【動畫】你的牙膏能幫助去漬嗎？黑人極緻酵素牙膏的5倍溶解去漬力*，幫你恢復牙齒原生白

健康白皙的牙齒，是展露自信燦笑的關鍵。對於牙齒暗黃、有牙漬問題的人來說，有什麼方法可以恢復牙齒原生白？除了養成正確的刷牙習慣，還有一個重要的關鍵步驟，那就是：選對牙膏。

雖然市面上有許多主打牙齒美白的牙膏產品，不過是否真的都有清除牙漬的效果？最終，消費者還是要回到科學實證來看。

恢復牙齒自然亮白，比刷牙更重要的事：選對牙膏

一般而言，牙漬形成的外在因素，不外乎是受到食物色素與生活習慣影響。例如：咖啡、奶茶、紅酒等深色食物，都十分容易在牙齒上留下汙漬；又或者是吸菸所產生的煙焦油，也容易附著於牙齒表面形成菸垢，導致滿口黃牙。當這些殘渣、汙垢在牙齒上堆積，久而久之便會形成牙菌斑、牙結石，影響口腔健康。

因此，要還原牙齒自然亮白、維護口腔清新環境，勢必要破壞齒面汙漬的結構，才能溶解頑固牙漬，讓牙齒表面恢復自然本色。不過要注意的是，清除牙漬之際，也不能讓過強的化學清潔力傷害到琺瑯質，否則恐導致敏感性牙齒。

為了幫助人們恢復牙齒亮白、同時又保有完好琺瑯質，「黑人全亮白極緻酵素牙膏」採用了創新配方，採用木瓜蛋白酶、葡聚糖酶等含天然複合酵素配方，幫助去除頑固牙漬。

黑人全亮白極緻酵素牙膏，如何做到5倍溶解去漬*又能幫助抵禦著色？

經過實驗比對，與一般牙膏#相比，「黑人全亮白極緻酵素牙膏」能做到5倍溶解去漬的效果，幫助清除更多外在附著的色素，讓牙齒還原本色。所謂複合酵素配方作用的方式是：

藉由木瓜蛋白酶能溶解比自身重的蛋白質，以此特性破壞色素載體、減少色素附著；另外，也藉由葡聚醣酶分解牙菌斑中的葡聚糖（醣類）的化學鍵，溶解色素更有利。

Photo Credit：TNL Brand Studio

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讓牙齒亮白度提升6個色階的方法：黑人6階亮白加速器^

若想要加速牙齒亮白效果，除了選對牙膏，還能搭配其他潔牙工具，例如黑人牙膏推出的「6階亮白加速器^」產品組合，包括：黑人全亮白極緻酵素牙膏、全亮白極緻漱口水、黑人聲波煥白刷，能提供牙齒面面俱到的美白保養。

Photo Credit：TNL Brand Studio 黑人6階亮白加速器^，有助恢復牙齒原生白、提亮6個色階

經黑人牙膏內部實驗，同時使用全亮白極緻酵素牙膏及全亮白極緻漱口水，最高可讓牙齒亮白度提升高達6個色階。這一場為牙齒喚回美麗亮白、展現自信燦笑的實驗，不妨現在就試試看▶Momo好禮直接送！買黑人極緻酵素牙膏就送漱口水和護髮霜

備註：