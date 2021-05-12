【總整理】因應疫情升溫，全台各縣市防疫新規與活動狀況一次看

隨著國內出現不明「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）感染源，防疫警戒升級，各縣市及活動也紛紛祭出新的防疫措施或是停辦，整理如下：

六都部分

台北市

《ETtoday》報導，6月8日前台北市禁止室內100人以上、室外500人以上的活動。5月16日的開齋節取消，小巨蛋、北流等大型場館的展演取消或延後。老人共餐課程暫停，畢業旅行、戶外教學取消或延期， 畢業典禮改為線上舉行。醫院的探病探視暫停、市內的直飲台全面停用。

《自由時報》報導，台北市副市長蔡炳坤12日宣布，15、16日國中會考全面禁止家長陪考、考生應試全程戴口罩，期間開冷氣並維持通風；而居家隔離、檢疫、自主健康管理考生不得應考，但29及30日得補考，而現場若有發燒先進入備用試場，若經護理師判斷有傳染之虞就送醫、不應考，兩週後參與補考。

台北捷運提升防疫措施，貓空纜車車廂搭乘人數減半至4人，並暫停開放飲水台設備、捷運跳舞區、捷運心中山廣場、東區頂好廣場等。民眾進入捷運車站、地下街、貓空纜車等要全程佩戴口罩。

台北市場處將啟動批發市場及人流較大公有零售市場的人流管制，並要求攤商、店家進入營業場域皆須配戴口罩，所有夜市、市場飲食攤應確實使用設防疫隔板。

新北市

《三立新聞》報導，新北市政府12日宣布即起至6月8日新北校園全面不開放、畢業典禮全面改為線上進行；同時加強防疫旅館檢查、鄰里活動取消，以及五股、三重、中和和永和地區進行大清消。

親子館、銀髮俱樂部含社區關懷據點均暫停開放；此外，餐廳一律施行「實聯制」，與非特定對象併桌必須使用隔板或採梅花座，若無法落實則呼籲民眾外帶餐點。

在宗教活動方面採延期或縮小規模方式辦理，演藝廳及表演廳等活動則全部取消或延期；圖書館也全面採梅花座或隔間座，兒童說故事活動一律取消；全市藝文場館121處將持續強化實聯制、量體溫、手部消毒等防疫措施，以及加強環境清消頻率，並降低各空間容留人數。

《中央社》報導，新北市長侯友宜表示，因疫情嚴峻，採取「堅壁清野」戰術，即日起關閉KTV等八大特殊娛樂業，及網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心。

Photo Credit: 中央社 國內再現感染源不明本土病例，中央流行疫情指揮中心11日宣布升級防疫措施，桃園大眾捷運公司表示，針對旅客常接觸設備，重點車站採每小時清消，其餘車站則每2小時清消一次，未來將視疫情狀況進行車站全面消毒作業。（桃園大眾捷運公司提供） 中央社記者吳睿騏桃園傳真 110年5月11日

桃園市

《自由時報》報導，桃園市各高中、國中畢業典禮全數改為線上舉行；學生戶外教學取消，暫緩辦理；龍潭區公所於6月12日至14日舉辦「龍潭龍舟賽」，活動取消；社區包粽子活動涉及到共食，由相關單位協調社區停辦；桃捷公司原定23日舉行第一次員工招募考試，延期至7月。

台中市

《聯合報》報導，台中市除了上周決議八大場域強制戴口罩，違者經勸導不聽者，最高罰1.5萬元外，配合中央防疫升級，11日起醫院、住宿型機構除例外情形：如6歲以下幼兒可視個案彈性處理，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者須主治醫師同意才能探病外，一律禁止探病，陪病及陪伴者仍以1人為限。集會活動室內100人以上、室外500人以上建議停辦。

《自由時報》報導，台中市長盧秀燕下令台中市「防疫加嚴加密」，各局處盤點配合中央防疫為原則停辦或延期室內100人以上、室外500人集會活動，目前總計取消或延期的活動包括中華民國大專院校109學年度啦啦隊錦標賽等42項。

