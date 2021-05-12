【關鍵時事】澄清國健署錯誤衛教資訊：餵母乳降低受孕率，不表示不會懷孕

文：烏烏醫師

不是我愛找國健署臉書小編麻煩，而是錯誤的衛教資訊，從官方散播出去，更容易誤導民眾，不澄清不行。

首先要強調的是，餵母乳的確會降低受孕率，但不表示就不會懷孕。

哺乳時，體內高濃度的泌乳激素高會抑制雌激素，讓卵巢暫時休息，停止排卵，因此過去哺餵母乳就被視作自然避孕法。也因為雌激素低落，產後媽媽容易感到陰道乾澀，性慾低落。

只不過當嬰兒滿六個月，副食品加入時，泌乳激素的濃度就會不穩定，抑制排卵效果也就跟著變差。就算月經還沒來，這時如果沒有避孕，還是有可能懷孕。因為生理週期都是先排卵十多天後才會有月經，不是月經還沒來就不會懷孕。因此很多媽媽產後月經根本還沒來，就又發現懷孕了，所以我建議產後避孕應以保險套或避孕器為主，光靠哺乳實在太容易失敗。

另外餵母奶的確會促進子宮收縮，因此很多媽媽會發現在產後兩週餵奶的同時，會感到子宮悶痛，惡露變多，出血 。但其實不餵母奶，子宮仍會自發性收縮，並不是說不餵的人子宮恢復就會比較差。

至於跟恢復身材的關聯，只能說每個產後媽媽的奶量、活動量、寶寶喝奶的頻率都不同，直接說餵母奶有助於身材恢復未免太武斷。餵母乳確實會增加熱量消耗，因此有些媽媽奶量大，又忽略蛋白質、鐵質攝取，就會導致體重大幅減輕，落髮嚴重。

就曾有孕力媽告訴我，每次親餵都花上一小時，寶寶三個小時又喝一次，根本沒時間好好吃飯，體重直直落。相反的，也有媽媽擔心母乳不夠，吃上許多高熱量的食材，結果體重不降反升，奶水仍不夠，甚至還被揶揄「不是說餵母奶會瘦嗎？妳怎麼沒有？」更何況快速瘦回產前的樣子，未必真的就是健康。

國健署的初心，應該是促進所有孕產婦的「健康」，而不是關心媽媽產後身材。把餵母乳和身材這兩大產後壓力源連結在一起，實在太逼人。反而會加深媽媽產後恢復身材的焦慮，增加產後憂鬱症的可能性。

還是一句老話，母乳很棒的資訊真的已經夠多了，大部分的媽媽需要的並不是這些不切實際的口號，更別提是錯誤的。她們要的是更實際的泌乳知識傳授、友善的哺乳空間，和身邊對哺育母乳的支持，以及選擇「不餵母奶」的權利。

本文經烏烏醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航