本土案例持續新增，「社區感染」與「社區傳播」的差別是什麼？

目前國內出現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）社區感染的確診案例（案1202、1203等），但這並不是有疫情以來第一次發生社區感染。新興科技媒體中心在去（2020）年3月疫情剛開始不久，曾經訪問專家有關「社區感染」與「社區傳播」的差異，就讓我們來複習一下這篇文章，看看兩者究竟有何差別。

議題背景

中央流行疫情指揮中心於2020年2月16日公布的第19例COVID-19確定病例，曾被認定算是社區感染，但日前鎖定一名1月22日自浙江返台，且曾出現呼吸道症狀並多次就醫的台商，經採血送台大醫院及中央研究院檢驗抗體後，2月20日確認該名台商具武漢肺炎抗體，評估個案應是遭該名台商感染，不屬於社區感染。

同年2月19日新增的第24例確診病例，是北部60多歲女性，近兩年無出國史，感染源仍不明，這起案例仍讓民眾恐慌，憂心社區傳播已浮現。特別邀請專家以流行病學的角度與相關研究報告說明相關詞彙的差異、可執行的防疫措施，以有效防範媒體在報導時的錯誤使用與民眾誤解。

相關連結：

研究報告：

王姿乃教授、楊佩靜博士後選人（高雄醫學大學公共衛生學系）

2020年3月15日

先來看看院內感染、社區感染、社區傳播的定義：

1、院內感染（nosocomial/Hospital Acquired/Health care-associated infections）

現在多以「醫療照護相關感染」（Health care-associated infections）來代替院內感染，定義是指與醫療處置措施、治療或其他事件相關的感染，受感染者不限於病人或醫護人員，也可能是看護、陪病家屬或院內清潔人員等。

2、社區感染（local transmission /Community-acquired infection）

在社區中被特定感染源感染，只侷限在這個社區或本地流行，可以找到感染源頭，杜絕此感染源，即可縮小流行範圍或停止社區感染的流行。

3、社區傳播（community spread）

民眾在社區中被感染，不知如何被感染、在何處感染，找不到感染來源，可能在社區走動就會被感染，社區持續出現感染傳播鏈，甚至群聚感染。社區感染與社區傳播兩者雖有流行程度及範圍的差異，然而COVID-19疫情變化快速，使兩者僅有一線之隔，因此防疫仍不可鬆懈。

社區傳播可能的傳播型態有那些呢？COVID-19的傳播途徑，主要為飛沫傳播和近距離、直接接觸，以及接觸到受污染的環境；而美國國家衛生研究院（NIH）最新研究指出，含COVID-19病毒在氣溶膠可存活3小時以上，但傳播的程度仍須進一步確認。

傳染類型可分為二類：一是有症狀才具傳染力，患者在受到感染後，在潛伏期內不具傳染力，待症狀出現才具傳播力。另一類為無症狀傳染者，患者在受到感染後，在潛伏期內即具傳播能力；這類患者由於無症狀，難以掌控，因此必須落實政府防疫政策，切勿隱匿。

接觸過確診個案亦或自疫區返回之民眾，誠實說明自己T.O.C.C（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）。為了自身安全以及全國國民的福祉，自行通報並接受居家隔離檢疫，才能免於感染其他民眾而造成社區傳播。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航