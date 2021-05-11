喝茶都會醉？了解茶醉的成因與反應

許多人喜歡茗茶，健康又提神，但有些人喝完茶後反而會頭暈目眩、噁心想吐就像喝醉了，這種現象被稱為「茶醉」。然而茶醉不比酒醉輕鬆。酒醉時意識模糊，而茶醉時最明顯的特徵是，你的大腦是清醒的，可是身體卻不怎麼聽使喚。

為何喝茶也會醉？

茶醉多數會出現在甚少喝茶的人身上，由於一下子喝了太多濃茶，就會出現茶醉。所謂「茶醉」其實是茶葉中所含的茶鹼（theophylline）所致。茶鹼是一種自然存在於茶葉中的化學物質，與咖啡因的結構、藥理學特性非常相似，於1888年被德國生物學家Albrecht Kossel從茶葉中萃取所得，並於1896年被另一位德國科學家證實能透過化學方式合成，在1950年代首次被運用於醫學界，作為治療氣喘的藥物。

茶鹼進入人體中，會加速體內的血液循環，但若攝取過量會破壞體內電解質的平衡，並抑制胃裡面磷酸二酯酶的活性。

茶醉時會出現什麼反應？

與酒醉的反應不同，出現茶醉的時候會有頻尿、心悸、頭暈無力、心神恍惚站立不穩，嚴重者會發生肌肉顫抖、心律不整、昏厥、抽搐等危險信號，需要立即送醫院搶救。

因為「茶鹼」是一種中樞神經興奮劑（酒精是中樞神經抑制劑），當喝下的茶過濃或過量時，便會使加速體內的血液循環，並產生呼吸急促等一系列不良反應，造成人體內部電解質失衡，進而抑制胃裡面磷酸二酯酶的活性，導致出現上述身體不適症狀。

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怎樣舒解茶醉？

如出現茶醉，立即吃易吸收消化的醣類食品，如：冰糖、朱古力或糖果等，通過補充糖分能量，讓機能更快恢復回正常的代謝，從而舒緩茶醉的頭暈癥狀。

另外也可選擇水果、果汁飲料、鮮牛奶蛋白飲品等，不但能補充能量，而且能補給水分，促進代謝，讓人更快調整回狀態。

如何避免茶醉？

別喝過濃或過量的茶，以減少茶鹼的攝取。 不要空腹喝茶，空腹喝茶會更加刺激胃酸的分泌。 平日很少喝茶的人，不要喝過多。 易茶醉的人應選喝紅茶、烏龍茶等發酵過的茶來飲用，勿喝綠茶、生茶等低發酵或未發酵的茶，因所含的茶鹼較高。 少喝新茶，剛採摘下來不足一個月的茶葉被稱為新茶，在此時新茶中的所含咖啡因、茶鹼及多種芳香物質含量較高，更容易引起茶醉。 雖然目前未有明定喝茶的攝取量，但營養師建議每天適度喝茶以不超過600毫升為佳。

只要適當喝茶就能夠發揮它的好處，除了可以去油解膩、提神清心、清熱解暑等，經研究證實還可以降低心血管疾病及老年癡呆症的風險，也可以延緩衰老。

參考：

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex