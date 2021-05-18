【小說】《榆樹下的骷髏》選摘：我知道麻煩大了，驚惶恐懼明白自己無路可逃

文：塔娜．法蘭琪（Tana French）

過了一週左右，兩位警探來找我談話。我當時正開著靜音看卡通，幾輛卡車圍著一輛頭戴粉紅牛仔帽、大顆流著卡通眼淚的同伴安慰他，忽然聽見有人敲門，緊接著一名頭髮斑白修剪整齊的男子探頭進來。

「托比嗎？」男子問道。我從他臉上的笑容立刻明白他不是醫師。我已經很了解醫師的笑是經過千錘百鍊的那種，堅決果斷、和你保持距離，清清楚楚讓你知道對話還有多久，但這傢伙笑得很真誠、很和善。「我們是警探，可以打擾你幾分鐘嗎？」

「喔，」我嚇了一跳。我其實不該驚訝，因為這件事遲早會扯到警察，但我當時心有旁騖，完全沒想到這一點。「當然，請進。」我摸到床側按鈕，吱吱嘎嘎讓自己身子坐直起來。

「謝啦，」那名警探說了一聲，隨即走進病房，拉了把椅子坐到床邊。他年約五十或五十出頭，身高至少一百八十公分，穿著略顯寬鬆的海軍藍西裝，感覺身材很結實，刀槍不入，有如石板刻出來的。他後面跟著一個男的，比他年輕，也比他瘦，薑黃色頭髮，身著有點時髦的棕褐色復古西裝。「我是蓋瑞．馬丁，這位是寇姆．班農，」黃髮男子背靠窗台朝我點了點頭。「我們正在調查你遇到的事故。你覺得如何？」

「還不錯，好多了。」

馬丁點點頭，側身打量我的下巴和太陽穴。我喜歡他像拳擊教練那樣正大光明、確確實實檢查我，而不是假裝不在意，然後趁他覺得我沒在看的時候偷瞄我幾眼。「你看起來確實好多了，只是醫師忙壞了。你還記得那天晚上見過我嗎？」

「不記得，」我困惑了兩秒才說。想到他們兩人那天晚上見過我，就讓我很不自在。誰曉得我當時是什麼狼狽樣。「你們當時也在？」

「只待了幾分鐘。我來醫院找醫師談一下，了解你的狀況。他們一度擔心救不了你。很高興你比他們想得更強壯。」

他有著壯漢的嗓音，說起話來語調輕快，帶著都柏林腔和一絲讓人放心的低沈。他又笑了。雖然明知丟臉，竟然對一個把我當正常人而不是病患、被害者或需要百般呵護的玻璃心看待的陌生男子感激到不行，但我還是忍不住報以微笑。「沒錯，我也覺得蠻高興的。」

「我們正全力追查是誰幹的，希望你能幫我們一點忙。我們不想給你造成壓力——」時髦西裝男在旁邊點頭附和。「我們可以等你出院，有辦法提供完整供詞再詳細問。現在我們只需要一點頭緒，你願意試試看嗎？」

「嗯，」我說，聲音有點含糊。我不希望他們以為我說話困難，但實在無法拒絕他們的請求。「當然可以。但我不曉得自己能幫多少，因為我記得的不多。」

「哦，這你不用擔心，」馬丁回答。時髦西裝男掏出筆和記事本。「只要把你記得的告訴我們就好，誰曉得我們會不會抓到正確的辦案方向？需要我幫你把水倒滿，然後再開始嗎？」

他指著床頭桌上的杯子。「喔，」我說：「謝啦。」

馬丁從東西亂七八糟的活動桌上拿起水壺，幫我把水倒滿。「好了，」他將水壺擺回桌上，拉了拉褲管讓自己舒服點，隨即兩手交握，雙肘抵著大腿準備問話。「請問，你覺得有誰有理由對你做出那樣的事嗎？」

