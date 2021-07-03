【街頭相對論】夏宇童 X 周定緯 X 叉燒：舞台是一個開關，幫我們把本性放出來

文：逗點編輯部｜攝影：達瑞

《不讀書俱樂部》上演在即（編按：因三級警戒，目前已取消演出），逗點編輯部特地前進排練場，趁著排演空檔，邀請女主角夏宇童擔任記者，與劇中重要演員周定緯、叉燒聊上一回。三個人除了暢談舞台劇的演出趣事，也分享了舞台演出像是一組開關，讓他們打開了不同的人格（！）。不囉唆，街頭相對論，Battle！

宇童：你們生活中有什麼不敢做的事嗎？還是其實很大膽、什麼都敢做？

叉燒：生活中不敢做的事……就是當個壞蛋吧！

叉燒

宇童：所以都在舞台上做壞事嗎？

叉燒：……

宇童：那叉燒要不要聊聊你舞台上最瘋狂、印象最深刻的角色？

叉燒：大概就是在演《台灣有個好萊塢》時，為了填滿水戲，在後面演了很多觀眾不會知道的東西：「空空啊……喝咖啡吃甜食讓我胃食道逆流啊（帶粵語口音）……」

宇童：那你平常生活中也會做這些有的沒的嗎？

叉燒：……會。但不會在大家面前，就自己在家揣摩。

宇童：我在想，舞台有沒有可能是一種開關？踏上去就會啟動了？

Photo Credit: 達瑞 周定緯

定緯：說實話，以前可能還會想要顧形象，但現在越來越不害臊了哈。這應該也是舞台經驗的幫助！

宇童：例如？

定緯：例如說，我在《第十二夜》演馬總管，因為劇情需要，我必須穿「吊帶襪」！

叉燒：吊帶襪？

定緯：對！超性感吊帶襪！這是我這輩子第一次大尺度演出喔，可是我卻不覺得害臊，可能也是因為我本人私底下也有三八悶騷的一面，剛好在舞台上可以藉由角色需要，然後就出發、讓它無限放大與合理化，好好耍一次三八！

叉燒：對啊，平常自己碎碎念、私下揣摩的東西，一旦搬到了台上，全部都可以狂吼、被合理化地講出來了。

宇童：所以在舞台上，大家其實都會現出「原形」，顯露出一點真實自己的樣貌？

定緯：妳這次演可愛角色，私底下不太是這樣的個性嗎？

Photo Credit: 達瑞 夏宇童

宇童：其實，是……只是以前排斥演可愛、撒嬌、拔高嗓子，我都會想：「我就沒有這些東西啊啊，為什麼要逼我？」但後來發現舞台像一個開關，我只要站上去，就可以很開心、勇於呈現自己的可愛特質。

定緯：所以舞台對你來說，算是有很正面的幫助？

宇童：對，生活中因為有了舞台劇的演出經驗，感覺人跟人之間的距離變近了，某方面來說也是更能接受自己。

叉燒：那妳在舞台上做過最瘋狂的事情又是什麼？

宇童：在果陀《悲憫次神的兒女》中，我飾演勾引老師的聽障女學生，自認可愛但不是有魅力的女人，那時候要做出勾引老師、甚至把衣服掀起來的動作，對我來說是最瘋狂的演出。

定緯：這算是最突破自我的一次嗎？

宇童：是．即便做好安全措施，心裡還是有障礙，但經過那次經驗之後，我在舞台上更放得開了。

定緯：叉燒呈現孔若凡（《不讀書俱樂部》劇中角色）的壞，就是那種讓人討厭不起來的壞吧？

宇童：他有點像在搗蛋。

定緯：叉燒在裡面是為了壞而壞，其實骨子裡是好人，根本壞不起來？

叉燒：其實一開始並沒有設定這麼複雜，只是本人在發展的時候真的壞不起來。

宇童：《不讀書俱樂部》的午吉（劇中角色）有你本人沒有的特質嗎？

定緯：午吉的蠢吧，他已經瘋到可以跟植物或水果對話，這真的是我做不到的事。——不過有時候我自己也會有軟爛的一面。

叉燒：可是我覺得午吉已經軟爛到像一個膿包了。

定緯：……那雨拉（《不讀書俱樂部》劇中角色）有什麼妳本人沒有的特質嗎？

宇童：一開始覺得「不讀書俱樂部」中的夏雨拉跟自己很不像，但開始練習之後發現其實有，像是她的神經質、很愛自己碎碎念等，現在，我反而要在雨拉身上尋找她所沒有的特質。

定緯：當時說宇童要來接演雨拉的時候，我第一時間就覺得很match！妳給人的感覺就是可愛加天然呆。

宇童：可能因為想法上都很像，一樣都很直線條，像是會因為男友喜歡尼采而去讀尼采然後又討厭尼采，想想我好像就是這種人。對了，我是獅子座的。

叉燒：我也是！

定緯：我也是！天啊我們三個都獅子座啊，好獅好獅！

宇童：找到原因啦！

定緯：獅子座應該都是很悶騷的。生活中不敢做的事，到了舞台上就可以很合理地放出來，火力全開做上一次！

叉燒：我平常是話很少的，但到了舞台上就變成話癆。

定緯：我也是。

宇童：我也是。好了，放風時間完畢，回去拉筋繼續排練吧！衝啊啊啊！

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航