《韓國人不想讓你知道的事》：問別人年紀真的很失禮——所以你今年幾歲？

文：吳昌翼（오창익）

明知無禮還要問年紀

「那個……不好意思，請問你今年幾歲？」見到新認識的人，即使說不好意思，但也一定會問年紀。在年紀、學歷、住的地方等這些訊息，在瞭解人周圍的一切就能說明他是誰的社會裡，為了知道他是誰，必要的訊息就是他什麼時候出生，也就是他的幾歲。

讀過大學的人因為不好意思直接問年紀，所以就會問學號。大學入學的學號因為當兵等原因，所以無法單純依靠學年來排出順序，所以開始流行起問大學學號。當完兵回來的復學生即使是二年級，實際年齡也可能比四年級的女學生更大，所以僅靠年級很難區分。

但現在這個學號已經跨越大學的校園，成為社會上的流行文化。促使詢問學號成為流行的人就是社會上所謂「喝過大學墨水」的人，就算是沒上過大學的人也得接受這個另人厭煩的提問：「你學號開頭是多少？」

甚至是那些聲稱自己大學時期曾經參與過民主化運動的人，也稱呼自己為「三八六世代」，他們將自己的學號作為身分認同的依據。和盧武鉉政府一樣，三八六世代也是經常挨罵的一群人，如果有人把自己的認同定位在出生年份、年紀、學號等，那麼這種沒有人權意識和自尊心的人，的確值得挨罵。

無論個人志向是什麼、想不想唸書還是沒有錢的人，生活和大學完全無關的人並不在少數。所謂三八六世代的大學升學率只有三六％（以一九八五年來說），他們表示同輩的年輕人中，只有三分之一的人上大學，卻對誰都問學號，這是一種欠缺思考，也非常無禮和可惡的行為。

在國外，詢問對方沒有公開的個人資訊是非常失禮的事。完全不會有人問對方結婚了沒、有沒有孩子或幾歲等個人資訊。例如所謂的「刑事資訊」，是只有那些因為犯錯而被帶到警察局的人才會被問的問題，這是正常關係中沒有必要知道的訊息。這種態度既有尊重個人隱私之意，也有透過所知訊息將這個人一般化，避免犯下單方面錯誤判斷的意思。

在韓國，人與人之間若是知道對方的年紀，基本上就會感到安心一些，韓國特有的敬語文化也助長了這一點。若稱呼年紀小的人「金哲秀先生」或「哲洙先生」的話，可能會覺得有親切感，但對於年紀大的人來說，這樣的稱呼就會成為一種無禮。

因為在酒席上做出暴力行為，有些人會被抓到派出所或是警察局，大致上每天晚上都會發生輕微的暴力事件，也有互相認識的人打起來的事件，但大多是互相不認識的人剛好坐在彼此的桌子旁邊，然後就打起來的情況。剛開始可能趁著酒興坐在一起聊天，但是一言不合就可能產生口角，而問題通常就出在年紀。

「年紀比我輕還對我說半語」在《刑法》上是無法處罰的罪行，但從《國民情緒法》來追究的話，就是犯了非常嚴重的罪。在警察局遇到的施暴嫌疑犯都會說一樣的話：「別的我都能忍，年紀比我輕還對我說半語，這我實在是忍不下去。」當然，說「別的都能忍」也是典型的謊言。不知道他是怎麼忍受其他一切的，但聽到年紀比自己小的人說半語，就是無法忍受。

如果確定年紀，那麼這對設定與對方的關係有決定性的幫助。若透過年紀來決定前後輩，那身為前輩的就可以獲得隨意對待對方的權限，會很高興，而身為後輩的人也可以直接放棄與對方的關係，讓自己舒服一點。

在面對向我問年紀的人面前，我總是很驚慌，因為就算她知道我的年紀，也不會有什麼變化，那為什麼要那麼好奇呢？如果真的很好奇，看臉不就可以判斷了嗎？

但年紀畢竟不是什麼祕密，也不能說忘記了就直接搪塞過去，所以我只是為了避免尷尬，才說出自己的年紀。

也才初見面，不！就是因為是初次見面，人們反而會去問年紀。僅會問年紀，甚至一點也不體貼對方，毫不猶豫地問對方大學學號的國家，就只有韓國而已。

相關書摘 ▶《韓國人不想讓你知道的事》：對數字執著的韓國人，連車牌號碼都有階級之分

書籍介紹

本文摘錄自《韓國人不想讓你知道的事：揭開65個韓國特有的「潛規則」，韓國社會文化觀察報告》，馬可孛羅出版

作者：吳昌翼（오창익）

繪者：Jo Seung Yeon

譯者：楊筑鈞

從搖籃到墳墓，都要靠裝錢的信封袋

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勸酒社會的特產，炸彈酒與代理駕駛

隱藏在光鮮亮麗的韓流風潮背後，究竟何謂「韓國人」？

集韓國社會百態於一冊的觀察報告，透悉最現實的韓國人性

一九八〇年代後的韓國歷經數起重大事件，光州民主化運動、亞洲金融風暴、陽光政策、燭光革命等，都對政經局勢影響深遠。諸如對共分室開始進行全面性的廢除、設置女性軍人保護制度等新措施，也讓韓國社會往民主與平權的方向逐步邁進。

然而，在韓國人權運動者吳昌翼的觀察中，韓國社會根深蒂固的問題依舊難以撼動，充滿不公不義與荒謬虛偽，奇妙的是，廣大韓國人民卻視為理所當然地概括承受，像是把人僅僅視為勞動力的教育體制、以住居規模論階級、種族與性別歧視、整形風氣、瘋狂關注藝人私生活，以及政府助長監視風氣、財閥會長宛如皇帝、臂章文化等。藉由描繪韓國形形色色社會樣態，作者揭露這些荒謬現象的本質，可說是一本精準且獨到的「韓國人論」。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航