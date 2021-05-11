《大紀元》香港記者報稱遇襲：「肯定是中共特務」

《香港大紀元》一名女記者今（11）日報稱在街頭遇襲，指一名持棍男子向她施襲約一分鐘，有途人目擊施襲者駕車離開及其車牌。女記者送院治理，腿部出現多處瘀傷，事件已報警。

被襲的女記者名叫梁珍，常見於香港政治新聞採訪現場，《大紀元》的YouTube頻道也有大量她曾採訪反送中運動現場的片段。梁珍也有其個人YouTube頻道，主要邀請香港政治人物受訪。據悉，梁珍有美國公民身份。

目擊者目擊施襲者車牌

根據《香港大紀元》的報導及梁珍聲稱，梁珍今日早上11時半在何文田住所樓下遭人持棍棒襲擊，一名身黑衣男子手執疑似壘球棍上前狂毆她的腿部，一分鐘內毆打了數十下，就連她的緊身褲也出現破爛。梁珍指施襲者眼神兇狠，「訓練有素，好似白色人咁」，梁珍所指應是元朗7.21事件中的「白衣人」施襲者。梁珍指男子施襲期間不發一言，施襲後乘坐私家車離開。

目擊者李先生稱，當時他吃完飯，見到對面有輛車，一名肥碩男子持棍走出來，然後聽到有女士呼救「救命啊，被人打」。男子其後返回車上逃走，李先生描述該車是一輛奔馳車，車牌號「TV3851」。

梁珍事後送院，她之後在伊利沙伯醫院外見記者，其雙腳多處被打腫，但行動如常。而警方亦有到場錄取口供。

「中共在恐嚇我」

梁珍指自己本身是香港法輪佛學會會長，又稱近日已遭人跟蹤，包括上周六一名男子向她靠近，並跌出一棍棒，但男子沒有舉動，梁珍隨即走到對面街，男子其後離去。

梁珍又指上月24日有人到她家門口拍門，兩日後又有人上前問她是否「《大公報》記者」，她認為對方是要查看她地址，並將一連串事件的矛頭指向中共，「我覺得中共在恐嚇我，已經被他們盯上了，他們知道我的住址，這是非常邪惡的手法。」

她又提到《大紀元》印刷廠遭到襲擊，認為今次不是個別事件，而是「中共特務」所為，目的是用下三流手法滅聲，亦是給予所有傳媒人的訊號，除了令法輪功學員在香港消失，亦是想令傳媒噤聲。被問到會否因此減少採訪工作，梁珍坦言不會，並表示「不會怕」，同時希望港人「不要怕」。

記協：對事件表示憤怒

記協對事件表示憤怒，強烈譴責針對傳媒的暴力行為，促請警方嚴肅調查及跟進，早日將兇徒繩之於法。記協指，梁珍報稱近期被不明男子跟蹤，而今次是繼上個月，《大紀元》的新時代印刷廠，被4人強行闖入破壞後的第二宗暴力事件，重申新聞自由是香港賴以成功的核心價值，絕不能容忍任何針對傳媒及新聞工作者的暴力威嚇。記協會向受襲記者提供一切可行及必要的協助。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex