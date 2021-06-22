【圖表】COVID-19下的來台移工，需過這8關流程才能正式開工

資料整理：吳象元｜圖樣設計：許玲瑋

2020年初COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情全球大爆發，不僅影響著世界各地民眾的日常生活，也對跨國移動造成巨大影響，根據台灣內政部移民署資料，2019年入境的外籍旅客總數為358萬8727人，2020年則降至為105萬8113人，其中在全球疫情嚴峻的4月至7月，外籍旅客入台人數更分別跌至4位數（1917人、2445人、6325人、8692人）。

在這些入境的外籍旅客中，也包括來自東南亞的移工。勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長薛鑑忠在去年（2020）9月表示，2019年每日平均入境移工人數為624人，而2020年8月至9月這兩個月平均每日則只有160多人，這些8月及9月入境的移工，國籍是以越南、泰國為主的產業型移工。

縱然移工入境人數在新冠疫情背景下減少，國人仍在家庭照護、製造業、農漁業上十分仰賴移工，而這些在今年5月初，台灣疫情爆發前來台的移工，從赴台前至抵台後，又有哪些流程須遵守，以下將透過圖表說明：

來台前：

一、辦理入國簽證：

以下為移工赴中華民國駐移工輸出國辦事處申請入台簽證文件：

勞動部部核發招募許可文件。

經中華民國中央衛生主管機關認可醫院或指定醫院核發之3個月內健康檢查合格報告。

專長證明。

行為良好之證明文件。

經其本國主管部門驗證之移工入國工作費用及工資切結書。

已簽妥之勞動契約。

二、做新冠肺炎檢測

根據台灣衛生福利部疾病管制署公告，不論是本國人或持居留證的外籍人士，在起飛前都必須向航空公司出示「表定航班時間前3日內COVID-19核酸檢驗報告」，而去年（2020）12月台灣曾因防疫需求暫停印尼移工來台，主因是有持陰性核酸檢驗（PCR）報告入境的印尼移工抵台後確診的案例。

根據《中央社》報導，原本今年5月11日印尼勞動部發布新聞稿，內文是關於台灣勞動部來函，提到重啟印尼移工入境台灣的條件，其中一項為印尼單日新增確診病例要低於5000例，且要維持一週，不過5月17日因台灣本土COVID-19疫情升溫，中央流行疫情指揮中心又表示，自5月19日零時起至6月18日止，未持有中華民國居留證的非本國籍人士都要暫緩入境，6月11日再次宣布，全國疫情警戒第三級期間將持續執行「邊境嚴管」措施，因此開放印尼移工來台時程又將延後。

抵台後

三、入境流程

移工入境之後，須由雇主或仲介於《入出國移工機場關懷服務網》登錄自主健康管理地點，網站上也有附上越南文、泰國文，印尼文、英語等四種語言的「在台工作須知」；根據勞動部表示，台灣爆發5月爆發社區感染前一個月內，引進共7249名移工，其中產業類6726人，社福類523人。

四、隔離14日+自主健康管理

關於集中檢疫場所費用： 社福類（新聘僱、返鄉）及產業類之返鄉移工：集中檢疫所、雇主負擔、每日新台幣750元。

產業類新聘之移工：集中檢疫所、雇主負擔、每日新台幣1500元。

隔離14天後便是7的自主健康管理期，根據勞動部規定，移工在自主健康管理期間應盡量一人一室，如有困難者就應保持1.5公尺距離，配戴口罩、落實消毒作業。不過台灣各城市所能提供的隔離空間也有差異，根據《聯合新聞網》報導，產業界準備的移工宿舍有「一人一室」的困難，也很難保持1.5公尺距離，另外去年年底，台灣因不受新冠肺炎疫情波及，台南市還有因旅遊業發達導致防疫旅館不足的狀況，而高雄市則是有提供移工在自主健康管理期間有3天免費住宿。

至於移工防疫補償，是指在居家檢疫14天，若雇主並未給付薪水，移工只要未違反隔離或檢疫相關規定，及未支領薪資或其他性質相同補助就可申請，防疫補償是每人按日發給新臺幣1000元。

五、採檢

六、健康檢查

費用：各家醫院健檢費用不同，目前約1500元左右，原則上由移工負擔，或由勞雇雙方於契約中另外訂定。 說明：如果移工於假日完成集中檢疫無法辦理健康檢查，雇主如有需要協助延長安置移工1至2天之需求者，得於每星期二17:30前向勞動部提出申請延長安置服務，延長安置費用將由指揮中心負擔。此外，上開協助安置措施，非屬法定集中檢疫，移工不得申領防疫補償，且移工應遵守集中檢疫場所相關規範。

根據《中央社》報導，疫情期間，移工若是在週五檢疫期滿，到週一赴醫院健康檢查前這段時間，大多是由醫管公司安排到宿舍暫住，然而住宿品質卻十分參差不齊，去年12月的確診案例688，便是在由醫管公司安排有48名移工同住的環境中（分睡3間房大通舖），傳染給確診案例695，《中央廣播電台》報導，在案688、695確診後，勞動部長許銘春在立法院受訪時表示，醫管公司辦理移工健檢事項，在空檔期間所提供的住宿混居、睡大通舖，但這部分屬自主健康管理，勞動部與指揮中心討論加強事項，已要求醫管公司有留宿移工時，原則上要一人一室，至少要遵守自主健康管理的通知要維持1.5公尺的距離。

七、辦理外僑居留證＋聘僱許可

費用：目前每次辦理居留證費用，每1年為新台幣1000元，如工作期限2年即2000元，原則上由移工負擔，或由勞雇雙方於契約中另訂定之。

若要辦理延長居留證，雇主要在移工聘僱許可有效期間內，持該移工之護照及本部核發之展延聘僱許可函辦理延長居留期限事宜，然而因疫情升高緣故，勞動部於6月6日起，暫停移工轉換雇主或工作、合意接續聘僱及期滿轉換，不過若有雇主違反法規或被看護者死亡等情事仍會同意轉換。

八、辦理全民健保

根據勞動部規定，如果雇主未替移工辦理全民健保，除了要追繳短繳的保險費，並且會處以應繳納保險費的2倍罰鍰，另外自今年1月1日起，全民健保費率將由現行的4.69%調整為5.17%，外籍移工每月個人負擔將從335元增為372元，雇主負擔則為1058元增為1176元，但僱主沒幫移工投保案例仍所在多有。

根據《公視新聞實驗室》報導，台灣國際勞工協會（TIWA）表示，僱主沒有替移工投保多發生在漁業，因為按照投保類別，漁民要幫移工投保，身份就會變成僱主，要負擔更多保費，導致部分僱主不願再多負擔一筆支出。

正式開工

目前台灣因疫情嚴峻，6月11日已再次宣布，全國疫情警戒第三級期間將持續執行「邊境嚴管」措施，而勞動部以3項措施，包括自動延長具入國引進效力的許可、長照資源配合、媒合本國勞工服務等因應現狀，而關於自動延長許可，針對雇主所持具外國人入國引進效力之許可函，只要屬於5月19日至6月30日期間內效期屆滿，一律自動延長效期3個月，雇主無須再向勞動部提出延長申請。

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參考資料

核稿編輯：杜晉軒