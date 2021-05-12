2021金曲獎入圍：伍佰引爭議、周興哲與楊丞琳成遺珠，評審團主席解釋評選過程

今（2021）年第32屆流行音樂金曲獎，於5月12日下午舉行入圍名單發布記者會，並由評審團主席鍾成虎，率領揭獎嘉賓楊乃文、蘇明淵、米莎、戴曉君、CNCS（Chick en Chicks）共同揭曉名單。

Photo Credit: 臺視提供

今年金曲獎在獎項因應時代變遷，做出相關的變革，文化部影視及流行音樂產業局表示，經參考業界專家建議，因應流行音樂表演團體之趨勢，修正「最佳演唱組合獎」之定義，並新增報名「最佳樂團獎」、「最佳演唱組合獎」者應至少3首單曲（含3首）方具報名資格。

此外考量音樂影像載體已不限於「音樂錄影帶」，修正「最佳音樂錄影帶獎」獎項名稱為「最佳MV獎」。另因前年「國家語言發展法」公布制定後，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

本屆報名單位計有283家，1499張專輯／EP、2萬1349件作品參賽，對比上一屆金曲獎，增加151張專輯、1888件作品。作品歷時近3個月的評審作業，經83人次評審委員，透過初審、資格審以及複審三階段，決議本屆入圍名單，最終共計171件作品入圍角逐27個獎項。

「最佳演唱錄音專輯獎」方面，本年計有319件作品參賽，5件入圍；「最佳演奏錄音專輯獎」計有59件作品參賽，5件入圍；本年「最佳MV獎」共計有940件作品參賽，8件入圍；「最佳裝幀設計獎」方面，本年計有256件作品參賽，6件入圍；演奏類組，本年「最佳專輯獎」計有60件參賽作品，5件入圍；「最佳專輯製作人獎」計60件參賽作品，5件入圍；「最佳作曲人獎」計507件參賽作品，5件入圍。

揭曉名單前，評審團主席鍾成虎表示：「去（2020）年在疫情的衝擊下，流行音樂還是展現豐富的生命力，不管是各種語種、MV或是設計，各個世代的創作者都拿出最優秀的作品。評審團在聽報名作品時，都懷著謙虛心情面對，創作者們都用自己的才華敘述時代和自身的生命感受。只要是入圍就是得獎，入圍作品很多都值得大家挖寶，無論是否是大家喜歡的風格，都值得一聽。」

攤開入圍名單，以滾石國際音樂股份有限公司入圍21項為入圍階段大贏家，其中專輯作品以《自本》、《得力量 pulu’em》入圍8項居冠。值得一提的是，特別貢獻獎頒發給羅大佑。

影視局表示，為慎重呈現特別貢獻獎獲獎者對於流行音樂產業的重要性，本年新設特別貢獻獎評審委員會。評審委員會表示，特別貢獻獎得主羅大佑先生在社會環境劇烈變遷的關鍵時代掀起「黑色旋風」，幾乎以一人之力，成就了一場中文流行音樂的大革命。

是他讓我們知道，一位創作歌手不但可以擁有詩人的靈魂，也能擁有思想家的高度和革命家的氣質。一張唱片，可以遠不只娛樂消遣，更能成為震撼一整個世代的文化事件。本屆金曲獎特別貢獻獎謹此頒贈給羅大佑先生，向「永遠的憤青，永遠的rocker」致敬。

Photo Credit: 中央社

至於鍾成虎在入圍名單揭曉會後，面對記者坦言第一次擔任評審團主席壓力很大，但一方面又覺得在疫情下做這件事情很有意義。同時也解釋入選的標準，是考量影響力、前瞻性、共鳴度、製作品質，也要兼顧大眾品味，因為歌曲就是在說故事，要跟大眾交流，這些都是評選重點。

