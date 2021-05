【關鍵眼中盯】最經典的能源詭辯：核能真的是綠能嗎？

最近許多人天天把「核能就是綠能」掛在嘴上,好像是千古以來的理所當然。

我的印象裡最經典的能源詭辯,應該是以「二氧化碳的含量增加,有助於提高光合作用生產力、耐旱性,並保持植物和樹木內的含水量……使地球『綠化』」為名,倡議火力發電很環保的論述。

相較於聽見這個說法感覺的荒謬,「核能是綠能」對我而言第一時間更是錯愕——直覺應該是騙人的,但也擔心自己是不是陷入所謂西方媒體建構的盲點。不想被人騙,我便開始仔細研究這個議題。

存量可以用到地球不能住人的核能,難道不「永續」嗎?

雖然許多人都在混用,但「綠色能源(Green Energy)」和「再生能源(Renewable Energy)」在定義上其實存在著一些差異。

不過台灣開始講核能是綠能的時候,最常提的證據就是今年3月底路透社揭露歐盟正審核一份建議將核能列為「安全永續能源」的報告,讓核能產業可以得到歐盟再生能源補助,所以本文姑且把名嘴們講的「綠能」用「再生能源」定論,方便後續討論。

順帶一提,這其實是國外核能陣營倡議核能是綠能的一大主因,將核能掛上再生能源或低碳之類的標章,才有機會得到更多政策紅利。

雖然這份歐盟文件曝光後,受到各方質疑的歐盟表示「直到現在還在審核中」,但由古至今認為核能應該屬於再生能源的論述,大多不出下列兩者:

因為發展再生能源是要達到「減碳」目的,核電廠的碳排放很低,在人們對抗全球暖化的時代,沒理由不使用核能 隨著技術提高(例如更好的反應爐)和新的鈾提煉技術(例如海洋萃取),地球上的鈾含量可以給地球用50億年,比地球適宜居住的時間還長,讓鈾變成「取之不盡的自然能源」

對此,美國能源局的核能辦公室,在2021年3月也發表過「核能乾淨永續的三個理由(3 Reasons Why Nuclear is Clean and Sustainable)」文章,指出三項支持核能的理由:

核能可維護空氣品質 核能發電與佔地的比例大,節省空間 核廢料體積小

你可以批評這些論述大多在文字上做文章,但從邏輯推演來看,核電好像確實是個「永續的」能源。

但永續能源,真的等於再生能源嗎?

事實上,並不是每個再生能源都很永續,也非所有永續能源都能再生。

在2016年的《富比士》雜誌報導就引用了專家說法,表示所謂的再生(Renewable)指的是可以新生,例如風能和生質能那樣可以不斷出現或循環,關鍵在於自我的更迭性;而永續(sustainable)的定義則是會存在很久很久,久到人類存在時都能運用,但那些東西不見得都會再生。

在這樣的定義下,不可再生(non-renewable)的意思就是「要花很長的時間才會再有」例如化石燃料,或是很久之前生成而且應該不會再有——例如鈾。換句話說,就算在極端情況下核能可以永續,但絕對不是再生能源。

如果上面的文字和科學論戰讓你頭疼,其實還有另一個考量點:商業。

追求「百分之百綠能」的台積電,可以用核電嗎?

因為近代對於環保的追求,包括APPLE、Google、台積電等等的許多大企業都加入了「RE100」這個組織,與裡頭超過240家企業共同宣誓使用「再生能源」的目標。

加入RE100的企業,都要訂下至少在2050年前完全使用再生能源的目標,各家平均是2028年。也因為這樣,過去我們才會聽到台積電以及眾蘋果供應商大量認購綠電的新聞——如果不用再生能源,可能就要丟失訂單。

但是RE100定義的再生能源有包含核能嗎?根據官方網站上的資料,RE100所認定的再生能源為:

地熱

太陽光

水,包括潮汐能和大小型的水力發電

(達到嚴格永續標準的)生質能,包括生物燃氣

裡面沒有核能。

所以在各種科學和偽科學的論述之外,想要破解「核能是不是綠能」這個問題的實際方法,或許就是問問要求「百分之百再生能源」的台積電(和它背後的蘋果)為何總盼著風電開發,而不直接「接核電」。

因為不管挺反陣營和名嘴如何吵、公投如何投、法律如何訂,只要說好的時限到了,用了不對(不綠)的電,護國神山還是接不到生意,某方面而言,這件事情比歐盟專家或挺核團體怎麼說,還要重要多了。

而且再退一步想,如果早知「核能是綠能」那麼理所當然,2018年的以核養綠公投中,黃士修為何不在T-Shirt背面印上「以綠養綠」以正視聽呢?

