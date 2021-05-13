為什麼即使各藥廠開放疫苗專利，也無助於解決疫情？

文：Bernd Riegert（德國之聲記者）

取消疫苗研製商的專利！加快全球接種COVID-19新冠疫苗！——這是去（2020）年10月以來，上百個國家向世貿組織提出的普遍要求。現在，美國總統拜登（Joe Biden）也贊同這一太過簡單的處方，原因何在，人們不完全清楚。他未陳述自己觀念陡轉的理由，更未向他在歐盟的歐洲夥伴作正式解釋。或許，此舉只為嘩眾取寵。

因為，不幸的是，疫苗匱乏問題比許多政府和援助組織的說法要複雜得多，它們稱，需要的只是無償分享，那些據稱只追求利潤的藥業公司的知識專利。

問題之所以複雜，首先是因為，圍繞疫苗，並非只有一項專利，而即使有，相關公司業已對工藝流程，申請了智慧財產權保護。每種COVID-19新冠疫苗的生產都依賴不同公司持有、或申請的多項專利。

其二，關鍵不在配方，而是掌握如何實際生產疫苗的技術。為此，疫苗研製商必須發放許可證、裝備生產設施、培訓人員。當然，設址日內瓦的世貿組織可在這方面提供諮詢。

沒有簡單處方

開發商和生產商之間，在疫苗領域的許可分享與合作早已有之。據歐盟稱，全球範圍，製藥公司之間已締結了200項相關的技術轉讓協議。就此而言，問題不在於智慧財產權保護，而在於缺乏足夠生產設施，目前，很多地方正在建設相關設施。

簡單地把疫苗生產藍圖交給印度或南非的仿製藥製造商，短期內根本不會有任何幫助，至少，印度的疫苗嚴重短缺問題不會因此迎刃而解。

像BioNTech／輝瑞公司那樣的，基於基因工程的疫苗有300多種成分，在20個不同國家生產前期產品。和阿斯利康（AstraZeneca）或嬌生公司的腺病毒載體疫苗一樣，現有疫苗都是複雜的生物產品，無法像由化學品組成的普通止痛藥那樣易於複製。

歐盟委員會願意討論專利和許可證發放問題，但到目前為止，無證據表明智慧財產權保護會延誤疫苗生產。至少這是世貿組織的調查結果。研製商們自己也說，專利不是問題，即使放開，目前的生產也不會有任何改變。

正因此，德國政府也不簡單地認為，華盛頓現在提出的這個一刀切要求是正確的，從而接受之。畢竟，缺乏對自身成就的保護，可能導致更少的公司參與新疫苗的昂貴研發。然而，我們迫切需要生物新技術（BioNTech）、莫德納（Moderna）、阿斯利康等藥業公司，最早在今（2021）年秋天就能將極可能是必需的、針對突變病毒的加強型疫苗推向市場。

已有進展

另外，歐盟在與藥業公司簽訂的研究資助合同中已寫明，得到公共資金資助的研究結果必須公開發表。因此，根本就不存在需取消的專利。

生產設施的擴建已在進行當中。今年，將生產出約90億劑疫苗。不過，總需求量約為115億劑。因此，當務之急是，歐盟、美國、印度和其它擁有大型藥廠的國家，應致力於更快速擴張，鼓勵投資並幫助製造商，而不是揮舞政治大棒。

誰來分享疫苗？

例如，若不囤積疫苗生產的前期產品，或實施出口禁令，美國、英國甚至印度，就都能提供幫助。眼下，跨大洲供應鏈是一大問題。在這件事情上，歐盟正試圖洗白，強調自己的利他主義行動：迄今為止，已有2億劑疫苗從歐盟出口至亞、非兩大洲。倘拜登總統也有意在短期內提供幫助，他就該下令允許美國出口新冠疫苗。

若想讓較貧窮國家很快得到更多疫苗，我們只需要分享我們今天擁有的稀缺疫苗。但這是否能在德國、歐洲或美國人中強制執行，非常值得懷疑。設計簡單方案、提出暫停對較不重要相關專利的智慧財產權保護的要求，這很容易，但不幸，也不會有用。

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