《浮世繪解剖圖鑑》：因為一幅畫入獄、無人能擋的反骨畫師喜多川歌麿

文：牧野健太郎

謎樣的畫師「寫樂」專案企劃：《三代目大谷鬼次之奴江戶兵衛》

東洲齋寫樂

1794（寬政6）年

【出版商】蔦屋重三郎

因寬政改革而大受打擊的歌舞伎業界，當雷厲風行主導改革的老中松平定信失勢後，出版商蔦屋重三郎彷彿相準時機似的，一口氣發行了「28張」特寫歌舞伎演員神情的創新大首繪，而這就是真實身分成謎的畫師「寫樂」專案企劃。

其實這幅畫作的主角大谷鬼次只是個配角，與這張畫作配成對的作品就是描繪主角的《市川男女藏之奴一平》，兩張合在一起正是「戀女房染分手綱」的強盜戲場景，形成主角男女藏與反派鬼次互相瞪視的畫面。鬼次的出場時間很短，但逼真的演技可能讓寫樂留下深刻的印象吧！所以才為他留下了這幅媲美大牌演員的大首繪。

大首繪是江戶的明星宣傳照 ​​ 以上半身為特寫的演員大首繪，受歡迎的程度與美人畫不相上下。這就像現代也很流行的偶像宣傳照那樣，民眾會購買心儀的演員或憧憬的花魁人物畫來欣賞。 ​​ ​​

真正的主角是我：「市川男女藏」

經常被展示在「鬼次之江戶兵衛」右側的《市川男女藏之奴一平》。兩張畫作所描繪的是奉主公之命負責運送300兩的一平，遇到半路行搶的江戶兵衛而拔刀對峙的緊張場面。年輕又俊挺的演員完美演繹咬緊牙關、奮不顧身的禦敵英姿。

下面是市川男女藏：

Photo Credit：東販出版

隸屬於市川團十郎（成田屋）門下的市川男女藏。戲服上的家紋是以成田屋的定紋三升圈圍「男」字組成的，藉此抗「鬼」。

下面是碩大鷹勾鼻還有一雙搶戲小手的大谷鬼次：

Photo Credit：東販出版

背景是用加入雲母粉的顏料來上色的「雲母摺」，而且還是高級的黑雲母摺，呈現出閃閃發光的華麗印刷效果。 頭頂的月代與頭髮雜亂未修整。雙手從懷中伸出，一副要做壞事的模樣，散發出絕非善類的氣息。 刻意將當時流行的條紋和服穿得流裡流氣，以塑造反派形象。馬轡中央印著鬼字樣的家紋也相當講究，凸顯存在感。 一雙小手用力張開，彷彿就像開宗始祖市川團十郎，在「勸進帳」中所飾演的弁慶使出飛六方演技時的「手勢」那樣。無論是手的形狀或大小都有種說不出的奇異感，令人留下印象。 鬼次所飾演的是「戀女房染分手綱」中的反派江戶兵衛，是只有一場戲的小角色。 都說「演員就是要長得賞心悅目」，但寫樂可不以為意。就連當時的觀眾也會感到吃驚的碩大鷹勾鼻，相當生動逼真。

創作期間大約10個月，約莫留下140張役者繪後，便突然消聲匿跡的神祕畫師東洲齋寫樂。後來，海外評論家將他與維拉斯奎茲、林布蘭並列為「世界三大肖像畫家」。據現今的研究結果推敲，其真實身分很可能是阿波德島藩武士，並身兼能劇演員的齋藤十郎兵衛。但真偽就不得而知了。

挑戰禁忌的「天下霸主賞花圖」：《太閣五妻洛東遊觀之圖》

喜多川歌麿

1803～04（寬政13～文化元）年左右

【出版商】不詳

一身反骨的畫師喜多川歌麿。這幅作品就是讓他被奉行所盯上，而且遭判處入獄3天以及戴手鐐50天的刑罰。當時浮世繪與戲劇皆很忌憚拿武家做題材，更遑論被喻為神君的家康，以及上一任天下霸主豐臣秀吉，無疑是犯了禁忌中的大忌。

沒想到歌麿卻不以為意的畫出秀吉與一票妻妾卿卿我我的場面，意圖藉由這幅畫讓觀者聯想到，當時的第11代將軍德川家齊風流好色的德行，充滿了諷刺意味。此舉當然惹得當局震怒，下令嚴懲不貸。

Photo Credit：東販出版 在訴求儉約的寬政改革期，將軍家齊坐擁40名側室，並生下了57名子女，過著享樂放縱⋯⋯（更正）過著勤奮踏實的生活。本作畫出秀吉的一大票側室，而被認為是在揶揄家齊。歌麿因這幅描繪秀吉的畫作而戴了50天的手鐐，2年之後與世長辭，享年54歲。

想畫就畫，無人能擋的反骨畫師「歌麿」

相傳歌麿長相俊美很有女人緣，而他在《高名美人見立忠臣藏》中的自畫像，也的確顯得溫文儒雅，但真偽不明。

歌麿的反骨精神可謂無堅不摧。當局禁止美人畫標示真名，他就以猜謎繪的方式隱喻主角芳名。美人畫也遭禁後，他就以介紹各行各業為名，描繪美麗的工作女性。完全不把當權者的意向與懲處令放在眼裡，竭盡全力對抗的歌麿，也因此獲得江戶人們的喝采。

書籍介紹

本文摘錄自《浮世繪解剖圖鑑：一窺江戶時代民俗風情與日常百態》，台灣東販出版

作者：牧野健太郎

譯者：陳姵君

浮世繪是日本的一種繪畫藝術形式，是一把開啟時空旅行之門的鑰匙，會引領觀者來到江戶的街道與生活場景，將江戶時期人們所生活的現世、人間百態，衍伸為一種享樂的人生態度，盡情展現於繪畫當中，也因巧妙地與木板活板印刷結合而在江戶時代大為流行。浮世繪除了是美術品之外，也是非常重要的歷史研究資料，瀏覽浮世繪會發現，內容有誇張有偏頗，外加幾許玩心，卻也能從中看出「物質雖不富庶，但過得和平又幸福的人們」所居住的江戶風貌。

本書透過牧野先生這位經驗老到的行家，如數家珍地娓娓道出隱藏於畫作中的各種隱喻與時事哏，帶領讀者穿越時空走進浮世繪的世界一探究竟，讓大家藉此多了解江戶時代的平民生活。

全書以浮世繪的背景為始，藉由畫作一一走訪東京銀座線沿線的觀光景點，透過浮世繪裡的小人物，了解江戶時期平民們的吃喝玩樂，還可以在浮世繪當中找到春夏秋冬四季的民俗行事。

Photo Credit：東販出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航