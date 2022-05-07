《閱讀夏LaLa》Ep. 27：最好的母親節禮物？家事不只是媽媽的事，家庭成員動起來好嗎！

文：沈眠

又來到五月，全台灣的營利事業都在祝福母親節快樂，並推出驚人的優惠方案，鼓勵大家送禮物給媽媽，請媽媽吃大餐。這些表達愛的方式當然都很讚，但你有沒有想過，媽媽最需要的是什麼呢？

夏宇童與陳夏民從家事談起，邀請被家事綁架的媽媽們稍微喘口氣，讓家人多分攤家事！按照慣例，兩人介紹了超效率家事密技，歡迎大家比照辦理，讓媽媽可以不用把青春只花在家事上，可以好好享受生活！

家事不只是媽媽的事！家庭成員動起來好嗎！

母親節將臨，在這個媽媽萬歲的日子到來之際，究竟什麼樣的禮物才最適合總是在付出與操心的母親呢？夏宇童帶來佐光紀子的《80%的家事都不用做：自然生活家的家事減法術！選對工具、用對方法，就能輕鬆打造舒適居家，省時省力又省心！》（台灣廣廈），想要推薦給所有人，尤其是被母親的身分與觀念牢牢綑綁住的婦女們。

夏宇童從日本社會裡對傳統家庭主婦的要求極高說起，包括孩子的便當，必須做到多漂亮、豐盛，儼然修羅競技的場合，導致日本媽媽們深重的憂鬱，後來日本學校也就改成營養午餐，以減少這些競爭與比較。

陳夏民則回憶到他小學時，媽媽都是早上起床現做的飯菜，「有一天，同學找我交換菜色，我就發現，媽媽做的飯菜優秀無比。她其實不用做到這種地步，每天都堅持有一個肉食主菜和兩種新鮮蔬菜，可是這樣的心意讓我真是充滿感謝。」

夏宇童直接破題《80%的家事都不用做》的特色：「這本書，不但分享各種家事精簡的做法，包括洗淨或摺燙衣服，還有讓主婦們逃離菜單的地獄輪迴。另外，放置型的家事，如天然除臭工具的使用等等，提供了省力省時的家事教學。」

「但更重要的還是家事觀念的更新，作者強調，家事的技能呢，是每一個成員都應該具有的，不是只有媽媽才該做啊，每個成員本來都得為家事負責。同時，讓媽媽從認真做家事就等於愛家的束縛裡解放，不宜被家事綁住所有時間，必須適時休息，否則身心狀態失衡、生病了，卻沒有人會幫你，就是雪上加霜了。」夏宇童就有朋友有類似的慘痛經驗，老婆生病了，而丈夫完全無能，連碗盤在哪裡、甚至洗衣服都不會。

最後，夏宇童直搗黃龍道：「所以啊，媽媽們千萬不能讓家人養成這種萬事靠母親的壞習慣，必須讓家人學會自己的東西自己負責，比如重新劃分家裡的打掃空間，不是共有的部分、屬於每個人的自我空間，就應該是其他家人個別的責任，媽媽不用什麼都要一肩扛起來，家是大家的，不是媽媽一個人的。如此一來，也才能打破媽媽給自己套上的、宛如枷鎖的無邊壓力。」

陳夏民大表贊同：「就算是萬能媽媽吧，也要有休息、照顧自己的時間。」

斷捨離很棒，但不是每個人都得過極簡生活！

陳夏民大推的書籍是米田瑪麗娜（Komeda Marina）的《不丟東西的整理術：放不掉的記憶與情感，再也無須斷捨離！》（方言文化）。他坦率承認，有一陣子非常沉迷於斷捨離，一直淘汰舊東西，卻跟爸媽起了衝突，陳夏民認為沒有用的東西為何留著，完全不理會長輩的惜物心理。陳夏民笑著說：「但這本書讓我懂得了，極簡風格雖然很好，但每個人的需求並不相同，強求並不適合極簡的人嚴格斷捨離是不可能的。」

他明白到，爸媽畢竟跟自己不同，長年堆積與收藏的東西，保留著自己的回憶，當然會想要好好珍惜。而《不丟東西的整理術》就點醒了一個重點，現代人的生活空間雜亂，是因為現在居住空間越來越小。陳夏民說明：「這本書最好的地方就在於，透過對物品依賴程度與整理收納意識兩個方面，讓讀者先了解自己是哪一種類型，才能找到適切的收納方法。」

書中總共分有，物品依戀高、收納意識高的魅力收納達人，相當善用收納技巧與工具；整理收納意識高、物品依戀低的極簡主義者，通常更重視生活機能性；整理意識很低，物品依戀也弱的垃圾館仙人，往往沒有辦法丟東西，但又不擅長整理；還有祕密基地的居民，對物品依戀程度高，收納意識偏低。

陳夏民表示，依據作者的建議，無論物品再多、住家再狹小、整理再辛苦、無法斷捨離都沒有問題，「只要我們能夠依據使用頻率和物品喜愛程度，去認真分類、收納和維護，還是能夠讓空間有好的品質。同時，這也能夠呼應今天的主題，自己的空間本來就只有自己才能打點好，終究在裡面生活的人是自己啊。」

依據書中的評斷測驗，夏宇童發現她是祕密基地的居民，「難怪我常常找不到東西，最近身分證還不見了，哈哈。」最後，她有感而發地總結：「極簡主義只是想讓自己的負擔少一些，畢竟家裡堆滿東西，雜亂不堪，好像生活就沒有辦法再往前的感覺。但每個人狀態不同，心態與生活背景也不盡相同。米田瑪麗娜這套方法可以針對不同類型的人，讓我們了解到丟或不丟東西都可以，重要的還是要回到整理術最原初目的，讓大家都能在自己的生活裡感覺到很舒服吧。」

如果你也為了執行極簡生活而和媽媽爸爸起了衝突，或許也可以趁著母親節前夕，陪著家人一起整理家務，重新思考家中物件對於每一個人的意義為何。祝福全天下的母親或是身兼母職的人們，都能開心愉快。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航