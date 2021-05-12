尼泊爾疫情嚴峻，中國打算在珠穆朗瑪峰頂設立隔離線

文：德國之聲中文網

中國官媒週日（5月9日）報導，中國將在珠穆朗瑪峰頂峰設立隔離線作為預防措施，防止受新冠病毒感染的尼泊爾登山者和從西藏一側登頂的登山者有任何接觸。

不過，目前還不清楚中國政府要如何在珠峰頂上執行這項任務，《路透社》報導，珠峰頂端面積小、是個危險又荒涼的區域，幾乎沒有足夠的空間供超過6位登山者和嚮導同時站在上面。

尼泊爾一側的珠峰大本營自4月下旬以來，一直傳出新冠病毒確診案例，但由於尼泊爾政府缺乏旅遊收入，並未取消季風降雨前4月到6月初的春季登山季。

《新華社》援引西藏體育局局長尼瑪次仁的話報導，2021年中國國內從北坡攀登的共有兩支隊伍，一支為攀登珠峰的21人隊伍，另一支是到珠峰北坳徒步的17人隊伍。目前珠峰北坡無新冠確診病例。

根據報導，一小隊西藏登山向導將登上珠穆朗瑪峰，在攀登珠峰的21人隊伍抵達前設置隔離線，但報導中沒有描述隔離線的樣子，也沒有提及是否由藏族向導執行隔離任務，比如，讓他們留在因缺氧導致許多登山客喪生的「死亡區」。

自去（2020）年爆發新的冠狀病毒以來，出於感染方面的考慮，中國不允許任何外國登山者從西藏一側登頂。西藏珠峰景區的遊客也被禁止到西藏一側的大本營。

根據中國官方9日的報告，5月8日新增12個新冠病例皆為境外輸入，比前一天的7個有所增加。尼泊爾在7日則報告了9023個新病例，是該國最大的單日增長。

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責任編輯：羅元祺

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