《日本設計大師研究室》：熊本熊催生者水野學，「甜甜圈中間的空洞才是人們想要的」

文：SendPoints

水野學（MANABU MIZUNO）

1972，生於東京，畢業於多摩美術大學平面設計系。

1998，創辦了good design company，擔任創意總監及創意顧問，以「透過設計讓世界更美好」為宗旨，提倡設計在商業社會中的重要性。

曾操刀眾多品牌設計，如著名的熊本縣吉祥物「熊本熊」、中川政七商店、相鐵集團等。水野學榮獲的獎項包括：Clio 銀賞、The One Show金賞、D&AD 銀賞、紐約ADC銀賞、London International Awards銀賞等。

Keywords：熊本熊、中川政七商店

踩點info：日東堂NITTODO、京都薰玉堂KUNGYOKUDO

長久流行的祕訣（BEHIND THE LONG-LASTING TRENDS）

今天消費主義盛行，更多人傾向追求自己的個性，以滿足精神需求。許多商家瞄準了這樣的趨勢，極力打造貼合消費者需求的產品和設計。但是，日漸龐大且多樣的大眾需求使設計者漸漸麻木，漂亮的、搶眼的商品比過往更常見，時間一長，這些東西開始曝露弱點：空有其表而無實際用處。水野學把當今的市場比喻為一顆甜甜圈，甜甜圈中間的空洞正是人們想要的，但現在卻什麼都沒有。追根究柢我們並非不知道自己的需求，我們不需要它有多華麗，但需要它能經受住時間的考驗，在人類的使用中產生價值。正如水野學所想，引領設計師一直前進的理念是，透過設計建設一個更美好的社會，不僅是當下，還有未來。

大師訪談（Talk to the Master）

Q2 您曾在採訪中表示即使休息的時候也在工作，是因為您很享受工作嗎？熱愛工作而又總對品牌保持細膩的觀察，還有源源不斷的靈感湧現，您是怎麼做到的？

水野學：我常常說「工作不會背叛你」。

工作不會受運氣影響，它取決於你自己和你的能力，這就是令工作變得有趣的原因。按照我自己的意志去工作與「被迫工作」，兩者全然不同。一路思考、一直前進，這就是工作的核心。如果你可以用積極的態度去從事你的職業，所有東西都會轉化成靈感，頭腦裡也會湧現各種各樣的想法和創意，也可以一直保持「線上」的狀態並享受其中。沒有人願意做無趣的事情。我認為我之所以會一直思考工作相關的事，是因為我可以創造出一個讓自己完全沉浸於工作快樂中的環境。

Q3 good design company成立至今已有二十多年，團隊也在不斷發展壯大中，您如何挑選團隊裡的設計師，比較注重設計師的哪方面？

水野學：當然能夠遇到所有方面都非常優秀的人是一件好事，但那樣的人應該會去開展他自己的事業。一個優秀的團隊成員有兩點非常重要，一是至少有一件你認為自己非常擅長的事，其次是做一個優秀的協作者。

Q4 毋庸置疑，外觀與實用兼具的設計深受人們喜愛，而科技也在不斷更新消費者對產品的需求。您曾用「長久流行」概括出好設計的法則，同時「長久流行」是每個品牌都想擁有的。可以選一個您認為最經典的案例，說明這些產品是如何被打造的嗎？效果如何？

水野學：「差異化」這個詞在日本經常被提起，這個概念大約是在1980年代開始流行起來。50年代到70年代期間，日本處於一個經濟高速發展的階段。那時人們對「製造」、「技術優先」都非常熱切。後來隨著技術層面的相互競爭逐漸白熱化，人們開始關注「差異化」這個概念。然而我覺得這個概念導致商業發展漸漸「誤入歧途」，因為市場開始出現許多不尋常、非主流且古怪的東西，而這只是為了突顯所謂的「不同」，但實際上消費者想要的不僅僅是「不一樣」的東西。

隨著越來越多不尋常東西的出現，市場變得更像一個甜甜圈，中央會有一個空出來的洞。我把這種現象稱為「甜甜圈市場」，甜甜圈中央的東西才是消費者真正想要的，但現在卻空空如也。我相信在這裡面，就是「創造長久流行的設計」的關鍵。

我擔當管理的團隊裡有一個品牌「THE」，就是出於「滿足甜甜圈內的需求」這個想法推出的。THE是一個要在各種類別的產品中，創造出新的「必需品」的計畫，至今已有六十多種商品。例如，當人們用杯子裝飲料的時候，他們已經知道自己想要的量是多少，THE GLASS靈感便來源於此。這款玻璃杯有三個尺寸，和一家知名咖啡連鎖店裡使用的杯子形狀是一樣的。儘管設計簡單，但這些杯子都使用了耐熱玻璃，可以盛裝冷飲和熱飲，還可用微波加熱。THE SOY SAUCE CRUET醬油瓶由水晶玻璃製成，形狀簡單。當你倒醬油時，不會發生醬油滲漏或濺出的情況。

