「狗狗幣」身價打趴福特汽車，虛擬貨幣是否將成為金融世界的新主宰？

文：鄭貞茂（陽明海運董事長）

比特幣自2009年問世以來，其區塊鏈技術即對全球金融科技產業產生巨大衝擊，同時因為比特幣的限量特性（全球最多只有2100萬枚），也讓比特幣成為投資人的新寵，其價格一路狂飆。

身價打趴福特汽車，你聽過「狗狗幣」嗎？

從2010年5月22日有人用1萬枚比特幣去換2張比薩，甚至造就了5月22日這一天成為全球「比特幣披薩日」，一直到2017年底比特幣價格突破1萬美元。今年比特幣的價格更是三級跳，年初還在3萬美元附近，4月份卻一口氣衝上63,346.79美元的歷史高點，當初換2張比薩的1萬枚比特幣價值如今高達5億多美元，而整體比特幣的市值也超越1兆美元，全球只有5家企業的市值較比特幣高。

比特幣風潮帶動其他加密貨幣（或稱虛擬貨幣，cryptocurrencies）的價格連袂高漲，市值第二大的乙太幣也大幅飆漲，今年漲幅超過2倍，攀抵2,250美元的新高。另外一個因為特斯拉執行長馬斯克推文相挺的狗狗幣（Dogecoin）今年更強升70倍，市值衝540億美元，身價比福特汽車還高，一下子躍居加密貨幣四哥，整體加密貨幣的市值目前已超過2兆美元。

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限量的虛擬貨幣，比黃金更值錢？

雖然由比特幣衍生出來的區塊鏈技術應用（鏈圈）越來越廣泛，但多數國家金融監管部門對於加密貨幣的交易與推廣（亦即所謂的幣圈）多持保留態度，有些國家甚至禁止加密貨幣成為支付工具，但為何加密貨幣的價格會持續上揚呢？

一般認為全球央行的超級寬鬆貨幣政策與財政刺激政策，讓各種資產價格大幅上揚，投資人擔心通膨壓力持續增温，各國貨幣將變得不值錢，於是比特幣的限量特性就讓它比黃金更能抵抗通膨，持續吸引投資人加入投資。

此外，某些大型企業開始投資及使用也讓加密貨幣價格水漲船高。同時，有些美國金融機構開始成立投資交易平台，協助其客戶踏入數位資產投資領域，推出各項新型商品如DeFi、NFT等，吸引散戶加入，也讓加密貨幣越來越盛行。

透過區塊鏈技術，DeFi的交易省時又省力

DeFi是去中心化金融的簡稱（Decentralized Finance），廣義上只要跟加密幣有關的金融商品都可稱之為DeFi，狹義則是指穩定幣放貸。與現實世界的借貸金融產品雷同，但DeFi藉由分散式帳戶技術，把所有相關合約、借貸紀錄搬到區塊鏈上，由區塊鏈的智能合約形成一個自動化系統，民眾不再需透過銀行的中介，借錢者與放貸者可以直接依據智能合約完成借貸，而放貸者可以獲得高額的放貸獲利。

在這過程中，各式各樣的虛擬幣（token）以及去中心化交易所、借貸平台成為這個新金融體系的要素。舉例來說，投資人可先用美元兌換以太幣（ETH）或是其他token，然後透過收益農場（yield farming）獲取高報酬。

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放貸超過1000億美元，DeFi卻不受任何法規限制

DeFi可以說是數位金融的平行世界，在這理想的虛擬世界裡，沒有銀行與政府的法規限制、沒有國家主權、更沒有意識形態紛爭。在短暫的幾個月裡，DeFi世界就像金融世界的烏托邦。

在DeFi世界，需要資金的人可在一分鐘內借到需要的資金，要轉帳的人可在幾分鐘內將不限額度的資金，轉到世界任何有網路連結的地方，且無論什麼金融行為，都只要提供極小額的手續費，並分給所有協助驗證的人。但因為缺乏管制，也有人稱DeFi為「賭場、標會與連動債」的複合體。目前DeFi放貸資金池總額超過1,000億美元，相當於美國第40大銀行，後續規模應會持續擴大。

將創意「加密有價化」，NFT漲幅力道驚人

另一個當紅商品則是NFT（Non-Fungible Token），翻成中文是「非同質代幣」，也就是「同質代幣」的相反。同質的意思就是每枚代幣都一模一樣，可以互相取代，從日常的銅板、紙鈔到比特幣、以太幣，都屬於同質代幣。相對地，非同質代幣每一枚都不一樣，因此無法取代，例如有編號的限量收藏金銀幣、版畫、簽名球員卡等，NFT應用區塊鏈技術，將這些藝術收藏品證書數位化，解決藝術品的真偽問題。

近來兩大國際拍賣行佳士得、蘇富比開始投入NFT數位藝術品拍賣，帶動NFT成為近期亮點，一名藝術家Beeple創作的數位圖像作品《Everydays: The First 5000 Days》最終成交價多達6,934萬美元，是全球第一個在大型拍賣行上售出的NFT藝術品。

日前推特創辦人多西（Jack Dorsey）也將2006年於推特上發表的第一則推文，以NFT的形式在網路上公開拍賣，最高競標價格已經被喊到250萬美元。NFT的文件支援技術除了應用在藝術品上，也可支援音效檔成為數位音樂NFT、動畫NFT、甚至曾經風迷一時的迷因圖（Meme）等。雖然2020年NFT交易金額僅2.5億美元，但成長倍數驚人，光是今年2月交易金額2.2億美元，即接近去年一整年的成交金額，後勢成長力道仍舊看好。

美最大加密貨幣交易所上市，市價輾壓Nasdaq

令加密貨幣投資人更加興奮的是——美國最大加密貨幣交易平臺Coinbase在4月14日採取直接上市模式登上美國的那斯達克股市，開盤當日即上漲31.31%，以328.28美元作收，之後最高來到347.5美元，市值超過760億美元，超越紐約證交所的母公司洲際交易所（ICE）和那斯達克交易所的市值，讓加密貨幣的投資人數大增。

根據調查，在7,000名青少年受訪者當中，有9%表示曾經買賣加密貨幣，其中八成為男生。加密貨幣的買賣沒有年齡限制，但包括Coinbase和Gemini等受歡迎的加密貨幣交易平台，會要求開戶投資人必須滿18歲才可以。美國證交會（SEC）官員皮爾士（Hester Peirce）曾經表示，政府若禁止比特幣交易將是愚蠢行為。

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加密貨幣投機性強，投資人務必注意風險

但另一方面，比特幣價格在4月18日暴跌8,000美元，跌至51,000美元，短短幾小時跌幅高達16%。雖然下跌的原因眾說紛云，但加密貨幣價格「暴漲暴跌」的特色讓許多政府官員深感憂慮，聯準會主席鮑爾就公開批評加密貨幣是投機工具，而且交易非常沒有效率，同時加密貨幣也比不上黃金，沒有辦法被認真當成支付工具。

我國金管會也特別提醒國人，藉由區塊鏈、虛擬資產進行吸金詐騙案件層出不窮，除了具證券性質的虛擬通貨應遵循證交法相關規定外，其他加密貨幣商品都不是金管會核准發行的金融商品，而且虛擬資產價格波動大，投資風險高，投資人在交易前，務必充分瞭解其運作模式，審慎評估風險，才不會受騙上當，遭受損失。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航