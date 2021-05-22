2021/05/22,
生活

離開了就是離開了，海角天涯各自幸福

離開了就是離開了，海角天涯各自幸福

我們想讓你知道的是

「曾經」是過去式，人不能老在現在過著以前的生活，不是因為辛苦，而是無法幸福。但你希望他可以幸福，就如同他希望你也一樣。

因為勉強過自己，所以學會看淡；因為強留過一個誰，所以才肯定要走的攔不住。就是因為這樣，於是能明白每個人之間都有期限，願意待下的珍惜，離開的則祝福。

因為你懂了，生命裡有些人只是用來遇見，而不是厮守。

你們都那麼努力，但愛情除了努力還需要別的

有時候兩個人走不下去，並不是因為彼此不好，你退一點、他也讓了一些，你們都那麼努力，但愛情除了努力還需要別的。愛情不能不努力，但也不能只憑藉努力。

更多的時候其實是你們太好，就因為這樣，所以才不忍心看對方為難、不想勉強。外人不懂你們為何分開，但只有你們知道這是替對方著想。

你們分別，不是因為對方不好，而是因為真心希望對方可以過得很好。

喜歡從來都不是單方面的事，若缺了一人就不算數了

後來會覺得所謂的「錯過」，原來不只是你錯過了我，而是我也錯過了你。錯過不會單方面的，其實是同時錯過了對方。

但也忍不住會想，兩個錯過是否就可以負負得正？想起時還是有點傷心我們曾經這麼靠近，但有的也只是這麼近。

可是兩個人要在一起終究不是一個人說了算，喜歡從來都不是單方面的事，其中一人若沒有，那就什麼都不算數了。

此刻再傷心也都會好的，日子會有放晴的一天

世界並不是只要努力就可以得到想要的回報，有時候很努力卻只得到一場哭泣、一回的決裂。不是你不夠努力，只是只有努力並不夠。

人與人相遇是緣分，但一個人對另一個人好卻不是應該。再喜歡也抵不過一個不在乎，碎了就是碎了，過了就無法再重來了。沒關係，你們已經沒有關係了。所以，對自己好一點，沒關係了，不要再為難自己了。

沒關係，再傷心也都會好的。跟自己這樣說。

「曾經」是過去式，離開了就是離開了

分開以後，你們不再聯繫了。

你們並沒有交惡、更沒有約定些什麼，只是順著時間往下走而已。說傷心，只有一點；說遺憾，也難免參雜，可是更多的，其實是沒有必要了。

像是一條岔路，他決定往左，而你想往右，由於不想被時間拖著，因此互道再見。不是不再關心對方了，是你們的關係不必刻意了。

你們曾經很好，好到是彼此的全世界、好到世界只剩下彼此，可是都是曾經了。

「曾經」是過去式，人不能老在現在過著以前的生活，不是因為辛苦，而是無法幸福。但你希望他可以幸福，就如同他希望你也一樣。

離開了就是離開了，海角天涯各自幸福。

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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