面對記者群的題問，第一題便是聊及客家入圍獎項，鍾成虎表示：「今年的客語音樂非常優秀，有傳統也有創新。」

而兩名原住民桑布伊、巴奈分別入圍8項大獎以及角逐華語女歌手，延續了去年金曲大贏家阿爆（阿仍仍）的氣勢。鍾成虎表示：「桑布伊的聲線很自然，傳達生命與土地的特色，編曲很豐富，用較多風格，例如有電子、管弦樂等等，層次分明，且兼顧傳統和現代。跟原住民音樂做了很好的融合，是一張很棒的專輯。巴奈的聲音在樂壇中則是獨樹一幟。」

同樣以專輯《自本》入圍8項領跑的曹雅雯，鍾成虎更說：「這張專輯元素非常多卻能融合得很好，演唱的聲線也有獨特風格和清晰辨識度，整體品質很整齊，自然容易在各個獎項得到這樣的結果。」

討論最久的獎項，鍾成虎表示為作詞人獎項，經歷好幾輪的討論，至於歌王、歌后獎項皆考慮到歌手的辨識度、音色以及演繹風格，今年這些歌手都代表各自的態度和美學，都非常棒。

針對華語男、女歌手的入圍者的原因，鍾成虎近一步說：「萬芳在樂壇有獨特的表現方式，這張專輯掌握歌曲的能力恰如其分；田馥甄表現很突出；孫盛希貼合時代感，雖然她唱現代新的趨勢，但仍舊維持自己的風格；蘇慧倫是重新出發，她的聲音永遠有一個標誌，譚維維的音樂有很好的演唱技巧，抽離一些情歌，有表現出更深層的情感；巴奈則和上述提及的依樣，聲線、低音非常特別。」

鍾成虎更解釋田馥甄專輯《無人知曉》入圍7項大獎的原因，「田馥甄這次的音樂，在評審團眼中看來有展現新的面貌，在製作的品質、收歌、演唱能力等等也都維持特色，也有一定的工業標準，就在各項的投票中容易勝出。」

男歌手的部分，針對兩名嘻哈歌手，鍾成虎表示：「瘦子成功創造出貼近歌曲的Flow，也有唱的能力；至於蛋堡則是用說的就有說服力，打破評審團對於『選唱功』的看法。」對於其餘角逐者，鍾成虎則說：「林俊傑有非常特別的聲線，在歌曲演繹上都有穩定性和獨特性；韋禮安在這張專輯表現的概念、有建立自己聲音的標誌；李泉風格多變，表現非常自然，也是在創立新東西；青峰則是重唱替別人寫的歌，而每首唱法都不一樣，但都是青峰。」

另外台語男歌手出現伍佰憑藉《伍佰&China Blue 透南風演唱會影音全紀錄》入圍，引起資格的爭議討論，鍾成虎表示入圍資格沒問題，「金曲獎傳統是有3首以上的歌就能報名歌手獎，《透南風演唱會影音全記錄》曲目非常多，也重新編曲和重新演唱，所以符合資格。入圍則是因為伍佰的辨識度很強，而他唱台語歌已經建立影響力和標誌，他的LIVE當然是很有魅力的。」

至於最佳新人和樂團，鍾成虎說：「最佳樂團競爭很激烈，因為樂團不只聽唱歌，還有樂器的表現跟整體配合，不同的樂團都代表不同的風格，各自的價值觀和生活態度，看的是融合度、代表性等彙整的表現，很感動的是，每個世代都提出很精彩的作品，跨度是很寬廣的。至於新人作品的完整性以及潛力，各自有不同的樂風，非常多元。」

此次入圍最佳新人、編曲、單曲製作人等大獎的YELLOW黃宣也特別亮眼，鍾成虎說則表示他是很有潛力的音樂人，能力也很完整，製作、編曲、演唱等風格特殊，展現他對於品質的要求，在各個獎項就容易勝出入圍。」

再來是年度歌曲，鍾成虎表示：「包括華語專輯這類獎項，都是考量傳唱度、影響力、製作品質，希望有雅俗共賞的作品。今年的這些歌曲，在各方面都代表不同的意義，都是非常好的歌。」鍾成虎更點名五月天、告五人都非常棒。

