【串流哈燒片】《火神的眼淚》：首兩集漂亮的起承轉合，卻相對少了點曖昧與趣味

《火神的眼淚》上周末播映EP.3〈標準作業程序〉、EP.4〈兩難〉，迎來收視高點，平均收視創下1.67，收視高峰更達2.02，收視人口達80.31萬人，引起熱議，多數觀眾大讚極為寫實，令人感同身受。而《火神的眼淚》有如此驚人的收視率以及網路聲量，我認為是團隊在首兩集，成功創造讓觀眾產生繼續追劇的動力，因此，此篇文章藉此說回源頭，淺談EP.1〈日常〉、EP.2〈遺願〉。

做為全劇首集的〈日常〉，導演蔡銀娟在前7分鐘透過一場大火做開場，將觀眾迅速推入「火神」的世界，蔡銀娟開場毫不猶豫地選擇用這場火點燃、強化戲劇張力，再將角色一一鋪張開來，溫昇豪、林柏宏、陳庭妮、劉冠廷等人各司其職，在救災的起伏跌宕之中，就能隱約窺見人物性格。

開場戲確立的是拉出、塑造整齣劇集的主角——「消防員」以及「火神」，於是觀眾能認知到整部作品的核心內裡，開場的直接，精準且到位。

而隨著劇情推演，觀眾能看見消防員面對「火神」的形體千變萬化，它能是「酒空」；它能是「異物卡喉」；它能是「墜河自殺」；它能是「緊急休克」等等，因此，或許能更精準的說，消防員在對抗的，始終不僅止於火神，更多的是「災難」，而災難碰觸的便是「死亡」，於是《火神的眼淚》在前兩集呈現的是——「死亡的距離」，這份死亡的距離，就是消防員的「#日常」，同時是民眾的「#遺願」，從議題、形式到內容，《火神的眼淚》首兩集緊緊扣題，高度合一。

編導也積極、聰明地透過溫昇豪、林柏宏、陳庭妮、劉冠廷等角色，具象化消防員的困境。溫昇豪直面工作與家庭的兩難抉擇；林柏宏的幻象嵌進創傷後壓力症候群（PTSD）；陳庭妮是職場的女性縮影，且添進母親的情緒勒索；劉冠廷則碰上政治的不公與不義，至於江宜蓉飾演的護理師，側寫、描繪了醫療體系的輪廓。從角色的故事線拆解，就能清楚明瞭地望見編導省視、延伸、挖鑿的議題。

在編導筆下角色的鮮明立體，而演員群良好、自然的化學效應，再再加深這齣劇集觀眾的「共感」，有血有肉的「同安分隊」頓時於焉成形，就此躍出螢幕，成為消防隊員的眾生相。

Photo Credit: 公視、myVideo提供

綜觀來看，《火神的眼淚》首兩集的起、承、轉、合是漂亮的，在〈日常〉的大火之後，〈遺願〉就迎來兼容並蓄、包藏眼淚的藍海。換句話說，蔡銀娟用「火起」再以「水收」，初始以剛猛直烈的火場，送出震天價響的險惡；最終在悠遠而深沈的大海中收束，轉化為寧靜安穩的內斂。〈日常〉與〈遺願〉首尾遙相對望，映襯出截然不同的底氣，撫慰悠悠人心。

《火神的眼淚》前兩集呈現的是「精準」二字，它意識到消防員眼中「火神」的真實意義，並關照民眾的普世情感。而在精準的背後，是來自編導團隊扎實的田野調查，功不可沒。至於製作人湯昇榮接連完成《我們與惡的距離》、《誰是被害者》、《火神的眼淚》三部獨樹一幟的類型片，以目前成果來看，確實闢出一條職人劇的康莊大道。

但是，最後我要強調的是，《火神的眼淚》的聰明與精準，於我個人而言，相對少了些「曖昧性」，失了些「趣味性」，便稍嫌乏味。編導在職人劇的世界觀，急欲迅速拉進與觀眾的距離，於是某些臉譜化的功能性角色顯得了無新意，議員、鬧場民眾等角色的台詞與行為矯揉刻意，就此失神。

不過也能理解，劇中這些「功能台詞」的直白，或許恰恰是製作團隊對於「創作媒介」的高度解讀而作出的公式抉擇。《火神的眼淚》是10集規模的劇集，多數人「追劇」是「分心」的，是在通勤時透過手機追劇；是在家中掃地煮飯時追劇；是在午休時抓緊時間追劇，追劇不似電影院，少了場域的儀式性與強制性，若想秒瞬搶下觀眾眼球，就需簡化影像語言，強化某些單一情緒，於是簡潔有力的對白與角色形象，能抹去觀眾拐彎的思考、刪除多一層的轉化，便能有效擊中。若從這點解讀，《火神的眼淚》是成功、合理的。

Photo Credit: 公視、myVideo提供

若進一步對照公視上一檔大劇《天橋上的魔術師》，《火神的眼淚》的確少了些影像的曖昧性，但對於觀眾來說或許就更易入眼。於我的個人口味，楊雅喆的曖昧性替作品增添薪柴，劇集就此有了細推敲磨的空間，不易理解卻饒富趣味；蔡銀娟的火神則燒乾影像的解讀空間，直面強勢撲鼻而來，易理解卻丟失可能的韻味，而在其中就能讀取兩名導演的創作手痕，以及對創作平台、甚至是對觀眾的掌握、理解與實驗。

純粹以創作而論，兩者皆無對錯；至於若從商業檢視，目前多數觀眾選擇往《火神的眼淚》靠攏。

Photo Credit: 公共電視提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航