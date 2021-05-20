《韓國人不想讓你知道的事》：對數字執著的韓國人，連車牌號碼都有階級之分

文：吳昌翼（오창익）

電話號碼也有階級之分

二○○八年，北京奧運在八月八日上午八點八分八秒開幕了，裡面總共有六個「八」，果然是只有對數字特別執著的中國人才想得到這個點子。中國人用「恭喜發財」來代替「新年快樂」，新年問候語裡一定要有「賺大錢」，最喜歡的單字就是「發財」。由於「發財」的「發」字與數字裡的「八」字發音相似，因此中國人很喜歡「八」這個數字。

北京奧運開幕式時間裡的六個「八」，也蘊含希望奧運會成為引爆中國經濟發展的衷心期望。如同一九六四年的日本東京奧運，以及一九八八年的韓國首爾奧運，二○○八年中國北京奧運乘載中國人的希望，希望奧運成為國運上升的契機。

西方人對數字的執著也不容小覷，由於造物主六天內創造世界，在第七天休息，因此幸運數字為「七」，出賣耶穌的猶大象徵災難數字「十三」也是無人不知、無人不曉。

這種對數字的執著進入韓國後變得更加明顯。數字「四」的發音與「死」太相近，因此很多建築物都會去掉「四」樓，改稱「F」（four）樓。李健熙會長因非常迷信而廣為人知，按照他的指示，三星集團總公司的建築物把四樓和十三樓去掉，稱二十六層的建築物為二十八層，從這個例子就能了解韓國對數字的執著。但這種程度的執著，還能讓人理解是想趨吉避凶的心情，就算某種程度上令人混淆，至少不會對他人造成傷害。

然而，使用號碼區分人的地位，就有點讓人厭惡了。軍隊的部隊首長為一號車，剩下的幹部與參謀長官為二號車、三號車等，依照這種排序方式，車牌號碼也會有所不同。將軍則沒有號碼，車牌上只有星星，這種用一顆星、兩顆星、三顆星、四顆星標示而沒有寫任何號碼的車牌，若違反交通規則要怎麼辦？全國將軍要一起負連帶責任嗎？

軍人在武裝政變成功後，起初軍事政權把三部（立法部、行政部、司法部）要員的車牌號碼都按軍隊的方式來制定。總統為1001，國會議長為1002，大法院長為1003，避開不祥的數字4，接著1005為國務總理座車號碼，按照相近的數字再依序進行編排。

但現在，總統專用車的車牌號碼標有1371這種無意義數字，或車牌只畫著象徵總統的鳳凰與木槿花而沒有任何數字，國會議長也會使用1001的車牌號碼。雖然不再像過去一樣用車牌號碼明確標示各部會要員的位階與排序，無視三權分立的原則，但就算這種幼稚的事已不復存在，地位高的人對於「好數字」的愛好仍一如往昔。

無論是當年把總統當作最高位階者而使用號碼1001，或是完全不需要掛車牌的現在，人想在車牌號碼上尋找權位的欲望仍不容小覷。

似乎連地方自治團體的首長也在用這種可笑的排序方式。民選的自治團體首長也喜歡用1000（京畿道知事）、2000（釜山市長）、9009（仁川市長）等這類號碼，財團會長則喜歡用7777或1111這種一眼就讓人看見的醒目號碼。

說來也奇怪，車牌號碼是在車輛登錄事務所按照資料提交順序，透過電腦抽籤自動分配的，為何一般市民只有選擇奇數或偶數的權利，這些人卻能分配到比較「受歡迎的車牌」，這無非是違反規定給予他們特別待遇或是違法的產物。

後面掛著「受歡迎的車牌」的作用，充其量不過是進出公共行政機關時能受到符合職位的待遇而已，身為國民的公僕，一定要受到這種接待方式才高興嗎？這種威權主義想法真讓人納悶。更何況在這不產一滴石油的國家，花用國民稅金到處晃的公務車還總是喜歡選用大車，這點也令人無法理解。

公共行政機關內部號碼也原封不動顯露階級，若是四碼，就會以1001為首長，1002為副首長，1003為副首長助理這種方式來讓人明瞭位階。官位越高階者，會使用越相似的號碼，這種只靠號碼就能辨別位階的官僚型態，與軍事政權時期軍人身分的政治人物所做之事如出一轍，老是想用位置或數字來彰顯自己，而不想以好的作為來讓自己受到注目，這樣的環境令人深深惋惜。

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書籍介紹

本文摘錄自《韓國人不想讓你知道的事：揭開65個韓國特有的「潛規則」，韓國社會文化觀察報告》，馬可孛羅出版

作者：吳昌翼（오창익）

繪者：Jo Seung Yeon

譯者：楊筑鈞

從搖籃到墳墓，都要靠裝錢的信封袋

不需要第二名，勝利者擁有一切

勸酒社會的特產，炸彈酒與代理駕駛

隱藏在光鮮亮麗的韓流風潮背後，究竟何謂「韓國人」？

集韓國社會百態於一冊的觀察報告，透悉最現實的韓國人性

一九八〇年代後的韓國歷經數起重大事件，光州民主化運動、亞洲金融風暴、陽光政策、燭光革命等，都對政經局勢影響深遠。諸如對共分室開始進行全面性的廢除、設置女性軍人保護制度等新措施，也讓韓國社會往民主與平權的方向逐步邁進。

然而，在韓國人權運動者吳昌翼的觀察中，韓國社會根深蒂固的問題依舊難以撼動，充滿不公不義與荒謬虛偽，奇妙的是，廣大韓國人民卻視為理所當然地概括承受，像是把人僅僅視為勞動力的教育體制、以住居規模論階級、種族與性別歧視、整形風氣、瘋狂關注藝人私生活，以及政府助長監視風氣、財閥會長宛如皇帝、臂章文化等。藉由描繪韓國形形色色社會樣態，作者揭露這些荒謬現象的本質，可說是一本精準且獨到的「韓國人論」。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航