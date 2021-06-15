英文如何翻譯驚豔西方藝術圈的「三月之花」牡丹？

文：曾泰元（東吳大學英文系副教授、前系主任）

牛年春節前夕，我和太太到台北市建國假日花市買花，逛到一個日本牡丹專區，驚喜萬分。展示的牡丹個頭碩大，花型繁複，色彩多樣，有綠葉的映襯，盡顯氣質之高貴。我倆左看右看，前拍後拍，流連徘徊，久久不肯離去。

穀雨時節，正是牡丹盛開時

中國是牡丹的原鄉，洛陽牡丹甲天下。台灣因氣候的限制，基本不產牡丹，若想賞牡丹，只有出國一條路。

二十四節氣裡，清明過後就是穀雨。從陽曆4月20日左右起，到5月5日左右止的15天期間，時值春末的農曆3月，天氣趨暖，雨水增多，有利於穀類作物的生長。雨生百穀，是謂穀雨。

宋・歐陽修《洛陽牡丹記》有云，「洛花，以穀雨為開候」。穀雨前後，為洛陽的牡丹花季，繁花盛開，芳華繽紛。「唯有牡丹真國色，花開時節動京城」，唐・劉禹錫筆下的《賞牡丹》，總讓人想千里赴花會，一睹這撼動京城的天香國色。

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「三月之花」驚豔西方藝術圈

當代英國知名的藝術家學者馬克・哈沃斯－布斯（Mark Haworth－Booth），也曾有過深厚的牡丹情緣。他生於1944年，1970年至2004年長期擔任倫敦「維多利亞和亞伯特博物館」（Victoria and Albert Museum）的館長，方值20歲的弱冠之年，就出版了轟動西方藝術圈的《牡丹，一曰木芍藥》（The Moutan or Tree Peony）一書。

他於書中記述了藝術家眼中的牡丹，其中有一句寫道：「中國藝術裡，每個月份都有其代表花，牡丹就是3月的花」（In Chinese art each month is represented by a flower，and Moutan is specifically the flower for March.）。

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這3月，就是農曆3月，就是穀雨花的3月。暮春孟夏之交，牡丹花開之時。「有此傾城好顏色，天教晚發賽諸花」，劉禹錫的《思黯南墅賞牡丹》，似乎又在催人動身前往洛陽，到南郭伊水頭的歸仁里，去欣賞那瓣瓣層疊的洛陽花。

除了中文發音，法文也可能影響牡丹英譯

關於牡丹的英文，馬克・哈沃斯－布斯用了moutan，此乃音譯自中文的「牡丹」。這個moutan的拼法有著傳統威妥瑪拼音（Wade－Giles）的痕跡（以t代表注音符號的「ㄉ」），而且首音節mou疑似是「牡」字的舊讀（音「某」，《廣韻》莫厚切）。

或者，moutan的英文拼法受到了法文的影響（法文的ou讀如注音符號的「ㄨ」，法文的t讀如注音符號的「ㄉ」）。這樣的臆測並非空穴來風，150年前法國詞典學家埃米爾・李特雷（Émile Littré）的《法語詞典》（Dictionnaire de la langue française， 1863–72）就有跡可尋，定義裡的植物分類與現行者有異：

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牡丹（moutan），木本芍藥，原產中國，芍藥屬牡丹種，俗稱木芍藥，毛茛科（pivoine ligneuse originaire de la Chine， poeonia moutan， Sims， dite vulgairement pivoine en arbre， renonculacées.）。

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牛津英語詞典收錄三個牡丹英文名

馬克・哈沃斯－布斯在書名使用moutan之時，似乎擔心英語世界不夠熟悉，便以tree peony（木芍藥）訓釋，補充說明。在他的眼裡，牡丹的英文以音譯的moutan居首為主，以意譯的tree peony居次為輔，這也是英文詞語聖經《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）的作法。

1933年第一版的OED就以正常規格的主條目（main entry）收錄了moutan，1989年的第二版加以增補，持續編纂中的第三版於2003年將詞條全面修訂。目前這個OED的moutan提供了充分而完整的訊息，發音、詞頻、詞形、詞源、定義、書證無一不備。

相形之下，OED的tree peony只是個列在主條目tree（樹）底下的副條目（subentry），除了書證之外其餘從缺，僅以簡短的「即牡丹」（= moutan）一筆帶過。moutan為主、tree peony為次的態勢，在此一覽無遺，不言自明。

OED在moutan的定義最後指出，牡丹「亦稱牡丹芍藥」（Also moutan peony）。是故，牡丹的英文名OED給出了3個，按主次先後，依序為moutan、tree peony、moutan peony。

