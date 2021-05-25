新課綱下的國文教學：你覺得國文老師應該要給予學生什麼才對？

最近和多年不見的朋友聊天時，彼此都慰問關心著對方的工作及生活，也由於我在學校授課國文的緣故，朋友隨口問了我一個問題：「對於課綱的內容，你有什麼看法？」

從朋友詢問的口吻來推測，他想瞭解的意見認知，應該是新聞上或政治名嘴糾結的史觀認定問題，而非現行新課網強調的多元議題與素養導向概念。朋友所提問的也是大問題，這也沒有所謂的應該如何做才正確，我也不太喜歡用政治語言去簡化議題論述。撇除政治語言，現行新課綱在語文教學面確實存在些許討論空間，因為光是國文教師之間就存有不同看法，而且每個人重視的部分也不同。若說第一線的教學者都有看法上的差異時，圈外人的疑慮勢必更大。

然而在回答朋友問題之前，我內心便先問了自己這個問題：「你覺得國文老師應該要給予學生什麼才對？」老實說我自己也覺得這沒有標準答案，形音義？國學理論？文學哲思？人文反思？閱讀素養？寫作指導？好多東西是難以全然兼具，試提出以下幾點來探討。

一、語文精準度與議題廣泛度的衝突

以國文課本的選文來說，似乎可以看到現行新課綱選文的範圍非常廣泛，廣泛到很多文章是第一線老師都不曾讀過，甚至連作家名號也都是第一次聽過，當然這裡的廣泛是指各類議題的兼容度。選文中各類議題的開展和反思都有，老實說這部分頗讓我肯定，畢竟在台灣多元文化發展的社會中，大量資訊及多元議題的掌握能力，已是現代人必須具備的素養能力。

此時產生的衝突，便是在於語文寫作技巧很上手的作者，有時議題的視野開展卻有限；議題開展夠廣泛且獨到的作者，有時文筆寫作技巧卻普通，甚至字句詞彙偶有誤用，對語文掌握不夠精準，有時出版方基於尊重作者亦不見得會更正。

例如A議題在台灣社會引起非常大的關注，剛好課本亦搭配時事而選用某人的某篇文章，但是因為對A議題有感而寫作的那位作者，不代表他是專業寫者出身，更別說文章不見得有良好寫作技巧能讓學生參考。然而該文章在課堂詮釋和哲思引導上，師生之間卻能創造許多課堂互動和對話，這部分確實加了許多分數，但是作者文筆真的很普通時，你覺得這篇文章的選用價值為何？是否應該為了兼顧多元而稍微忽略文學性？還是標舉文學性價值是勝過其他議題的開展？

自從國民政府遷台時期以來，政府在台灣實施華語文教育也歷經了幾十年，舉例來說，大約從一九五○到一九七○年代之間的現象最明顯，當時許多外省籍作家的散文、新詩、小說作品中，不論在敘述邏輯、文筆流暢度或語文掌握度上，寫作技巧都非常成熟和優秀，這些作品當作學生創作參考範例也都很好，但是這些作者寫作視野多集中在「原鄉元素」或「原鄉記憶」，很少能難看到對於台灣土地人事物相關的寫作。然而像鍾理和這類曾到過中國東北短暫生活過的台灣籍作家，他在那時還能用流暢華語文寫作台灣土地的相關素材，其實算是非常少數的特例。

對照本省籍作家在當時的存在，撇除害怕惹禍上身而選擇在威權時代噤聲的人之外，許多本省籍作家其實很想創作文學，但是對華語文說寫能力處於從零開始的階段，等到本省籍作家真正具備華語文基本寫作能力，也是到了一九六○年代末期的事，他們的寫作題材多與台灣土地元素連結，但是兩相對照下的華語文掌握技巧，相較下仍是外省籍作家突出許多，而這些重新學習華語文的本省籍作家也被稱為「跨越語言的一代」。

到了一九七○年代之後，這些「跨越語言的一代」對華語文掌握更熟悉了，加上他們的第二代自小就接受華語文教育，故而華語文說寫技巧成熟，文學創作實力與數量也驚人，文學開始大量聚焦台灣土地人事物，舉凡洪醒夫、吳晟等作家皆是，故而一九七○年代被認定是「鄉土文學時期」，這些本省籍作家的作品也慢慢出現在國文課本中。除此之外，早期原住民對華語文寫作的生疏與斷層，更是會有這類的「原華疏離」。

簡單說，國民政府遷台最初的一二十年之間，有關台灣土地（不論閩客原族群）的寫作元素，在這段時間是幾近斷片狀態，能否被收錄於國文選文就別談了。當時政府強勢推展華語文教育，想必華語文表達的素質亦是選文考量重點，對照那些華語文弱勢且關注台灣土地的本省籍作家，其實就是被忽視的議題和對象。

若以「語文精準度」作為國文教材的選文考量，那麼台灣土地上的其他元素或議題，難免會被排擠。例如現今台灣有許多的新住民、國際移工或外籍學生，若是他們用華語文書寫在台灣的生活經驗，或許文意表達尚能讓人理解，但是距離文學美感仍有一段距離；或是他們若使用原鄉母語創作，再將之翻譯成華語文，這樣的選文是否值得收錄於國文教材？

