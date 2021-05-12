「量化」不是萬能，要真正掌握資料的意義，倚仗的依舊是決策者的智慧

文：蓮子水共同體

生活在充滿不確定的世界中，「預估情勢」是大多數人面對未來的方式之一。雖然歷史的舞台，最引人注目的往往多是「帝王將相」的英雄氣概，但其實其身後幕僚整理分析資訊的能力才是決策者可以取得天下的重要因素。

以「楚漢相爭」的歷史為例，當年劉邦進咸陽，將領們紛紛奔向府庫，分取金箔財物，唯獨蕭何找的是秦朝珍藏的法律條文、地理圖冊、戶籍檔案等資料，可見其為人臣子的獨到之處，也是日後得以安然度過漢初政治動盪的關鍵因素。

只是分析資料多以近代西歐國家發展出的「統計學」為基礎，所以比較難以理解前人分析資料的方式。統計學透過量化的方式，幫助國家決策者掌握國家這個系統各種「變項」的變化，擬定相關的國家政策，照理是現代國家治理者應該要相當倚重的資訊分析工具。

不過，不論是「描述」或「推論」資料顯現的模式，「量化」本身其實只是幫助人們了解情勢變化的一種方式，要真正掌握資料的意義，提出對策，倚仗的依舊是決策者的智慧。

這在牽涉人性運作的賽局決策中尤其明顯。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 湯瑪斯・謝林

比如說，美國著名學者湯瑪斯・謝林（Thomas Schelling，1921－2016) 就曾用數理方法對種族隔離現象提出看法：他認為「種族隔離現象也許和種族歧視沒什麼關聯，而只是每個人都不想在群體中當孤獨的少數罷了！」

謝林做了一個數據模擬，一個自認沒有種族歧視的白人有黑人的同事和朋友，也不介意住在黑人比例較高的社區，但是在心態上就是不喜歡變成社區中的「唯一」白人。就是這種不想成為「少數」或 「唯一」的心態，很自然造成了族群隔離的狀態。

謝林因此在西元1971年寫出了一篇小論文，指出即使人們心中完全沒有種族歧視，種族隔離的現象，一如油和水一樣，依舊會存在。

所以，謝林的數據模擬顯示，在美國社會中，沒有種族歧視問題？

我們從2020年佛洛依德之死所引發的暴動，就可以知道美國社區的「黑白隔離」現象中其實隱隱然藏著族群衝突的不安。

也許就如同謝林所指出，「種族隔離」現象不是單純由「種族歧視」所造成的，但是當「種族隔離」現象逐漸形成了「資源隔離」的現象，社會問題很自然地成了新的經濟問題，釀成了更嚴重的社會衝突。

再將視野擴展到全球，我們如果看看全球的「國家隔離」——也許國家和國家之間的衝突並不單純是彼此的「恩怨情仇」所造成的，但是當「地理隔離」現象逐漸形成了「資源隔離」的現象，政治問題很自然地形成了新的經濟問題，釀成了更嚴重的國家衝突。

當然，在國家之間的衝突外，其實也有著企業的衝突。正如加州大學經濟學家瓦里安（Hal Varian）所指出：「如果仔細檢視，資本主義的基本單位其實很像中央計畫。」各種跨國企業的存在其實大大影響了資源的流動與分配，也使得（華夏文化中）「家」與「國家」的傳統意義受到嚴重的挑戰。

從大禹王朝的「家天下」開始，「家」一直就是以父系血緣為基礎所建構而出的「經濟體單位」，男子也被視為重要的「田力」。只是，現今女力興起已是趨勢，這股潮流將在不同（國家、公司、社會）系統內創造出何種新模式或引爆何種新問題，相信也是新世紀的決策者需要密切注意觀察的課題吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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