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翻開市面上的漢英詞典，牡丹的英譯鮮少例外，幾乎全是peony（芍藥屬），這並不理想，因為芍藥屬是一類，包含了芍藥和牡丹，並不專指牡丹。

牡丹雖有拉丁學名，但詞典多用英文俗名

我手機裡有兩個常用的詞典APP，一個是《新牛津英漢雙解大詞典》，一個是《新世紀英漢漢英大詞典》，應該是「唯二」的例外。我鍵入「牡丹」搜尋，兩個詞典APP都返回了moutan這個英譯。

原因很清楚，這兩個詞典APP的英漢部分都是英英詞典的雙解版，原版詞典就收錄了moutan，進行雙解加工時出版社將之譯為「牡丹」，反向檢索（inverted index）利用了資料加標（data tagging）的技術，讓我們能夠透過中文翻譯輕鬆反查英文原文。

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牡丹當今的拉丁文學名（scientific name）是Paeonia suffruticosa（字面「灌木狀芍藥屬」），這是個分類學上標準的二名法（binomial nomenclature，又譯「雙名法」）。

形式上，二名法的前一半的是「屬名」（generic name），第一個字母要大寫，屬名代表的是生物的一個類別。這裡的屬名是Paeonia，意為「芍藥屬」。這個Paeonia是英文peony的來源，最終出自希臘神話「眾神的醫生」之名。二名法的後一半是「種加詞」（specific epithet，又譯「種小名」），字母全部小寫，種加詞是個修飾前面屬名的形容詞。這裡的種加詞是suffruticosa，意為「灌木狀的」。

生物若無常見的英文俗名（common name），習慣以拉丁文學名作英文名。二名法的學名偏長，挪作英文名時常加以簡化，只取第一個詞以屬名行之。然而牡丹並非如此。牡丹有英文的俗名，即音譯的moutan（牡丹），意譯的tree peony（木芍藥），以及音義結合的moutan peony（牡丹芍藥）。

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「moutan」也出現在「英文園藝界辭海」裡

英國的園藝舉世聞名，最權威的當屬1804年成立於倫敦的皇家園藝學會（Royal Horticultural Society，簡稱RHS）。RHS的歷史長達200餘年，是世界最大的非營利園藝組織，長年致力於推動園藝園林方方面面的發展。RHS出版了為數眾多的書籍雜誌，其中包括英文園藝的辭海──《皇家園藝學會園藝植物百科大全》（The Royal Horticultural Society A－Z Encyclopedia of Garden Plants）。

這本英文的園藝百科圖文並茂，介紹了100種左右的芍藥屬植物，在介紹牡丹時，拉丁文學名Paeonia suffruticosa之後就以括弧加注了英文的俗名moutan，隨後在型態描述中，又以tree peony強調牡丹的木本，有別於芍藥（herbaceous peony，字面「草本芍藥」）的草本。

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在RHS的另一本《皇家園藝學會園丁植物花卉百科》（The Royal Horticultural Society Gardeners’ Encyclopedia of Plants and Flowers）裡，牡丹也得到了類似的待遇，拉丁文學名後立即加注英文俗名moutan，描述型態時以tree peony突出其木本特徵。不一樣的是，這本園丁百科有個《植物詞典》（The Plant Dictionary）的附錄，牡丹的英文只收moutan，未收tree peony。

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中文詞語的權威《漢語大詞典》是這樣解釋牡丹的：「著名的觀賞植物。古無牡丹之名，統稱芍藥，後以木芍藥稱牡丹」。由統稱的芍藥（peony），進而析出木芍藥（tree peony）為牡丹，後以牡丹（moutan）之名通行天下，漢英兩個語言在牡丹名稱的發展上，展現出了諸多相仿之處。

期盼虎年牡丹花開時，世間已回復蓬勃朝氣

宋・周敦頤在千年前曾謂，彼時「世人甚愛牡丹」。他口中富貴、宜乎眾的牡丹，在經盛而衰，由衰復盛的起伏之後，如今又重獲世人的喜愛。「花開花落二十日，一城之人皆若狂」。白居易的《牡丹芳》，有如劉禹錫的《賞牡丹》，讓人閉起雙眼，腦中盡是絕美的想像。

2021年的新冠疫情雖已趨緩，然至今尚未完全解除，世界各國的邊境仍有不同程度的管制。不過樂觀估計，2022年的世界，應該能夠恢復正常的生活。明年虎年的穀雨時節，何妨奔赴洛陽，在綠葉叢中探訪甲天下的朵朵牡丹，讓撲鼻的天香盈衣滿袖，幫我們拂去掃去一身的塵埃？

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航