他曾是《虎克船長》中叛逆不羈的魯菲奧，如今要用電影述說美國菲律賓裔社群的故事

今年3月上映的《了不起的菲律賓兄弟們》（The Fabulous Philippines Brothers），是一部講述在舊金山灣區菲律賓裔家庭的黑色喜劇，內容是關於四個兄弟在家族籌辦婚禮過程所發生的插曲，內容除了呈現傳統菲律賓式婚禮和豐盛佳餚，也出現了馬尼拉的夜景。

《了不起的菲律賓兄弟》的導演丹提·巴斯卡（Dante Basco），在90年代一部經典電影《虎克船長》（Hook）中，飾演在夢幻島上領導「失落男孩」的魯菲奧（Rufio），這部電影雖是由羅賓威廉斯、達斯丁霍夫曼主演，但丹提在電影中叛逆不羁的演出，也讓他在觀眾心中留下了深刻印象。

Photo Credit: AP/ 達志影像 1991年12月8日《虎克船長》在美國洛杉磯的首映會上，達斯汀霍夫曼（右）與Dante Basco的合影

從《虎克船長》的魯菲奧到《降世神通》的祖科王子

丹提·巴斯卡是菲律賓裔美國人，出身加州匹茲堡，在家中排行老三，上有兩個哥哥、下有弟妹，從小他與三兄弟Derek、Darion和Dionysio組成嘻哈舞團「街舞狂人」（Street Freaks），並在舊金山漁人碼頭表演，母親在丹提10歲時帶著孩子搬到洛杉磯，他與兄弟們開始轉為以演戲為目標。

在《虎克船長》演出深植人心的角色後，丹提的星途卻不順遂，許多人都向他表示「每個人都認為你很棒，但我們正努力找到讓你能融入白人或黑人之中的角色」，直到2000年首部以美國菲律賓族群為主題的院線片《我的菲律賓成人禮》（The Debut）上映，丹提才真正扮演了屬於他的角色，演出一位在菲律賓傳統和美國夢之間掙扎的青少年，而這部電影也在放映後獲得正面迴響。

丹提在近期接受訪問時回憶：「我記得在我20歲晚期到30歲左右，一位導演告訴我：『老兄，如果你是白人或黑人，你的事業將完全不同』。」

不過，雖然丹提並未因《虎克船長》的成功而成為超級巨星，他的演藝事業卻未曾停歇，除了《我的菲律賓成人禮》之外，他曾和主演百老匯音樂劇《漢密爾頓》的Lin-Manuel Miranda共同創作音樂，在《降世神通：最後的氣宗》、《美國龍：傑克龍》中為祖寇王子和傑克的角色配音，2019年也出版了備受好評的回憶錄《從魯菲奧到祖科》（From Rufio to Zuko）。

近年來好萊塢因《瘋狂亞洲富豪》的叫好叫座吹起了亞洲風，但身為菲律賓裔演員要能在好萊塢出頭仍不容易，而這些年的歷練，也讓丹提思考要來製作一部屬於菲律賓裔的電影。

Photo Credit: AP/ 達志影像 丹提·巴斯卡（Dante Basco）

一封送給菲律賓裔的情書

在好萊塢，關於菲律賓裔主題的電影依舊不多，一次在由妹妹Arianna Basco主持的電影討論會中，但丁的兄弟Dion提到描繪墨西哥勞工領袖凱薩查維斯的電影《人權鬥士：凱薩查維斯》（Caesar Chavez）；凱薩查維斯是領導美國「季節性勞工」爭取更多權益的勞工領袖，電影中也出現了由Dion飾演的菲裔農民工領袖拉里·伊特里翁（Larry Itliong）。Dion表示：「身為菲律賓人，我們在這故事中非常重要，但這個故事卻沒有完整；拉里是在墨西哥勞工動員之前，便和其他夥伴開始組織，並促使凱薩和其他墨西哥人一起罷工。」

但丁·巴斯科之前在接受《Inquirer.net》訪問時，也表示菲律賓創作者持續努力在娛樂產業中鞏固地位，但儘管好萊塢開始對亞裔更有興趣，他們仍有責任向亞裔社群講述真正重要的故事，而他這幾年來一直在腦中構思，要如何在舞台上讓他與兄弟們一同演出，

談起《了不起的菲律賓兄弟們》的背景，丹提表示：「這不是《瘋狂亞洲富豪》，這次是《瘋狂亞洲藍領》。」他分享這部電影是受到父親和家族叔叔們的啟發，兄弟是故事的主軸，他也表示有電影界朋友提出「為何做這個主題」的疑問，因為如果是以白人為主角會獲得更多預算，不過對丹提而言，他並不是以賺錢為目的，而是想分享他的出身，「如果我們做對了，其它文化也會從我們的家人中看見自己，並且能多少對菲律賓文化有些了解。」

唯一可惜的，是丹提的妹妹Arianna並未在《了不起的菲律賓兄弟們》中尬上一角，對此擔任本片編劇之一的Arianna表示：「這部電影是讓四個兄弟有擔綱演出的機會，不過我認為還能更進一步，例如可以拍攝《神話般的菲律賓姐妹們》。」

回到30年前《虎克船長》拍攝期間，當時丹提詢問導演史蒂芬·史匹柏為何會選中他飾演魯菲奧，史匹柏表示：「丹提，在數千名來試鏡的孩子中，你是唯一一位讓我感到震懾的孩子。」如今這位男孩已在好萊塢打拼多年，還將在舊金山國際亞美電影節（CAAMFest）上獲得「電影製片人特別獎」的榮譽，電影節也會再次放映《了不起的菲律賓兄弟們》——被丹提稱為是「給菲律賓裔的一封情書」。

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核稿編輯：杜晉軒