台南市

《自由時報》報導，台南市長黃偉哲12日宣布南市所屬各級學校自即日起，全面禁止校園對外開放，畢業旅行、跨縣市戶外教學及參訪，一律停辦。

高雄市

《新頭殼》報導，高雄市即日起提升加嚴措施，包括：3家專責醫院啟動入口健保卡勾稽實聯制管制等10大加嚴措施。停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。營業場所及公共場域入內民眾強制佩戴口罩，採取實聯制、禁止試吃。12家指定隔離醫院公車、巴士、排班計程車加強清潔消毒。6月8日前停止辦理跨縣市學生相關集會活動（包含畢業旅行、校外教學），各級學校停辦畢業晚會。防疫旅館提高為每週進行稽查。

Photo Credit: 中央社 受華航機師染疫事件影響，高雄市長陳其邁（左）11日指示衛生局等單位盤點秋冬及部桃防疫專案並同步調升，包括陪病、探病人數限制、門診區感控等加嚴。 中央社記者王淑芬攝 110年5月11日

其他縣市

（中央社）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布國內已進入社區感染階段，各縣市提高防疫層級，近期大型集會活動紛紛取消，澎湖國際海上花火節活動停辦至6月8日，後續活動視疫情決定。

國內武漢肺炎疫情升溫，出現感染源不明本土病例，指揮中心公布升級後防疫措施，即起至6月8日停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動，雙鐵、客運等大眾運輸禁止飲食。

澎湖縣

澎湖縣現正舉行國際海上花火節，澎湖縣長賴峰偉今天召開防疫應變會議，即日起至6月8日止有8場花火和端午龍舟競賽，將予停辦，至於停辦與後續的場次，則視疫情再做決定。

台東縣

台東綠島鄉公所宣布取消23日的綠島海上長泳活動。綠島鄉長謝賢裕說，目前已有上千人報名參加，明日要緊急召開會議，討論民宿退費、車資等問題。

台東縣府表示，22日第一場在關山親水公園舉辦的HELLO KITTY熱氣球造型球首航如期，會採取量體溫、戴口罩，人數管制在500人，現場將直播；6月5日首場最美星空音樂會採實聯制事前預約。

嘉義市

嘉義市政府衛生局原訂14日舉辦失智電影欣賞活動延期。傳統市場禁止試吃及戴口罩規定原訂到本月底，現延長至6月8日，同時要求業者與民眾在夜市用餐要有防疫距離或是隔板。

Photo Credit: 中央社 國內武漢肺炎疫情進入社區感染階段，澎湖縣長賴峰偉11日召開防疫應變會議，即日起至6月8日止，澎湖海上花火節活動及端午龍舟競賽將予停辦，後續活動將視疫情發展決定。（澎湖縣政府提供） 中央社 110年5 月11日

雲林縣

雲林六房媽每年過爐逾萬人參與，今年將於22日早上6時30分發炮起駕，從土庫股過爐到五間厝股下埤頭；雲林縣衛生局長曾春美表示，將要求主辦單位提出防疫計畫，縣府也會派員加強宣導。

金門縣

金門年度宗教盛會迎城隍系列活動已經登場，金城鎮公所表示，10日起各相關體驗活動都已暫停，僅維持金城地區的小型遶境。

新竹市

新竹市長林智堅下午宣布，提高防疫警戒標準，6月8日以前新竹市共餐食堂、各校戶外教學、畢業旅行暫緩辦理；新竹市立動物園人數將限制在1500人以內、十八尖山人流限制在3000人以內；轉運站、市區公車等將禁止飲食。