反過來說，如果我們都只選擇收錄「專業作家」的優質文筆文章，那麼議題關注視野僅只限於「作家圈」或「文學圈」，那社會上「其他圈子」的議題仍舊被犧牲忽視。故而整體而言，新課網強調的多元議題與素養導向，雖然在體制教育上的操作不見得完美，但我仍是持以正面態度來看待。

二、語文（言）使用的界定與絕對性

在課堂上，學生有時會很在意形音義的正確與否，舉例幾年前非常火紅的中國影集《瑯琊榜》，中國在宣傳上都會念成「ㄌㄤˊ ㄧㄚˊ ㄅㄤˇ」，但這劇名若依照台灣教育部公告則是念「ㄌㄤˊ ㄧㄝˊ ㄅㄤˇ」；又或者像是「小姐」一詞在台灣是很平常的使用，在中國可能就帶些負面。類似不少兩方的語文（言）差異，我個人在這部分不會太糾結，只是告訴學生在哪理使用，就按照那裡的念法。

就這問題來對照前一大段，若說國文教學想要著重在語文（言）的使用絕對性，那麼選文議題的廣泛度就勢必受限，和新課綱精神的距離就拉大了些；反之，若語文（言）並沒有使用絕對性，當然任何議題開展的文章都能選用，就算文筆普通但議題觀點值得探討也行，這與新課綱精神則較貼近。

舉例來說，若是中國當代或現行暢銷作家的文章，是否也能收錄為國文課堂教材？如果不強調語文（言）的使用絕對性，這並非不行；其次，除了中國之外，其他華語使用國家如馬來西亞、新加坡等地的文章，是否也能收錄在選文中？在這前提下亦並非不能，但要思考這是否為「國文教學」？還是「華文教學」？「國文與華文」的概念區別又何在？當然這又是另一個議題層次。就民間書籍或文案的流通上，或許覺得這沒有什麼，但從國家教育體制擬定的課綱角度來看，確實是值得思考的問題。

上述談得稍遠，簡單說新課綱的國文教學概念，其多元議題與素養導向的方向仍值得肯定，也適用在現今網路資訊發達快速的社會，但這也不代表可以無限上綱，因為多元議題及素養導向的精神應建立於「在地經驗」和「人文土地」的連結。即便課文收錄國外的翻譯文章，但我認為那也應該與這塊土地的精神意念相呼應，例如高中職國文曾收錄馬丁・路德・金恩（Martin Luther King, Jr.）的演講稿〈我有一個夢〉，他在一九六○年代為了非裔人權運動的投入甚多，這和台灣過去人權運動的發展史上，兩者基本精神的連結是一致的，選用上並無太大爭議。

三、教師與學生的世代認知差距

不論是在課綱方向或選文考量的糾結，或者認定何種國文教學才是最好時，我們都無法忽略最現實的問題，便是學生其實不會太在意這些，意即「你認為重要的」不代表他也覺得重要，簡單說這就是世代差異，共鳴連結的元素減少了，尤其在網路影音愈趨發達愈明顯，因為網路資訊的更新與傳遞實在太快速，教師的語文（言）傳遞角色相較下已緩慢許多。

舉例來說，學生歷來普遍排斥「文言文」多於白話文，屢試不爽，但是在文言文相關素材中，學生普遍對於「三國歷史」頗有概念，當然我們歷來的歷史課堂不太會單獨談三國史，他們對於三國元素的熟稔是來自影音戲劇、坊間文學或電玩遊戲等，所以學生歷來對「三國相關文言文」是感到親切的。學生就算再怎麼討厭文言文，只要在課堂談到三國相關的典故，學生都能和老師有熟絡的互動。

但是從這兩三年開始，明顯發現學生對於「三國元素」的共鳴愈來愈少，甚至隨機抽問幾個學生，答不出來已是常態。當然這與課綱或教育無關，單純只是網路世界太發達，網路裡面有太多令他們感到新奇有趣的事物，網紅世代的興起正是很好的說明，甚至他們對網紅的認同會大到難以想像。

聽起來悲觀嗎？於我個人倒是還好，世代在更迭，時代在轉變，就看自己想用什麼角度來看待。然而這樣的現象，我相信會愈來愈明顯，故而老師已不再是知識媒介的主導者與擁有者，因為這是這是網路資源能漸漸取代教育工作者的一部分；反過來說，教育工作者亦有網路資源無法取代的部分，那便是對於議題的引導、解析、詮釋、思辨、對話等，意即「方法論」的操作，因為這個「方法」是適合在任何議題的開展。

若是結合前文的討論，與其現今國文教學若是執著於語文（言）使用的絕對性，或許多元議題的開展廣度是更適合現在社會，意即我們要從語文（言）傳遞的角色轉換為文字訊息的處理者，課文議題只是個引子，我們要如何用這引子去訓練學生處理網路上所面對的文字資訊，這角色轉換是值得國文教師思考。

做為一個傳統師培體系出身，而且涉入教育圈快十年的第一線教師，不諱言我自己還是習慣講授傳統古典文學，新課綱強調的多元議題和素養導向，對我而言其實是沒那麼上手的模式，但我明白這是個趨勢，大致上仍持以正面態度看待。若真要問內心最真實的看法，「體制」本身就是束縳的存在，擺脫「課綱」正是最讓我感到自由的教學，但是內心也明白在國家整體均衡的教育策略上，課綱的存在仍有其必要性，我們在這中間能扮演的角色，便是在這之中找到一個平衡的落點，與其說是妥協認輸，更像是實務操作上的取捨，如此而已。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航