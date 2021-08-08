【大人學】為什麼婚姻是戀愛的墳墓？因為每個人心中的「匱乏」

文：張國洋

我猜大家都聽過一句話：婚姻是戀愛的墳墓。

就算真實人生沒有這麼有戲劇張力，但這句話應該不是騙人的，因為我目前大概是40多歲。在我過25歲的時候，我身邊逐步開始迎來了結婚潮，但到了過40歲之後，身邊開始聽到很多人在談離婚。

離婚的原因當然百百種，但兩方對彼此的感覺卻從冷淡如陌生人，到憎恨如仇人都有。前陣子很紅的韓劇《夫妻的世界》也就是這樣一個題材。一方出軌了，另外一方則非常憤怒地用力報復，最後兩方幾乎變成仇人的劇情。

可是仔細想想，不覺得很有趣嗎？

對現在西元21世紀生活在台灣的我們而言，已經沒有媒妁之言。每一對結婚的人，肯定都是因為相愛。

但你可有想過為何大家會把婚姻搞成這樣？

其中一部分當然是大部分人沒有長期相處的能力，那這主題我在此不多說，因為這是我一堂知名大課 【戀愛大人學】 裡頭的核心內容，教大家怎麼有能力談一段平等的長期關係。另一個比較其次的原因，則是因為現今的婚姻制度。

換言之，婚姻制度其實不可避免讓婚姻變成了戀愛的墳墓。

但婚姻制度為何是戀愛的墳墓呢？其實很多人對此都有些解釋。有人覺得是親近生侮慢，有人覺得是喜新厭舊、有人覺得是柴米油鹽生活壓垮了浪漫等等。

但我覺得啊，這些雖然都是，但還有一個更根源的理由。

就是呢，萬事萬物上癮與渴望的關鍵，常常都在於同一個源頭，就是「匱乏」。

我記得我小時候好渴望新東陽的牛肉乾。難得有機會上台北，都會央求我媽買一些給我吃。但在當時的年代，牛肉乾是很貴的，大概就買100g，然後我好珍惜的吃。甚至當時覺得，等我長大了自己賺錢，我要買滿屋子的牛肉乾吃。但當然，沒有這匱乏的現在，我家裡雖然偶爾還是會吃，但已經沒有像小時候那麼渴望了。

所以，匱乏最常見的原因就是限制。資源的限制、時間的限制，或是其他制度的限制。

這當然有些是本質上的，例如小時候買不起牛肉乾，但更多時候卻是人為制度刻意設計的。

比方說人為何會沉迷手遊？因為特殊裝備稀有、特殊角色稀有，於是你得花很多時間努力。累積每個點數、天天上線，加上足夠的好運，你才會得到回報，抽到稀有寶物或是SSR的牌卡。

戀愛也不外乎是如此。戀愛開展之前，你會覺得對方很稀有。因為，你在茫茫人海中找到他，他有著別人沒有的特質。而他可能沒注意你，也沒愛上你，你得花盡心力、很不容易才能佔據他的注意力、分配到他的時間。所以每一刻每一秒，都顯得很珍貴。這時候，他不屬於你，你是在跟眾人比較。我能比別人多佔有他一分鐘，我就覺得開心與榮耀。

戀愛後兩人雖然開始交往，但你們因為也通常不是住一起，不會時時刻刻在一起，所以在一起的時光還是稀有的、還是需要你「爭取」以及「奮鬥」的。甚至可能父母不認同，工作占據相處時間等等，都還是沒辦法讓你完全擁有他。

但「結婚」這個人為的制度很特別。它透過法律，讓我們大部分人產生一個錯覺：結婚後，我受到法律保障，這個人就屬於自己了；你可以支配他的時間、財產。而且照目前世間習慣，你們應該天天住在一起、一起吃飯、一起決策、一起用錢、一起看電視、一起逛街。彼此似乎都屬於彼此了。

換言之，很多人戀愛的努力，就是要順利結婚，因為可以抹去不安，確定勝利，完全擁有。

一但到這時間後，對方已經不能跑，也不該跑了。甚至很多人進入婚姻之後，就覺得我獲得安穩了，我可以放輕鬆過活了。更常見的，是一方停止成長，甚至重新回到自己個人的小世界。反而覺得另一方的干涉與要求都是麻煩。

換言之，結婚後，相處是平常、對方是平常、一起做事是平常，稀有變成是別的東西了：比方說自由。

所以大家不免就開始處心積慮，想爭取自己在婚姻中失去的東西。自由的時間、自由的自我、自由的選擇。最終當然不可避免戀愛在這其中消失了，想找尋自由的渴望，就又變成接下來人生的重點了。

很有趣，但也很實際。

你真要問我怎麼解決這問題，我的答案：就是不要讓人有確定勝利的心情。我們或許可以借鏡於政治制度。像總統是四年改選一次。也因此每一任總統在第一任都會比較注意大家怎麼看他，第二任則才會比較專斷獨行。就是因為第一任還要選第二任，所以過程中會擔心失去，所以任期中會比較謹慎，會關注自己、也關注他人。至於第二任時，反正沒差了，就可以把我的意念完全貫徹下去了。

長期關係或許也是這樣。當你永遠不讓一方確定勝利，對方才會把戀愛與在意放在心上。

雖然現實不是如此，但如果婚姻跟總統選舉一樣，也是每四年續約一次的產物，那你的伴侶肯定不敢放鬆，他會認真過活，他會認真傾聽，他會更關注彼此。這或許才是戀愛永續的關鍵。

不然，穩定的婚姻，讓人從此不能離開，彼此就會產生安心的錯覺。覺得我就算退步，你也不能拿我怎麼樣；覺得我就算不關心你，你也不能離開我。而兩人必須待在一起的習俗，也讓人覺得在一起這件事情變得毫不特別。

最後親近生侮慢也好，想找尋其他刺激也好，厭倦了彼此陪伴也好，是完全可以理解的。其中戀愛的美好，自然也在缺乏稀有性下變得無趣了呢。這可真是可惜的一件事。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航