扳手指會導致關節炎？醫學博士用自己的左右手測試這個假說50年

文：米爾斯基（Steve Mirsky）

體質人類學最新的研究指出，人類演化的過程並沒有經歷以手指關節著地行走的階段；但我們顯然進入了一個把手指關節扳得喀喀作響的時期。直到現在，在演奏簡單音階時先用關節重複敲奏的音樂家，多到我用上所有關節（連腳趾的都算在內）也數不完。

姑且不論這種練習方式有多普遍，大部份喜歡扳手指的人或許都曾被一些專家以「我不是醫生，但……」開頭的話語警告：扳手指會導致關節炎。

1998年，美國醫學博士恩格（Donald Unger）發表於《關節炎與風濕病》期刊的〈扳手指會導致關節炎嗎？〉平息了相關爭論風波。2009年10月初，該研究又重登新聞版面，因為恩格獲頒2009年搞笑諾貝爾獎的醫學獎。

標榜「先讓人會心一笑，再促使人思考」的搞笑諾貝爾獎，由不可思議研究機構（Improbable Research）主辦，每年都搶在真正的諾貝爾獎之前宣佈。恩格的例子促使我思考的是，此項研究能不能當做他患有強迫症的證明。

恩格自己寫道：「50年來，作者每天至少扳兩次左手關節，右手關節為對照組；也就是說，左手關節至少被扳了3萬6500次，右手關節則維持自然狀態，很少刻意扳動。」

恩格決定親自進行這樣的實驗，是因為（如他所寫）「在作者小時候，許多著名權威人士（他母親、幾位阿姨，後來還加上岳母）都告訴他，把手指扳得喀喀作響會導致手指的關節發炎。」所以，恩格用了半個世紀「測試這個假說的正確性」，期間若有人又嘗試提出忠告，他就能告訴他們實驗的結果還未知。

Photo Credit: 科學人雜誌

50年後，恩格終於分析了他的實驗數據：「左、右手都沒有關節炎，兩手之間也沒有顯著差異。」他的結論是：「扳手指與隨後發生的手指關節炎，並沒有明顯關聯。」這位醫生究竟正常與否的證據，也許可從他大老遠從加州居處，前往哈佛大學親自領取搞笑諾貝爾獎看出一二。

其實，相關的其他學術研究已經有人做過了。另一位醫學博士史威奇（Robert Swezey），針對恩格的論文做出回應，他寫信給《關節炎與風濕病》說，他在1975年為了讓他母親停止對扳手指行為的持續叨唸，便與他當時12歲大的兒子一同進行研究，結果也發現扳手指並不會導致關節炎。

史威奇甚至還諮詢了美國蘭德公司的統計學家亞當斯（John Adams），亞當斯認為：「恩格的研究並非盲性，盲性試驗只可能出現在研究者本身無法辨別左、右手的情形之下。但這不可能發生，因為研究指出，只有31％的基層門診醫師分不出左右。」

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本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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