「沒有，」我說：「我完全想不到誰有理由那樣做。」

「沒有仇家？」

「沒有，」馬丁用他和藹可親的藍色小眼眸直直看著我。我和他四目相對，暗自慶幸自己吃了藥，就算想緊張也焦慮不起來。

「有和鄰居起過爭執嗎？例如為了停車位吵架，或有人覺得你音響開得太大聲？」

「我沒印象。其實我很少看到鄰居。」

「好好珍惜那些鄰居，」馬丁囑咐我：「好相處的鄰居值千金哪！你有欠誰錢嗎？」

我愣了一秒才跟上。「什麼？……沒有。我是說，我和我朋友，我們如果晚上出去，可能誰會跟誰借個二十鎊，但我從來沒有欠債的那種欠錢。」

「你是聰明人，」馬丁似笑非笑做了個鬼臉。「你知道嗎，我說出來你一定很驚訝，不欠債的人其實非常少。我敢說我們遇過的搶劫案至少有一半——一半嗎？」

「不只，」時髦西裝男說。

「可能不只一半。被害人只要有欠錢，就算發生事情跟欠債無關，我們還是得說服他老實告訴我們。一般人不曉得，我們不是要找被害人麻煩。你就算想來點快克，可是拖著不付錢，那也不關我們的事。我們只想把案子結了。但只要被害人說他有欠錢，我們就得找出債主，排除對方的嫌疑，明明應該去逮真兇，卻把時間完全浪費在這種事上。因此，我只要沒遇到這種鳥事，心裡就會很愉快。你沒這種狀況，是吧？」

「沒有，我保證。」

時髦西裝男把這話抄了下來。「感情方面呢？」馬丁問。

「很好。我有女友，已經交往三年了——」馬丁還沒開口，我就意識到他們應該早就知道了。「我們跟梅莉莎談過了，很可愛的一個女孩子。你們有什麼不愉快嗎？」

梅莉莎完全沒提警探找過她。「沒有，」我說：「完全沒有，我們很好。」

「嫉妒的前任呢？你們兩個在一起有沒有讓誰心如刀割？」

「沒有。梅莉莎的上一任男友，他們分手是因為他、他——」我想說移民。「他搬去澳洲了好像。沒有分得很難看，而且我和梅莉莎是在她分手後幾個月才認識的。我跟之前的女友其實不大見面，而且也都沒有分得很難看。」我忽然覺得很不安。我過去一直覺得只要不幹蠢事，例如沾上海洛因或搬到巴格達，這世界基本上算是個安全的地方。但這兩位仁兄問話的樣子，卻好像我傻呼呼地在地雷區裡蹦蹦跳跳。

馬丁放鬆姿勢翹起二郎腿，一腳腳踝擱在另一腳膝蓋上。「我記得你在藝廊工作，對吧？」

「對，我負責公關。」

「你有把藝術品帶回家過嗎？」

「沒有，從來沒做過。」

「你覺得有誰會覺得你有嗎？還是有人曾經把藝術品攜出過？例如拿給買家看？」

「我們從來不會那樣做，買家想私下鑑賞藝術品一律得到辦公室來。我們沒有買移動和運輸險。」

「哦，」馬丁說：「賣保險的，有道理。他們什麼都不放過。我完全沒想到這一點。工作上有誰和你處不來嗎？」

「沒有。藝廊不玩那一套，所有人都處得不錯。」至少之前是這樣。不過——

「那家裡呢？有沒有什麼可能惹人覬覦的貴重物品？」

「呃——」這一連串的問題開始讓我暈頭了。馬丁不停變換主題，我得集中全副精神才跟得上。「可能是懷錶吧——我有一只古董金錶，是祖父留下來的。他算是在收藏手錶吧？但我沒有拿到，呃，最名貴的錶，因為我有個堂哥，里昂？雖然外表不像，但他其實……」我開始語無倫次了。兩位警探很好心，什麼都沒說，只是默默看著我掙扎好久才想起自己要講什麼。「嗯，對。我想我那只錶可能價值一千鎊吧。」

