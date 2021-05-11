拒簽「一中承諾書」，台駐港辦台籍人員剩8名「堅持到底」

（德國之聲）據台灣媒體報導，台灣陸委會副主委邱垂正昨日（5月10日）在立法院內政委員會接受質詢時證實，「目前台灣在香港有8名駐港人員，他們的簽證都將在今年內到期，但駐港代表處還有55名香港僱員，目前也都啟動代理機制」。

在被問到這8名駐港人員的簽證是否會得到續簽的問題時，邱垂正回應說，希望這些工作人員「堅持到底」，台灣方面「也依規定向港方申請簽證，但港方都遲不發給」。邱垂正說：「這應該是港方設置的不合理要求。」

今年3月，台灣陸委會主委邱太三在接受台灣媒體採訪時曾表示，台灣派駐香港辦事處的編制為19人，按照「雙方所訂的換文程序辦理」。他指責「港方採取片面、不合理的要求跟處理，導致台灣人員遭遇到一些困難」，但也強調，「如果香港政府期待（台港）雙邊的交流可以更加有序及持續，相信港府應該更審慎來處理這個問題」。

邱太三所指的「港方採取片面、不合理的要求」是香港特區政府要求台灣駐港辦事處工作人員簽署「一中承諾書」。去年7月，台灣駐港辦事處代理處長高銘村因拒簽「一中承諾書」，工作簽證未獲續簽，被迫返台。

2018年，原澳門台北辦事處處長盧長水就因為未簽承諾書而無法獲得簽證，所以一直未能赴港就任。

除此之外，2019年1月，因澳門特區政府未發工作簽證，台灣新任陸委會駐澳組長張多馬無法如期到任。2020年4月代理處長李佩儒也因拒簽一中承諾書而返回台灣。

2016年，民進黨總統候選人蔡英文贏得台灣大選。因其公開表達不承認「九二共識」，兩岸關係急轉直下。澳門和香港受到波及，處理「一中原則」的問題上做法開始變得更為強硬。台灣《自由時報》引述知情人士稱，「過去扁、馬政府時代，港方是以『口頭告知』形式，來處理『一中原則』，有相當大的彈性與空間，『你告知你的，我要不要遵守是另一回事』，但蔡政府上台後，北京加大對台施壓，『一中原則』改以白紙黑字，做法相對強硬，我方基於維護國家尊嚴與主權，不可能接受一中原則，也不會簽署承諾書。」

去年作為對駐港辦事處代理處長高銘村簽證無法延長的反制措施，台灣方面宣佈，在香港駐台辦事處人員工作簽證期滿時，也將不被續發簽證。

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