最後則是金曲遺珠，鍾成虎坦言非常多，並說：「的確有我很喜歡卻沒有入圍的作品，但這就是評審討論出來的結果。但越聽越覺得好音樂真的很多。」鍾成虎也表示周興哲、楊丞琳等都是遺珠，更強調他們是很棒的歌手。

第32屆流行音樂金曲獎將於6月26日晚間7點在台北小巨蛋舉行，2021金曲國際音樂節則訂於6月23日至25日舉行。因為疫情，金曲單位也表示，會配合疫情相關防護措施，以防疫為優先，無論是線上或是任何形式，也都會參考各大頒獎典禮的作法，目前正研擬策略，由於疫情千變萬化，整體評估後再做報告。

第32屆金曲獎完整入圍名單

【演唱類】

【出版獎】

年度專輯獎

包含所有專輯類獎項入圍者

年度歌曲獎 阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳） 伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：瘦子E.SO） 若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯；?te 壞特） 在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人） maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊） 因為你 所以我《因為你 所以我（Because Of You）》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：五月天） 刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）

最佳華語專輯獎 給你們 Dear All／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳） 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：孫盛希 Shi Shi） 無人知曉／何樂音樂有限公司（演唱者：田馥甄） 家常音樂／任性的人工作室（演唱者：杜振熙） Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安） 十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：李泉）

最佳台語專輯獎 拾歌／何樂音樂有限公司（演唱者：許富凱） 自本／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯） 有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：青虫 aoi） 共你惜惜／時代創藝企業有限公司（演唱者：浩子） 赤跤紳士／三十而立有限公司（演唱者：嬉班子樂團） 上半場／好痛音樂事業有限公司（演唱者：張涵雅）

最佳客語專輯獎 Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司（演唱者：Siau-lu Khah-lah〔少女卡拉〕） 那三年／威德文化有限公司（演唱者：謝宇威） 到底／三十而立有限公司（演唱者：春麵樂隊） 當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司（演唱者：羅文裕） 阿民／科科農場股份有限公司（演唱者：九連真人）

最佳原住民語專輯獎 達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室（演唱者：達卡鬧） 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊） akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會（演唱者：謝永泉） 《žž》／那屋瓦文化有限公司（演唱者：žž瑋琪） 海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司（演唱者：漂流出口）

最佳MV獎 飢餓時代《浮世擊》／否極泰來音樂股份有限公司（導演：章郡） 莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／三川娛樂有限公司（導演：廖珮妤；唐治中） 舞女《Bedtime Story》／街聲股份有限公司（導演：葉依柔） 家常音樂《家常音樂》／任性的人工作室（導演：王宗欣） 夜遊神《阿民》／科科農場股份有限公司（導演：曾婉遒） Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／夕陽音樂產業有限公司（導演：DQM） 直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／華研國際音樂股份有限公司（導演：黃婕妤） 一一《無人知曉》／何樂音樂有限公司（導演：陳奕仁）



【個人獎】

最佳作曲人獎 曹雅雯；鍾興民／鹹汫《自本》 HUSH／安和《面面》 潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無》 桑布伊／maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》 艾怡良／我這個人《我這個人》

最佳作詞人獎 黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》 陳昱榕（瘦子E.SO）/ 伯父《Outta Body靈魂出竅》 武雄／罔市只能回味《自本》 小寒／倖存者《《倖存者・如你》雙EP》 葛大為／無人知曉《無人知曉》 杜振熙 /蜘蛛《家常音樂》

最佳編曲人獎 黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》 鍾興民／鹹汫《自本》 蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》 YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼（Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》 嘟嘟／Last Animals《Last Animals》 大象體操／敬啟者《敬啟者》

最佳專輯製作人獎 黃韻玲／給你們 Dear All 張三；曹雅雯／自本 米奇林MCKY；剃刀蔣RAZOR；孫盛希Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?） 陳建騏／無人知曉 曾仁義；洪子龍；桑布伊／得力量 pulu’em 李泉；嚴俊／十日彈

最佳單曲製作人獎 李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》 周杰倫／Mojito《Mojito》 YELLOW黃宣；余佳倫／怪天氣《怪天氣》 方大同／麵麵《宅這》 黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》 荒井十一／自洽《自洽》