「古董錶真的很漂亮，」馬丁說。「我不喜歡現在的款式，勞力士那些的，太俗氣。你會戴著那只錶出門嗎？有誰看你過？」

「有，我會戴它出門。不是每天——我通常都用手機看時間。但開幕式或、或聚會的時候，還有……就會戴。」

「你那天晚上有戴嗎？」

「沒有。我是說——」和理查德見面，需要穿得莊重一點。「有，我想我那天有戴。但可能，上床之前，呃，它應該在我床頭桌上——他們拿去了嗎？」

馬丁搖搖頭。「我不確定。老實說，我不記得有看到金錶，但不表示它不在。那你的車呢？」

「喔，」我壓根沒有想到車子的事。「對，我有一輛寶馬轎跑車——我是說，那輛車已經跟著我幾年了，但也許還值個——他們把車開走了？」

「對，他們開走了，」馬丁回答：「很遺憾。我們正持續追查車的下落，只是還沒有好消息。」

「保險公司會處理的，沒問題，」時髦西裝男安慰我說：「我們到時會給你一份調查報告副本。」

「家裡的鑰匙你放在哪裡？」馬丁問。

「起居室，擺在、在——」我又找不到詞了。「窗邊櫃上。」

馬丁嘴角吁了口氣，說：「天哪，從窗外看得一清二楚。窗簾會開著嗎？」

「對，通常都開著。」

馬丁皺了皺眉頭。「你以後應該不會了吧，嗯？上週五晚上窗簾是開著的嗎？」

「我不——」回家、上床，中間發生了什麼一片空白，有如巨大的黑洞，我根本不想靠近。「我不記得了。」

「你那天有開車出去嗎？」

我想了蠻久，但還是記起來了。「沒有，我把車留在家裡。」因為我決定不論理查德決定如何，我晚上都要去喝個幾杯。

「停在公寓前的停車場？」

「對。」

「你通常開車上班嗎？」

「也沒有。只要天氣還可以，我幾乎都走路上班，免得進城停車麻煩。但要是下雨，或者，呃，或者我太晚出門，我就會開車。週末出門我也會開車。所以每週兩天吧？或是三天？」

「你上回開車出門是什麼時候？」

「我想——」我知道自己在家裡窩了幾天才去藝廊，但不記得到底窩了多久。「那週一開頭吧？週一？」

馬丁挑起一邊眉毛，似乎在說你確定？「週一？」

「應該吧，我不記得了，也可能是週末。」我明白他為什麼問了。公寓的停車場面向馬路，沒有柵門。馬丁認為有人盯梢我的車子，記下我什麼時候開車出門，然後觀察窗戶確定我住在哪一間，再進房來偷鑰匙。雖然想到我癱在沙發上吃洋芋片看電視，屋外有眼睛從窗簾縫隙在偷窺讓我有點毛骨悚然，但我喜歡這個推論。偷車賊針對的是車，不是人，而且幾乎不會再來第二次。

「家裡還有什麼貴重物品？」馬丁問。

「筆電、Xbox，我想就這些了。他們——」

「對，」時髦西裝男回答：「還有電視也拿走了。那些都是必偷的東西，很容易脫手賺點小錢。你如果還記得序號，我們會記下來，不過……」

「我們想搞清楚的，」馬丁說：「是他們為什麼相中你。」

兩名警探同時側頭看我，臉上帶著期待的淺笑。

「我不知道，」我說：「因為我住在一樓吧，我想，而且我警報器沒開。」

「有可能，」馬丁附和道。「機會犯罪。這絕對有可能，沒錯。問題是那裡一樓住戶非常多，警報器沒開的也很多。面對這種情況，我們不得不考慮是不是有其他理由，嫌犯才會鎖定你。」

「我想不到有什麼理由。」看他們仍然不約而同用溫和期盼的眼神繼續看著我，於是我又說：「我什麼也沒做，參與犯罪之類的事統統沒有。」

「你確定？因為有的話，最好現在就解決掉，別等到被我們發現。」

「我沒有，」我開始慌了。他們到底覺得我做了什麼？販毒嗎？還是在暗網販售兒童色情圖片？「你可以去問人，盡量去查。我什麼都沒做。」

「那就好，」馬丁順著說道，身體靠回椅子，一手輕鬆彎在背後。「出於職務，我們必須要問。」

「我知道，沒問題。」

「不問就是失職，不是針對你。」

「我知道。我沒有——我只是實話實說。」

「很好，我們就希望這樣。」

時髦西裝男翻頁繼續；馬丁伸了個懶腰，劣質塑膠椅被他的體重壓得吱嘎作響。他用拇指調了調腰帶。「老天，」他說：「我不能再吃油炸食物了，我老婆一直警告我。好了，托比，現在說說週五晚上的事，就從你離開藝廊開始說吧。」

