投資市場上的貪婪與恐懼：「動能投資」與「均值反轉」

投資於過去一段時間表現良好的標的，且相信未來會一直持續下去的方式稱為動能投資（Momentum），相信對於這種投資方式你一定不陌生，因為其實有不少投資者採用的方式正是動能投資，在過去短時間內上漲的標的很容易吸引投資者的目光，投注於這些標的的投資人不只期待上漲的趨勢會延續，在心裡也是如此深信著。

在美股ETF當中，有兩個標的就是為此所設計的，分別是

Concentrated Momentum ETF （QMOM）

Diversified Momentum ETF （MTUM）

根據ETF的名稱，我們可以得知這兩種ETF本質上都是動能投資，差異主要是在於持股的多寡，QMOM擁有51個持股，MTUM則是擁有129個持股。

相對於動能投資，有另一個信念恰恰與其相反，那就是均值回歸（Mean Reversion），均值回歸所展現的投資理念是，過去表現不好的標的，將來有一天一定會變好，或是另一種說法，過去表現良好的標的，總有一天會變差，所以動能投資與均值回歸恰好是天平兩端的信念。

看似兩者大相逕庭的投資方式，想必水火不容，但實際上，兩者卻能夠同時發生在投資市場中，這感覺是件不可思議的事情，但卻實實在在的發生。

回顧過去2020年1月至2021年2月12日的過程，動能投資所帶來的投資績效大幅領先追蹤標普500指數的SPY。



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看到過往如此驚人的漲幅，投資人會認為這樣的投資方式沒有問題，在將來肯定也會表現優勢，但如果我們繼續看下去，可就不是這麼一回事。

從2/12至3/29，SPY的報酬為1.19%，但是另外兩者都是負報酬，MTUM下跌11.60%，而QMOM則是更大的跌幅28.17%。

然而，光是一個多月的跌幅，就使得MTUM從2020年領先SPY的漲幅消失殆盡，而對於QMOM來說，則是過去八個月的漲幅煙飛雲散。



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怎麼會這樣子？動能投資的方法失效了嗎？難道均值反轉發生了嗎？

如果我們仔細看，在過去一年中S&P500表現最好的前25名股票，在2021至今的表現完全不是同一檔次，在去年的中位數報酬是97%，但今年不一樣，目前則是-3%，如果不說是同樣的股票，你還以為是不同的選股方法。



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而另一方面，在去年墊底的25檔股票，其中位數的報酬是-43%，在去年選到這些股票的報酬相比大盤真的是慘不忍睹，你很可能就在今年年初將這些股票賣出重轉而選擇過去表現良好的股票，但是來到2021年後，這些被拋棄的股票卻上演絕地大反攻，中位數的報酬從-43%來到32%，脫胎換骨就是此刻最好的形容詞。



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不只是標普500裡面的股票有均值反轉的現象，當我們查看不同的行業板塊的報酬也發現有同樣的現象產生。



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去年表現良好的科技股，在今年的表現墊底

而在去年表現最差的能源股，在今年領先群雄

動能投資在去年大放異彩，而在今年卻坎坷難行；但相反的，均值回歸則是在今年展露無遺，此兩種投資方式雖然完全不同，卻能夠在投資市場接連上陣，如此現象將使得投資者無所適從。

小結

投資市場是由眾多投資人根據自身的決策所展現的結果，而此決策其實不只是理性的判斷，更多的是人性以及情緒在這之間的交戰。你或許會發現，動能投資代表的是貪婪的情緒，而均值回歸則是代表著恐懼的情緒。貪婪與恐懼主宰著市場的走勢，也是投資市場中最強大的兩股力量。

不管是哪一種投資方法，會有成功的時期，也有失敗的時段，就像是一個週期性的循環，儘管我們知道好與壞的表現總會發生，但會持續多久卻不是我們能預測的，好的可以持續好下去，但壞的也可能壞的比想像的久。然而，現實中卻有許多投資者認為可以成功抓到好與壞的轉折點，試圖在過去表現好的股票變差之前就脫手換成另一個更好的股票，這樣的想法過於天真，其帶來的結果往往是鎩羽而歸。

就像是每年績效最高的資產，你要預先知道才能賺大錢，然而我們能預測明年的嗎？或許你想找到最佳的資產配置，但真的容易嗎？實則困難。既然不能預測未來的，那就得記得，長期分散式的投資方法勝率極高，這是一個100%勝率的方法。

儘管動能投資與均值回歸在歷史上接連上演的戲碼早已無數次，但可惜的是，我們並未從中學習到足夠的教訓。

本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航