近期適逢新竹市議會召開定期會，新竹市議會也宣布不開放旁聽席，若疫情持續升溫，非開議期間暫緩召開會議，若於開議期間將採視訊會議。

新竹縣

新竹縣政府表示，因應疫情，新竹縣各醫院以及護理之家即日起至17日，全面禁止探病；托嬰中心謝絕訪客、托育資源中心限制人數開放，以及兒少、身心障礙、老人住宿型機構及團體家屋限家屬採預約探訪，防疫旅館全面進行體檢。

花蓮縣

花蓮縣政府指出，原訂22日舉辦的縣長盃長者桌遊PK賽，因人數超過500人，暫緩辦理；另外東大門夜市照常架設紅外線體溫偵測儀、實施總量管制，夜市內遊客人數達5000人以上時，各出入口只出不進，管制時間晚間6時至10時。

南投縣

南投縣清境觀光協會明天舉辦「合歡山清境淨山」活動，今明兩天都有集會活動，協會表示，由於志工陸續上山集結，會提醒出席者注意健康管理，活動中會要求保持社交距離，之後分組遍布山區淨山，每組約10多人，較無室外群聚問題。

基隆市

基隆市長林右昌指出，包括仁愛區健走、全市運動會、基北淨灘取消辦理，「山海神廚」競賽保留競賽部分，攤位體驗取消；基隆市畢業旅行延後辦理，畢業典禮則依中央防疫指引舉辦，在校生與家長觀禮一律採線上舉行。

屏東縣

屏東縣長潘孟安在臉書提醒縣民防疫升級，並列出中央疫情指揮中心規定，請大家至少遵守到6月8日；嘉義縣下午宣布比照中央防疫升級，未按規定配戴口罩予以開罰。

苗栗縣

苗栗縣衛生局表示，防疫措施遵照中央指示辦理，至於縣內畢業典禮及既定活動、共餐據點等因應措施，將於明早召開跨局處會議研議因應方案後再行公布。

Photo Credit: 中央社 武漢肺炎疫情升溫，宜蘭羅東銀河百家樂遊藝場發生5 人武漢肺炎群聚感染事件，國內正式進入社區感染階段，縣府11日動員前往當地知名景點羅東夜市等處進行大消毒。 中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 110年5月11日

宜蘭縣

《中央社》報導，宜蘭縣工商旅遊處表示，即日起至6月8日，縣府轄屬各風景區停車場進行人潮分流管制，停車數量達一半時暫時封閉，採一出一進管制。林務局羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，遊樂區降低住房數量為原有住房8成，蹦蹦車每列次載客量由90人，降為60人。

冬山鄉長林峻輔表示，考量疫情嚴峻，鄉公所決定停辦5月29日的稻浪音樂會及6月共計4日的熱氣球嘉年華活動。羅東鎮長吳秋齡說，今天已針對遊藝場與鎮內各社區、傳統市場周邊與羅東夜市展開大消毒，讓民眾安心，也請民眾加強防疫。

彰化縣

《自立晚報》報導，彰化縣即日起，室外500人以上集會活動以及室內100人以上集會活動，一律取消或延期。縣府所轄機關，全部啟動實聯制，動線管制，進入一律量體溫，戴口罩，機關內部環境需定期消毒。所有的營業場所也都進行人流管制，落實防疫措施。

嘉義縣

《自由時報》報導，嘉義縣府11日下午開會，提出防疫升級措施，要求民眾戴口罩、市集停止試吃、各社區據點停止共食，改以便當方式讓民眾食用。停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動；醫院停止開放探視，陪病及陪伴者限1人，長照機構禁探訪；市集停止試吃；大眾運輸禁飲食。

連江縣

《聯合報》報導，連江縣縣長劉增應指示，重新啟動入境旅客體溫監測作業，12日起連江縣的4個入境要口將恢復紅外線體溫量測，分別為南、北竿機場、南竿福澳港及東引中柱港。

連江縣政府表示，將全力配合中央的防疫規定，由於目前為藍眼淚觀光旺季，因此本縣會特別加強宣導入境馬祖的遊客務必遵守各項防疫規定。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