「我記得很零散，」我遲疑答道。

「你想到什麼就盡量說，愈多愈好，就算你覺得無關的也告訴我們。你需要我再幫你倒水，然後才開始說嗎？還是你想喝那邊的果汁？」

我把記得的事跟他們說了，基本上就是酒吧裡和回家路上的幾個片段、起居室裡兩個男的瞪著我，還有我倒在地上時兩段挨打的記憶。馬丁雙手抱胸抵著小腹聽我描述，不時點頭或插話提問：我可不可以描述酒吧裡對誰還有印象？回家路上遇到的人呢？我有沒有感覺被人跟蹤？我還記不記得拿鑰匙打開樓房外門時，身旁左右有沒有人？

到了重點部分，馬丁問得愈來愈詳細，也愈來愈深入。我可以形容拆電視的那個人的模樣嗎？身高、體型、膚色和穿著？他身上有刺青或疤痕之類的標記嗎？拿我筆電的那個人呢？他們說了什麼話？有提到名字嗎？綽號呢？兩人是什麼口音？講話有什麼不尋常的地方，例如咬字不清或結巴？聲音高還是低？

我開始跟不上對話了。回想那天晚上對我造成了影響，尤其是身體，而非情緒。我的胃裡有一股暗流不停翻攪，喉嚨愈來愈緊，手或膝蓋有如痙攣不停晃動。我的止痛藥開始退了。電視上的顏色愈來愈粗糙，兩位警探和我的聲音在我腦門裡摩擦。我心底那股病弱的急切感愈來愈強，只想快點結束。

馬丁肯定察覺到了。「好吧，」他直起腰桿，朝時髦西裝男使了個眼色。「今天就到這裡，已經有很多線索可以追查了。你做得很好，托比。」

「你還擔心自己記得的事情不夠多，幫不上忙，」時髦西裝男啪嚓闔上記事本，塞進外套口袋裡說：「有很多人頭沒被打，告訴我們的事還沒有你多。你真的很強。」

「嗯，」我說，腦袋開始閃爍，只想撐到他們離開病房為止。「那就好。」

馬丁從椅子上起身，一手摁著脊椎伸了個懶腰。「天哪，這是什麼椅子？我再坐下去就得送進隔壁病房了。醫師說你下週可以出院，是嗎？」這事我頭一回聽說。「到時你就能檢查一下家中物品，跟我們說是不是有其他東西不見了，或是出現原本沒有的東西，好嗎？」

「好的，沒問題。」

「很好。要是你出院之前有什麼進展，我們一定會通知你，」他朝我伸手。「謝了，托比，我們知道要你回答這些真的不容易。」

「沒事。」他的手很大，整個包住我的手。雖然沒有握得很用力，但我手掌還是竄起一股刺痛直衝胳膊。我點頭微笑，努力讓笑容保持客套，感覺很快就會變成齜牙咧嘴或橫眉怒目。等他們都離開病房了，我才察覺自己還在傻笑。

我知道自己麻煩大了，卻感覺不到任何出路。在驚惶恐懼的最深處，我明白自己無路可逃。我無法承受的不是竊賊或腦袋挨的那幾拳，不是我能反擊、逃避或抵抗的任何東西，而是我自己，不論我變成了什麼。

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書籍介紹

本文摘錄自《榆樹下的骷髏》，臉譜

作者：塔娜．法蘭琪（Tana French）

譯者：穆卓芸

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【作者介紹】

塔娜．法蘭琪，一九七三年生於美國佛蒙特州，成長過程中隨家人旅居過愛爾蘭、義大利、馬拉威等地，直至一九九○年才定居都柏林，於三一學院接受專業演員訓練，曾參與舞臺劇、影視、配音等工作，但也始終對閱讀與寫作抱有熱情。她利用表演工作的空檔寫下第一部小說《神秘森林》，二○○七年一出版即贏得國際書評讚譽，成為橫掃多國排行榜的百萬暢銷書，以刻畫細膩的人物心理、結合優美與懸疑的敘事筆調奠定了她「愛爾蘭犯罪小說女王」的地位。

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Photo Credit: 臉譜

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航