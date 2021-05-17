跨越修憲高門檻泥淖：加拿大審議模式給台灣的啟示

文：黃柏翔（作者為高雄人，中山大學社會學系學生，台灣基進高雄黨部新聞部主任，曾參與台灣基進自2018年以來在高雄戰韓、罷韓的全程，日前因批評「有一種無恥，叫韓國瑜」而遭韓國瑜提告，目前仍努力在社會學的訓練與政治實務中取得雙贏）

修憲議題迫在眉睫，根據去年五月立法院長游錫堃的預定，期待修憲案的公民複決最晚能夠綁2022年的地方大選，亦即最晚要在2022年3或4月三讀通過，才能夠趕上時程，成功修憲。

然而，在那之前，立法院修憲委員會還須在朝野提出的數十個爭議議題中取得共識，提交草案，為此多次開會協商，卻一如往常因為中國國民黨的缺席而破局，修憲停滯不前。

儘管國民黨之外的各黨不斷召開相關研討、公聽會，如民進黨探討居住權、環境權入憲的可能性、台灣基進提出將憲法中朦朧的「自由地區」改為台灣、增加不分區立委比例，更不用說廢除考試院、監察院以及十八歲民權等各黨立場差異大，甚至對立的議題，要在一年內達成影響台灣數十年的修憲共識，目前看來是道阻且長。

加拿大公投改革實例可參考

儘管修憲議題複雜且國民黨外的各黨皆積極參與表達立場與方案，但此事似乎並未在公民社會當中引起討論，如何讓民眾認知此事重要，且參與進來（get involved），以闖過965萬人投票通過的超高門檻，或許可以參考2005年加拿大英屬哥倫比亞省（British Columbia，以下簡稱卑詩省）的「公民大會投票改革案」（Citizen’s assembly on electoral reform）。

有別於台灣的制憲委員會因中華民國憲法直接限定由立委組成，導致當今國民黨杯葛即卡關的現況，為了處理卑詩省長期為人詬病的選制（事實上，就是台灣所實行的議員選制），修法委員會直接由人民產生，並輔以專家、代議士的專業與經驗，耗費一年的時間，打造一部由人民而生、由人民投票的選舉制度。

卑詩省的公民大會源於審議民主（deliberate democracy）的理想，主張透過培養公民對議題充分了解後，以具包容性的溝通，達到共識或彼此了解，為此，卑詩省按照區域以抽選的方式邀請了兩萬多位公民參與公民大會，再由願意參與的1715位中，抽選出每個區兩位（再加上兩位原住民身分者），總共160位的公民，加上會議主席組成公民大會。

擷取自 Making Every Vote Count （公民大會投票改革案報告） The 2004 British Columbia Citizens' Assembly on Electoral Reform

組成大會後，這些公民首先要做的事情，並不是高談闊論，而是虛心學習，花費三個月的時間閱讀各種資料，並與專家學者共同學習、討論選制的差異，學習在尊重彼此的前提下表達意見，最後產生一份初步的提議。

接下來，他們帶著這份提案，舉行了五場公聽會，除了公民大會成員出席，也包含許多當地議員，面對面了解其他民眾的意見，並且蒐集書面意見，使公民小組成員更了解各地的需求。

最後，在花了三個月了解選制、面對面與其他公民討論，閱讀上千份公民的意見後，公民大會成員再花兩個月時間達成共識，終於提出對於選制改革的具體方案，並進行公民投票，將這份民眾決定的選制，再交由民眾複決。

為了這項嘗試的正當性，公民大會自行設定了60%以上投票人同意（若放在台灣來看，即1085萬人以上同意，甚至高於目前的修憲門檻）、且60%以上的區同意的超高門檻，很可惜的，儘管將近所有區皆投票同意，但以57.7%的得票率，功虧一簣，但仍成為了一具有指標性的審議民主實驗。

基於台灣現階段的修憲規則，已被寫於不合時宜的憲法中，無法直接套用加拿大卑詩省的審議式公投模式，但是，我們仍要面對一樣難如登天的公投複決門檻，以及修憲委員會中的種種立場衝突，或許，卑詩省的案例中的公民參與模式能夠給我們處理這兩大困難的借鏡。

從2018年的公投泥淖便可看出，原先，主張降低公投門檻者無疑是認為，可以藉由投票，提升選民的自主性，並促成各項議題的溝通討論，使不同主張者更能互相了解，這樣的方式，仍將民意當成「意見的總和」——只要兩千三百萬人加總起來就是民意。

Photo Credit: 中央社

公投不該是製造社會分裂

不過，公投通常是簡單的「是非題」，比起充分溝通，倒不如說公投發起人的任務是成功切出能取得50%+1票的界線即可，因此，可以看到在2018年的選舉中，大多數的公投案，並不是在與社會溝通，更多的是以謠言與抹黑來博取支持，十個公投題目，就像是在台灣社會劃上十刀。

如今，國民黨將如法炮製，以公投促進自己支持度的發展，為此，包含民進黨、台灣基進及台灣民眾黨皆準備全台宣講，以自身主張尋求認同，這已有別於2018年公投，正在促成某種程度的社會溝通。

爭議更高的修憲就在眼前，我們很難期待在台灣的政治脈絡下，最後有一部所有政黨皆同意，並積極呼籲支持者投票支持的修憲草案，不如回歸台灣民主化的草根性，讓充分了解、互相討論的公民來告訴修憲委員會：該調整什麼？該修改什麼？也能避免特定政黨杯葛，整個修憲工程就停滯不前的窘境，修出一部與時俱進，符合台灣人的需求與理想的憲法。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航