外籍漁工遭剝削、非法仲介橫行，監察院糾正勞動部等多個部會

監察委員王美玉、王幼玲、紀惠容於5月10日、11日先後指出，已就2019年權宜船涉及強迫外籍漁工勞動案件，糾正內政部移民署、海洋委員會、行政院農業委員會漁業署；再就一名外籍漁工仲介，將合法境內漁工通報為失聯漁工，將其轉入其他雇主或漁船從中牟利等不法行為，糾正勞動部。

監察院新聞稿指出，監委王美玉、王幼玲、紀惠容5月11日指出，他們調查發現，從事外籍漁工仲介的黃姓男子，輕易透過他所靠行的仲介機構，製作不實的切結書及本國船員名冊，讓他成為24艘漁船的船員，藉此偽造雇主身份，向勞動部申請招募外籍漁工許可函。

此外，黃男能透過他所任職的乙仲介機構，將合法的境內漁工通報為失聯漁工，同時也趁著為雇主仲介漁工的機會，訛報需求人力。黃男將失聯及虛增入境的外籍漁工轉換至其他雇主，或轉入其他漁船作業，從中牟利。黃男前述行徑，經臺灣宜蘭地方檢察署以涉嫌觸犯《人口販運防制法》，提起公訴。

勞動部統計，2015年至2020年境內漁工失聯發生率（5.32％~13.96％），高於一般外籍移工(2.73％~4.02％)，也有集中於特定仲介機構的現象，有5家仲介發生失聯漁工超過100人。

境內聘僱外籍漁工的許可與仲介由勞動部主管，本案顯示勞動部現行審查及管理機制失靈。然而，勞動部不僅未積極清查並通盤檢討現行管理與通報制度的缺漏，以致看不到仲介把漁工轉入黑市的事實。並且地方政府將本案被害漁工的申訴，以勞資爭議處理，勞動部對此也未能確實檢討。

監委認為勞動部明顯有怠失，也為避免此類問題再次發生，因此提出糾正。監察院財政及經濟委員會於5日通過調查報告及對勞動部的糾正案。

台灣捕撈漁業目前聘僱外籍漁工的方式走雙軌制，分為「境內聘僱」與「境外聘僱」。境內聘僱的外籍漁工（簡稱「境內漁工」)主要從事近海漁撈的體力工作，主要法源為《就業服務法》與相關子法，並適用《勞動基準法》，受基本工資的保障，由勞動部主管從事境內聘僱外籍漁工的仲介機構。

境外聘僱的外籍漁工（簡稱「境外漁工」）從事遠洋漁業工作，是依據《遠洋漁業條例》及《境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法》，不適用《勞動基準法》，由農委會主管從事境外聘僱外籍漁工的仲介機構。

依據統計，2020年台灣的境內漁工為1萬1343人，境外漁工受到疫情影響而略減至1萬9642人，外籍漁工已成為台灣漁業不可或缺的勞動力。

境外漁工管理與勞權

監察院新聞稿指出，針對境外漁工仲介機關管理問題，三位監委表示，農委會目前共核准56家仲介機構從事境外聘僱，每年辦理評鑑後卻未能依照成績持續定期訪察仲介。除了藉由每年1次的評鑑外，只仰賴申訴或檢舉，才會進一步查察仲介機構，然而每年仲介遭查獲違規案件卻寥寥可數，2017年至2020年6月共計6件。

針對境外漁工勞動情形，三位監委指出，2名曾由我國仲介機構居間到台灣人投資經營的非本國籍漁船（Flag of Convenience，簡稱FOC，俗稱權宜船）上工作的印尼籍漁工指出，每月薪資為美金300元（約新台幣8395元）與美金400元（約新台幣1萬1193元），每日平均工作16到18小時，也遭拖欠薪資。

由於依國際公約規範，權宜船屬船籍國管轄，台灣政府對於權宜船並無管轄權，僅容許我國能蒐集相關證據，管理不易。台灣仲介機構為這類漁船仲介的境外漁工遭剝削、虐待等強迫勞動情事，頻頻遭國際人權組織指責，嚴重影響我國漁業形象。

農委會雖有檢討補救，但對仲介機構未有加強訪查，監督管理仍嫌不足，難以有效遏止境外漁工淪為強迫勞動受害者。監察委員要求農委會必須積極補救，並就目前薪資是透過仲介轉發給境外漁工所衍生代墊與剋扣的問題，研議可行解決方案，以保障外籍漁工權益。

權宜船涉強迫勞動

監察院新聞稿指出，三位監委5月10日指出，綠色和平東亞分部在2019年12月發布的報告中指出，萬納杜籍「大旺號」與「金春12號」兩艘權宜漁船疑似對外籍漁工施加暴力，並有超時工作及剋扣薪資等強迫勞動情事。此外，美國每年提出的《人口販運問題報告》，亦一再指出台灣的權宜船對外籍漁工勞力剝削的問題層出不窮。

台灣遠洋漁船涉虐待東南亞漁工，遭美國制裁不準靠岸、漁獲禁入市場

據漁業署統計，截至2021年3月30日，臺灣權宜船數計241艘，並有增加的趨勢，據漁業署統計，自2015年迄今，已裁處18件未經漁業署許可即投資經營權宜船的案件。

三位監委表示，少數台人在其他國家註冊權宜船，以降低經營成本，漁工在權宜船上的勞動情形與人權頻頻遭受批評。針對台人投資經營的權宜船涉及強迫勞動案件，經監察院財政及經濟、內政及族群委員會聯席會議於5日通過三位監委的調查報告，糾正內政部移民署、海洋委員會、行政院農業委員會漁業署，並促請行政院會應督導所屬機關檢討改進。

《中央社》報導，王美玉指出，近期監察院通過6本與外籍漁工相關的調查報告，將全部移送到國家人權委員會，由人權會主委陳菊擔任召集人執行專案性研究，希望能改善漁工人權。王幼玲表示，漁工相關問題移到人權會做專案報告，是希望藉此法令與政策執行面需精進處，集合各部會協商。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