傳奇時尚攝影師蒂姆・沃克世界巡迴展，亞洲首站在台南奇美博物館

去（2020）年美國當代最重要的街拍攝影師之一薇薇安・邁爾（Vivian Maier）攝影展在台灣引起熱議，到了今（2021）年，國家攝影文化中心正式啟用，成為臺灣首座以攝影與影像藝術的「研究、典藏、展示、推廣」為宗旨的國家級中心，並迎來《舉起鏡子迎向他的凝視——臺灣攝影首篇（1869－1949）》、《塵與時：從宇宙到居所》兩檔大展，讓攝影愛好者們大飽眼福。

除此之外，日本知名攝影師森山大道也即將在台開展，而奇美博物館更在日前宣布，引進享譽國際的重量級時尚攝影大師蒂姆・沃克（Tim Walker）的展覽《蒂姆・沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things），將在今年7月31日至明（2022）年2月6展出。

Photo Credit: Tim Walker Studio 蒂姆・沃克「光芒」系列作品

蒂姆・沃克於1970年出生於英國，求學階段對攝影的興趣始於倫敦的Condé Nast圖書館，更拿過年度獨立青年攝影師（The Independent Young Photographer Of The Year）三等獎。

蒂姆・沃克1994年離開大學，先在倫敦擔任自由攝影助理，而後移居紐約，成為美國時尚攝影師Richard Avedon的全職助理。返回英國之後，蒂姆・沃克最初專注於英國報紙的攝影和紀錄片工作，而在25歲那年，他替《Vogue》雜誌拍攝了他的第一組時尚照片，而後開始替《W》雜誌、《Love》雜誌拍照。

在時尚圈光芒乍現後，成為眾多全球時尚雜誌、品牌的攝影寵兒，合作過的知名品牌則包含Rick Owens、Balenciaga、Alexander McQueen、Maison Valentino、Comme des Garçons等等，鏡頭下的重量級名人則有蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、凱特摩絲（Kate Moss）等人，在時尚攝影工作的領域中，持續耕耘。

而除了平面攝影之外，蒂姆・沃克也跨足執導過電影短片、音樂錄影帶等等的影像領域。

Photo Credit: Lucy Bridge 蒂姆・沃克拍攝詹姆士・克魯；時裝：Maison Valentino；多塞特郡2018。

時至今日，蒂姆・沃克被評為當代最具創造力的攝影師之一，且他堅持所有作品排除使用電腦修圖，畫面所見一切都來自於真實的造景。至於奇美博物館本次引進的展覽《蒂姆・沃克：美妙事物》，是向英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum，簡稱V&A）借展，當時V&A宣布將在英國展出蒂姆・沃克的作品，就引起過一陣熱議討論。

「V&A」是世界公認的重要指標館所，長期關注攝影領域，截至目前為止攝影相關收藏達80萬件，為全球最大的攝影收藏單位。去年《蒂姆・沃克：美妙事物》在倫敦落幕之後，就進入世界巡迴展，台灣奇美博物館則成為了亞洲首站。

《蒂姆・沃克：美妙事物》為蒂姆・沃克生涯至今最大的個展，奇美博物館也指出，此展覽除了展出蒂姆・沃克職業生涯25年來的重要作品，更有大量以V&A藏品為靈感的全新創作。

為了籌備展覽，蒂姆・沃克參觀了V&A的文物保存修復工作室，會見館內多位策展人、修復師和技術人員，仔細探索145間展廳，更爬上占地12英畝的博物館屋頂、探索維多利亞時代迷宮般的地下通道等。並從彩繪玻璃、印度小型畫、鼻煙盒等藏品獲得豐富靈感，創作出「光芒」、「筆墨」、「寶盒」等十大系列作品。展覽總計近300件展品，包括攝影作品、V＆A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿和素描等。

Photo Credit: Tim Walker Studio 蒂姆・沃克於倫敦V&A博物館；莎拉・洛依德攝影，2019

最後，針對引進《蒂姆・沃克：美妙事物》，奇美博物館表示：「台南是一個藝文蓬勃、人文薈萃之地，奇美博物館有幸在台南為全台民眾服務，除了常設展分享各類來自全球的文物，在特展規劃上也希望拉高層次，提供更多與國際同步的文化資源，讓台灣民眾不用出國就能在這裡接軌世界；此次首度自國際知名博物館引進重量級展覽，館方將以最嚴謹的規格原汁原味呈現該展的完整樣貌，希望為國人開拓視野，同時增進南台灣的國際交流機會。」

展覽資訊

名稱： 《蒂姆・沃克：美妙事物》

《蒂姆・沃克：美妙事物》 展期 ：2021年7月31日至2022年2月6日

：2021年7月31日至2022年2月6日 地點 ：台南奇美博物館

：台南奇美博物館 票價 ：全票450元、優惠票400元，早鳥票限定價300元

：全票450元、優惠票400元，早鳥票限定價300元 詳情請點奇美博物館官網查詢

新聞來源：《蒂姆・沃克：美妙事物 英國維多利亞與亞伯特博物館－世界巡迴展》（奇美博物館）

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