最佳華語男歌手獎 瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅 林俊傑/ 《倖存者・如你》雙EP 吳青峰／冊葉一：一與一 杜振熙／家常音樂 韋禮安／Sounds of My Life 李泉/ 十日彈

最佳華語女歌手獎 萬芳／給你們 Dear All 巴奈／愛，不到 孫盛希／出沒地帶（Where Is SHI?） 蘇慧倫／面面 田馥甄／無人知曉 譚維維/ 3811

最佳台語男歌手獎 許富凱／拾歌 楊肅浩／噶瑪蘭的風吹 伍佰／伍佰 & China Blue 透南風演唱會影音全記錄 浩子／共你惜惜 荒山亮／等待好天

最佳台語女歌手獎 朱海君／夢見蘇西 曹雅雯／自本 蔡家蓁／若是你 想欲了解我 黃妃／色違 張涵雅／上半場

最佳客語歌手獎 曾仲瑋／O nga O nga 謝宇威／那三年 黃珮舒／出門看看 春麵樂隊／到底 羅文裕／當太陽升起時

最佳原住民語歌手獎 達卡鬧／達卡鬧/流浪的 Naluwan 桑布伊／得力量 pulu’em Lowking 姚宇謙／散步到地平線 馬曉安／早安 mziboq su žž瑋琪／žž

最佳樂團獎 OVDS（Vocal ｜ 楊孝君 Gioreno、Vocal ｜ Kalis、Synth, Program ｜ KITrust、Guitar ｜ HANN、Drum ｜ S.D、Visual ｜ YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司 康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司 告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司 落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司 漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司 deca joins（主唱、吉他）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司

最佳演唱組合獎 守夜人 Night Keepers（秦旭章；楊其偉；林稚翎；蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司 追風少女FALI（鄧棋薰Yuli；林欣雲Kasang；林青雲Eng’mo）／追風少女迷你專輯 – 玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司 張三李四（張三；吳迪；彭柏邑；楊顯斌；楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司 原子邦妮 Astro Bunny（Nu；查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司 尋人啟事（錢沛筠；錢姵文；呂佳諭；陳信迪；顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室

最佳新人獎 YELLOW／浮世擊 熱寫生／豆皮少年 李浩瑋／Diamond In The Rough 青虫aoi／有你的故事 理想混蛋／愚者 李友廷／如果你也愛我就好了 ?te／A Bedroom of One’s Own



【演奏類】

【出版獎】

演奏類最佳專輯獎 行／好有感覺音樂事業有限公司 KUNG”s vol.1／環球國際唱片股份有限公司 流光傳奇／山下民謠有限公司 機械步伐／環球國際唱片股份有限公司 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司



【個人獎】

演奏類最佳專輯製作人獎 吳政君/ 流光傳奇 傅麥特／Don’t Get Too Comfortable不要過太爽 侯志堅／《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶 謝燕輝；張德明／派仔之遊 hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切

演奏類最佳作曲人獎 魯千千／行《行》 顧忠山／清晰《清晰》 托比・麥／機械步伐《機械步伐》 謝燕輝；張德明／苦樂《派仔之遊》 謝燕輝；張德明／大理人家《派仔之遊》



【技術類】

【個人獎】

最佳裝幀設計獎 楊士慶／愛，不到 羅文岑；林純用；李根政／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market 劉悅德／無人知曉 蕭青陽／ZETA 陳世川／得力量 pulu’em 聶永真；陳聖智（永真急制）／摩登原始人



【出版獎】

最佳演唱錄音專輯獎 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司 畫話 Drawing Dialogue／洗耳恭聽股份有限公司 運氣來得若有似無／相信音樂國際股份有限公司 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室 PORTAL／沐旦音樂工作室

最佳演奏錄音專輯獎 無盡的旅程／好有感覺音樂事業有限公司 Fly By Light／山下民謠有限公司 行／好有感覺音樂事業有限公司 清晰／環球國際唱片股份有限公司 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司



【特別貢獻獎】

羅大佑

核稿編輯：羅元祺