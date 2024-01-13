【2024立委選舉】陳其邁率綠營全力輔選突破三腳督，「臨危上陣」的黃捷自行宣布當選
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黃捷因趙天麟的退選臨危受命跨區參選，一開始備受對手攻擊「空降又落跑」，不過高雄市長陳其邁力挺黃捷，綠營的高雄市議員們也天天陪黃捷掃街、站路口，傾全黨之力陪黃捷打選戰。黃捷在七點時就已領先對手陳美雅超過1萬5000票。
高雄市議員黃捷在本次立委選舉中，臨危上陣跨區到高雄市第六選區，代表民進黨參選立委，他的對手有資深的國民黨市議員陳美雅、喜樂島聯盟郭倍宏。此選區本來是民進黨立委趙天麟要競選連任，趙因外遇爭議退選後，民進黨提名黃捷參選，原本被視為「危險」的黃捷最後終於順利當選。
在高雄市長陳其邁的力挺下，5位高雄市議員擔任競選總幹事，陪黃捷打選戰，賴清德、蔡英文也都曾到高雄幫黃捷站台助選。黃捷在晚間7點時得票數約為7萬8000票，得票率約為52%，對手陳美雅得票數則為6萬1000票，領先超過1萬5000票，郭倍宏則僅拿到1萬票。黃捷在7點時自行宣布當選。
黃捷：謝謝大家給我勇氣，會讓高雄繼續發光發熱
黃捷在晚間約7點時在競選總部上台，他聲音沙啞，激動感謝陪他一起打選戰的民進黨籍的高雄市議員，特別感謝簡煥宗議員每天都陪他站路口，站到都瘦了。以及議員黃文益從一開始就陪他分析選區結構，給他選戰的建議。
他表示，其實一開始投入選舉時不被看好，因為時間很短，又跨區參選，其他兩個對手每天都批評他空降。但在競選團隊的陪伴支持下，用最快速度整隊，提振選舉士氣。
黃捷在舞台上唸了一長串支持他的里長、地方人士的名字，他表示這麼多人給他勇氣，他不是一個人在打選戰，有這麼多夥伴同心協力一起打拼，才能有今天的成果。他在最後也感謝「所有偉大的高雄市民」給他支持和鼓勵。
他表示，高雄現在已是全台灣最驕傲的城市，他會延續這份驕傲，他會讓高雄繼續發光發熱。他也請選民繼續監督他，給他批評指教，未來的四年，只要他有做錯的地方都不要吝嗇指出。大家一起繼續走台灣的民主路。
力抗三腳督郭倍宏搶票，民進黨傾全力輔選
高雄市第六選區為鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區，屬於高雄市舊市區，過去除了2018年的「韓流」，一直都算是深綠選區。民進黨現任立委趙天麟因桃色風波退選，在地的民進黨高雄市議員黃文益、郭建盟原本有意爭取接棒參選，但後來民進黨改提2023年才入黨的鳳山區議員黃捷跨區參選，一度引爆「空降」爭議，引發綠營基層反彈。
引薦黃捷入黨的陳其邁獨排眾議，趙天麟也呼籲全黨團結守住高雄市第6選區。民進黨高雄市議員簡煥宗也喊話，「守住這一席、拜託支持黃捷。」
由於黃捷跨區參選，身為年輕世代民意代表，空戰部分是她擅長非常擅長的，最吸引媒體目光的，莫過於先前cos山道猴子影片裏頭的超商妹。
而民進黨籍市議員全數擔任競總總幹事，每天都打團體戰幫黃捷一起站路口、掃街拜票，連陳其邁的太太吳虹都陪著黃捷掃街，總統蔡英文、副總統賴清德等人也曾幫忙站台，展現綠營大團結氣勢。
在選前最後一週，黃捷與不分區候選人王義川在高雄街頭進行「搶救王義川大兵」車隊掃街，自鹽埕區出發時就有上千輛機車、腳踏車車友跟著前進，沿途都有民眾夾道歡迎、放鞭炮及送花送食物，氣勢非常強。陳其邁在選舉前夕在Facebook發布影片為黃捷催票，稱黃是推動高雄進步最重要新世代，希望市民朋友把黃捷當成自己最疼惜的妹妹拉她一把，給她最溫暖的力量。
黃捷的對手包括迄今已「5連霸」議員的陳美雅，則是二度挑戰立委，2020年對上趙天麟，拿下9萬2337票，輸給趙天麟3萬餘票；另外還有喜樂島聯盟主席、民視前董事長郭倍宏，郭透過端出吸睛政見包括「如果進入立法院不會拿薪水」，當選將成立「高雄里政聯盟」、「青年基金會」2項政策，以爭取選民認同。
由於郭倍宏的綠營選片和黃捷重疊，選前也開始攻擊黃捷是「落跑」，缺席議會審查但成天飆歌熱舞。郭倍宏更批評陳其邁為了挺黃捷荒廢市政。綠營則多次強調，黃捷才是民進黨唯一提名、正港台灣隊的候選人，要讓綠營在國會過半一定要讓黃捷當選。
因「翻白眼」快速竄紅，黃捷挺過罷免和退黨風波前進國會
黃捷曾任國立臺灣大學公共衛生學院研究助理、國家衛生研究院研究助理以及環境與政治線記者。 從政生涯開始於2018年，當年她代表時代力量參選於高雄市議員選舉並成功當選，後成為該黨在高雄地區之代表人物。
2019年5月3日於黃捷提前準備的質詢內容有關自由經濟示範區的議題，她提出的問題是自經區實質內容是什麼，市長韓國瑜重複回答「高雄要發財」、「高雄發大財」等，黃捷聽到韓國瑜的回應後翻白眼表示不滿。事件後黃捷被封為「翻白眼女神」，成為全國知名人物。韓國瑜的支持者對他極為不滿並發起罷免。
在此過程中，黃捷也和當時出現許多爭議風波的時代力量出現分歧，並因妹妹黃蓉入黨問題，在2020年8月26日宣布退出時代力量，以無黨籍身份活動。
2021年，黃捷在民進黨立委、議員全力協助下正面迎戰罷免案，呼籲支持者出來投下不同意票。2月6日罷免案投票，同意票數為5萬5261票，不同意票數為6萬5391票；因同意票數少於不同意票數，且未達門檻，罷免案不通過。
2022年九合一選舉時，黃捷以無黨身份拿下獲得2萬7744票，以全市第一高票連任成功，當選後，加入高雄市議會民進黨團運作，並於2023年6月26日申請加入民進黨。
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核稿編輯：翁世航
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