這些東西都沒有什麼不同或特別之處。然而每樣東西都經過非常謹慎細緻的設計和非一般的努力而產出，因此它們才會成為新的「必需品」。有了我們的創意和努力，所有東西都受到了許多人的喜愛。

同時我還負責鐵路公司「相模鐵道」的品牌設計。我們也常在其中提到甜甜圈洞的概念。相模鐵道是橫濱市內的一條鐵路，橫濱曾經是一個非常繁榮的港口城市。受到大海啟發，我們決定採用我們稱之為「橫濱海軍藍」的全新顏色方案，使用這種顏色裝飾新的車廂外觀。這些車廂內部是飽滿的灰色調，從整體到細節都飽含我們對設計的精雕細琢，我們確保車廂內的椅子坐上去足夠舒服，扶杆輕易就能扶穩，還採用了根據日光、陰影自動調節燈光顏色的照明系統。儘管這些列車在各方面並沒有什麼不同或特別之處，當我自己搭乘時，我也很驚訝它們原來如此舒服。我們的努力得到了回報，也有很多人成了相模鐵道的粉絲。

我相信唯有認真地、細緻地工作，不斷積累，才能實現「長久流行」的目標。以認真、徹底、堅韌的態度完成的東西，總是能讓人有莫大的成就感。即使設計看起來可能會顯得簡單常見，但完善到這種程度的東西常常易於使用，也可與其他產品清楚區別。

茶論（SALON）

創意總監：水野學

設計工作室：good design company

據點：

茶論 日本橋店（東京都）

茶論 NEWoMan 橫濱店（神奈川縣）

茶論 大丸心齋橋店（大阪府）

茶論 奈良町店（奈良縣）

由於鑽研茶道的人年紀越來越大並且日漸減少，因此中川政七商店希望創造出一個新品牌，作為茶道入門，將更多年輕人引進這門傳統。工作室主張「以茶論美」的概念，即通過茶來描繪美。名字「茶論」，是基於日本有關茶的一本古書《喫茶養生記》設計而成，logo也運用了茶壺形象。進入市場時，該品牌深受大眾喜愛，也在許多媒體上曝光。第一家店設在日本古都奈良店，如今已開設更多分店。

Photo Credit: 原點提供

熊本熊吉祥物 KUMAMON

創意總監：水野學

設計工作室：good design company

「熊本熊」是日本熊本縣吉祥物，在日本幾乎無人不曉。熊本縣的經濟產值在 2011年11月到 2013年10月之間，最高值為1244億日元，而與熊本熊相關的食品及其他週邊的收入，光在2012年一年內就高達293億日元。

Photo Credit: 原點提供

日東堂

地 址：京都府京都市東山區八坂上町 385-4

營業時間：10:00–18:00 公休日：週二、週三

交通：JR京都站；京都市營巴士東山安井站或清水道站

日東堂是日本京都法觀寺附近的一家概念店。它所販售的各色物品，有著日本技術特徵和京都古城傳統特色，是遊客踩點必去之地。

日東堂一共兩層，是傳統木造町屋建築，卻散發著精緻現代風格。入口處的門簾標語寫著「日本藝術和工具」。一樓陳列著豐富的選品，不但有日本傳統工藝品，還有先進科技製品，陳列的商品兼具日本美學與實用性。這些產品能讓遊客心情瞬間活躍，感受日本獨有之美。一樓附設咖啡廳「KYOTO COFFEE」，店內 logo 融合了京都的風土民情，讓顧客似有漫步京都之念想。二樓則是多功能空間，踏上寬闊的二樓，遊客可以一邊眺望著八坂之塔的美景，一邊享用午後咖啡，在此輕鬆交流。

日東堂由知名日用品製造商Nitto Group營運，為了傳承日本傳統技藝、推廣工藝文化，Nitto Group特地邀請成功企劃了「熊本熊」、「中川政七商店」等設計的大師水野學擔任藝術總監。

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相關書摘 ►《日本設計大師研究室》：無印良品藝術總監原研哉，以「不被發現的設計」讓顧客買單

書籍介紹

本文摘錄自《日本設計大師研究室：定義當下の15人，讀專訪＋看作品＋去旅行，看懂日式美學的漫遊課》，原點出版

作者：SendPoints

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【作者介紹】

SendPoints，成立於2006年，專注於藝術設計類圖書和雜誌出版，內容涉及文化藝術、平面設計、服裝設計、產品設計、展覽設計、室內設計、建築設計等領域。SendPoints已經出版圖書兩百多種和《BranD》雜誌四十多期，涉及英文、日文、西班牙文、中文簡體、中文繁體等多個語種，銷售網路覆蓋歐洲、美洲、亞洲，包括英國、德國、法國、美國、加拿大、日本、韓國、印度、新加坡、中國等國家與地區。SendPoints以「讓生命得到發展」為宗旨，以「團結、有愛、高效、冒險」為口號，作為設計文化的推動者，願意開啟一個創意與交流的視窗，向全球設計師傳播最新的創意作品，為全球設計師帶來無限驚喜，讓世界充滿靈感！

【本書特色】

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Photo Credit: 原點

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航