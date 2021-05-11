本土新增7例確診：宜蘭羅東「銀河百家樂」、新北蘆洲出現「不明感染源」社區感染

指揮中心宣布，國內今（11）日新增11例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例，當中4例屬境外移入，皆自印度入境。另外7例為本土武漢肺炎新增病例，1例為案1187接觸者（案1201）；另6例感染源待釐清，包括1起宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場的5人群聚事件，以及新北市蘆洲1名感染源不明的確診病例。

衛福部長陳時中表示，由於目前已出現感染源不明的本土感染病例，國內現提升疫情警戒至第二級，包括雙鐵禁食，並且停辦室外500人、室內100人以上之集會活動。時間持續至6月8日，觀察4週。而原定至5月17日全國醫院及長照機構停止探病、探視的措施，延長至6月8日。

今日新增7例本土病例，包括2起不明感染源的社區感染

今天共新增11例武漢肺炎病例，當中4例屬境外移入，皆自印度入境。另外7例為本土武漢肺炎新增病例，1例為案1187接觸者（案1201），6例感染源待釐清（案1202、案1203，案1208至案1211），並包括1起遊藝場群聚事件。

根據指揮中心新聞稿，案1201為本國籍40多歲女性，為案1187同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，因案1187檢驗確診，5月9日經衛生單位安排採檢後居家隔離，並於今日確診（Ct值22）。目前初步掌握個案接觸者3人，皆已匡列為案1187之接觸者，故不重複匡列。

Photo Credit：林奕甫/ TNL

陳時中表示，接下來包括兩起不明感染源的社區感染，一塊為案1202、1208、1209、1210、1211這群，為遊藝場群聚事件。另外則是在新北市蘆洲出現1起感染源不明的確診病例（案1203）。

宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場出現5人群聚感染

案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路之「銀河百家樂」遊藝場工作。平時上大夜班，皆是騎摩托車上下班。個案5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20）。

鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高。衛生單位接獲通報後，當晚連夜作業，將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），17人陰性，10人檢驗中。衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場之人員調查匡列。

案1208、案1209及案1211為案1202同事（案1208 Ct值11；案1209 Ct值20；案1211 Ct值25），皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形。案1210為遊藝場常客（Ct值12），30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。

Photo Credit：林奕甫/ TNL

指揮中心指出，該5名遊藝場相關個案近期皆無出國，將持續調查活動史及接觸史，以釐清感染源。因應本起群聚事件，該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。

衛生單位今日已開始進行環境消毒防治措施，另已請該遊藝場同棟之其他職場及業者，進行員工造冊與健康監測，如發現有武漢肺炎相關症狀者，務必通報衛生單位後，依指定方式就醫，不可自行就醫。

案1202活動史如下：

圖片來源：疫情指揮中心

新北市蘆洲出現1起感染源不明的確診病例

指揮中心表示，案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診（Ct值18）；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中。

案1203活動史如下：

圖片來源：疫情指揮中心

疫情警戒提升至第二級：雙鐵禁食，停辦室外500人、室內100人以上之集會活動

陳時中表示，由於目前已出現感染源不明的本土感染病例，國內現提升疫情警戒至第二級。時間持續至6月8日，觀察4週。

圖片來源：疫情指揮中心

對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施如下：

避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。 所有集會活動，需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩／使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。 原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫，報請地方主管機構核准後實施。 營業場所及公共場域，應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩／使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。 餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔／消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔／使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。 雙鐵（台鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

國中會考不會停，但家長不可陪考

另由於本週六（15日）即為國中會考，陳時中表示，由於教育部已相當有經驗，也一直持續與指揮中心合作，所以國中會考將如期舉行，不會停辦。

但不可有陪考人員，市場內要維持通風，包括考生等所有人需要配戴口罩。可能有風險者，會依照風險的分級，在不同教室應試。

原定至5月17日全國醫院及長照機構停止探病、探視，延長至6月8日

根據指揮中心新聞稿，指揮中心宣布，即日起至6月8日止，除例外情形，全國醫院及長照機構停止開放探病及探視，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者仍為1名。相關說明如下：

一、全國醫院與長照機構即日起至2021年6月8日止，除例外情形外，停止開放探病及探視。

二、醫院得同意探病之例外情形如下：

病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。 急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。 其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

三、長照機構得同意實地探視住民之例外情形如下：

住民出現嚴重身心不適症狀，如：失眠、血壓不穩、情緒暴躁等，機構無法安撫住民。 其他經機構評估有必要探視者。

四、指揮中心再次呼籲，住院病人之陪病者及長照機構住民陪伴者，進入醫療機構及長照機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險。

醫療機構及長照機構倘遇主動規勸或瞭解原因後提供適當協助，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據《傳染病防治法》第36條規定，依同法第70條處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

指揮中心籲請民眾盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有陪病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