合——早在七、八十年代已開始——都有很多模式和可能性，但政府連像樣一點的說法都欠奉，甚麼大灣區青年就業計劃反應較預期好，林鄭便馬上撲出來領功，但這些職位究竟有幾多是各大機構畀面中央而故意開設？可持續性如何？跟當年搞數碼港、科學園的下場有幾大分別？

林鄭政治掛帥，抗疫無章法，經濟民生上，重視商家利益多於正在捱苦的市民——連建制派的謝偉俊也批評政府一言堂——大眾信心盡失，對社會整體的傷害還未全部浮現，早晚再一次打擊香港這個國際金融中心。若管治再有重大失誤，害了中華民族偉大復興的事業，到時林鄭妳如何向習近平交代？

香港尚有特別的戰略價值和地位

澳洲總理莫里森不久前表示，若中國武力犯台，澳方將「履行支援美國及印太地區盟友的協議」。但與此同時，美國白宮國家安全委員會印太協調官坎貝爾，向國際社會傳達另一種信息。他說，美方不會承諾，若北京動武，美國會協防台灣。他亦反對改變美方的「戰略模糊」台海政策，認為維護現狀最符合中美雙方利益。

另一方面，G7嚴重關注中國侵蝕香港的民主、自由和人權，歐盟就暫停推動《中歐投資協定》；此外，中國和澳洲的關係趨緊張，澳洲政府取消與中國簽署的帶路倡議及諒解備忘錄，中國便無限期暫停中澳戰略對話機制下一切活動。這等劍拔弩張、對抗好像隨時會升級的國際局勢，在美蘇冷戰結束後並不常見。

中國改革開放，香港食住條水，撈到盤滿缽滿，港府國師趁勢把經濟暢旺歸因於放任商家政策，演變成管治階層的教條思想。港官要爭取商界支持，樂於配合，慢慢養成無知又自大的性格，林鄭便是當中佼佼者。舊日已離地，在新常態之下，就更加不會明白香港的獨特戰略價值所在。除了融資功能，香港還有條件幫中國提升軟實力，作為對沖戰狼外交負面影響的後著。文化央企怎樣和香港的民間社會辯證地互動——是硬洗腦方式抑或主力培養「勝利球迷」——對內對外牽連甚廣，並非促成全面民心回歸，把安全系數推至最高，便化解所有管治難題。

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從中國對冬奥高度重視，不難看出中共高層非常渴望贏得國際社會尊重。再者，人民銀行前行長周小川早前在博鰲亞洲論壇上透露了玄機：由於跨境支付有很多關乎其他央行貨幣主權的問題未解決，數字人幣先集中發展國內的零售系統，做好升級換代。與此同時，央行副行長李波表示，BitCoin是「加密資產」和「投資選項」，會研究加強監管，似有意修改過往全面封殺的官方立場。如果數字人幣發展進度理想，中國便缺乏藉BitCoin減低被制裁風險的誘因。是故有理由相信，在可見的未來，中共仍無法靠數字化技術繞過美元全球結算體系SWIFT。香港作為中國獲取外匯最重要的窗口，其不可或缺的作用，並不會太快消失。

在中美夾縫之間，香港的管治者自然有責任保護和善用其特別的戰略價值，這才合乎習近平的最高利益。歐盟駐華大使Nicolas Chapuis 7日對傳媒表示，《中歐投資協定》前景不是那麼黯然，但有必要為歐洲議會營造「政治空間」來通過有關協定。歐盟駐港澳辦事處主任Thomas Gnocchi則指，香港在歐中關係中有舉足輕重的位置，形容他在《國安法》生效後抵港履新，看到「相當消極的發展」。所謂「政治空間」，明眼人都知道是甚麼。歐盟重視民主、自由和人權，但同時希望和中國做生意，中間如何拿揑分寸，取得平衡，是一盤多方參與、互相影響和拉扯的棋。中美鬥法就更加是這樣子。香港有了《國安法》，政治自由和空間全面收窄，但用甚麼速度，有幾大程度，最終去到甚麼地步，涉及複雜的政治計算和操作，加上地緣政治因素環環相扣，不同的著力點會輻射出不同後果。

港府高層及負責香港事務的中國官員，理應明白政治吊詭而飄忽的性質，要有大局觀——港府最初要求外傭強制打針，引來菲律賓外長質疑有歧視成份；另一方面，林鄭又計劃限制查冊，多個專業界別和外國商會大力反對，擔心「鼓勵別人洗黑錢、鼓勵腐敗以及欺詐行為」。假如林鄭有綜觀全局的視野和智慧，便不會一股腦兒表忠和跑數交人頭。把《港台》殺死，全速幫香港熄燈，只會加快扼殺Nicolas Chapuis口中的「政治空間」，重蹈修訂逃犯條例時的重大錯誤而不自知。

文章獲授權轉載，原題目為「港官的國際政治侏儒症——論香港政府的國師芝加哥學派（五十）」，原文可見於作者Facebook。

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