2021金曲獎入圍：伍佰引爭議、周興哲與楊丞琳成遺珠，評審團主席解釋評選過程
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2021年第32屆流行音樂金曲獎，於5月12日下午舉行入圍名單發布記者會，並由評審團主席鍾成虎，率領揭獎嘉賓楊乃文、蘇明淵、米莎、戴曉君、Chick en Chicks共同揭曉名單。
今（2021）年第32屆流行音樂金曲獎，於5月12日下午舉行入圍名單發布記者會，並由評審團主席鍾成虎，率領揭獎嘉賓楊乃文、蘇明淵、米莎、戴曉君、CNCS（Chick en Chicks）共同揭曉名單。
今年金曲獎在獎項因應時代變遷，做出相關的變革，文化部影視及流行音樂產業局表示，經參考業界專家建議，因應流行音樂表演團體之趨勢，修正「最佳演唱組合獎」之定義，並新增報名「最佳樂團獎」、「最佳演唱組合獎」者應至少3首單曲（含3首）方具報名資格。
此外考量音樂影像載體已不限於「音樂錄影帶」，修正「最佳音樂錄影帶獎」獎項名稱為「最佳MV獎」。另因前年「國家語言發展法」公布制定後，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。
本屆報名單位計有283家，1499張專輯／EP、2萬1349件作品參賽，對比上一屆金曲獎，增加151張專輯、1888件作品。作品歷時近3個月的評審作業，經83人次評審委員，透過初審、資格審以及複審三階段，決議本屆入圍名單，最終共計171件作品入圍角逐27個獎項。
「最佳演唱錄音專輯獎」方面，本年計有319件作品參賽，5件入圍；「最佳演奏錄音專輯獎」計有59件作品參賽，5件入圍；本年「最佳MV獎」共計有940件作品參賽，8件入圍；「最佳裝幀設計獎」方面，本年計有256件作品參賽，6件入圍；演奏類組，本年「最佳專輯獎」計有60件參賽作品，5件入圍；「最佳專輯製作人獎」計60件參賽作品，5件入圍；「最佳作曲人獎」計507件參賽作品，5件入圍。
揭曉名單前，評審團主席鍾成虎表示：「去（2020）年在疫情的衝擊下，流行音樂還是展現豐富的生命力，不管是各種語種、MV或是設計，各個世代的創作者都拿出最優秀的作品。評審團在聽報名作品時，都懷著謙虛心情面對，創作者們都用自己的才華敘述時代和自身的生命感受。只要是入圍就是得獎，入圍作品很多都值得大家挖寶，無論是否是大家喜歡的風格，都值得一聽。」
攤開入圍名單，以滾石國際音樂股份有限公司入圍21項為入圍階段大贏家，其中專輯作品以《自本》、《得力量 pulu’em》入圍8項居冠。值得一提的是，特別貢獻獎頒發給羅大佑。
影視局表示，為慎重呈現特別貢獻獎獲獎者對於流行音樂產業的重要性，本年新設特別貢獻獎評審委員會。評審委員會表示，特別貢獻獎得主羅大佑先生在社會環境劇烈變遷的關鍵時代掀起「黑色旋風」，幾乎以一人之力，成就了一場中文流行音樂的大革命。
是他讓我們知道，一位創作歌手不但可以擁有詩人的靈魂，也能擁有思想家的高度和革命家的氣質。一張唱片，可以遠不只娛樂消遣，更能成為震撼一整個世代的文化事件。本屆金曲獎特別貢獻獎謹此頒贈給羅大佑先生，向「永遠的憤青，永遠的rocker」致敬。
至於鍾成虎在入圍名單揭曉會後，面對記者坦言第一次擔任評審團主席壓力很大，但一方面又覺得在疫情下做這件事情很有意義。同時也解釋入選的標準，是考量影響力、前瞻性、共鳴度、製作品質，也要兼顧大眾品味，因為歌曲就是在說故事，要跟大眾交流，這些都是評選重點。
面對記者群的題問，第一題便是聊及客家入圍獎項，鍾成虎表示：「今年的客語音樂非常優秀，有傳統也有創新。」
而兩名原住民桑布伊、巴奈分別入圍8項大獎以及角逐華語女歌手，延續了去年金曲大贏家阿爆（阿仍仍）的氣勢。鍾成虎表示：「桑布伊的聲線很自然，傳達生命與土地的特色，編曲很豐富，用較多風格，例如有電子、管弦樂等等，層次分明，且兼顧傳統和現代。跟原住民音樂做了很好的融合，是一張很棒的專輯。巴奈的聲音在樂壇中則是獨樹一幟。」
同樣以專輯《自本》入圍8項領跑的曹雅雯，鍾成虎更說：「這張專輯元素非常多卻能融合得很好，演唱的聲線也有獨特風格和清晰辨識度，整體品質很整齊，自然容易在各個獎項得到這樣的結果。」
討論最久的獎項，鍾成虎表示為作詞人獎項，經歷好幾輪的討論，至於歌王、歌后獎項皆考慮到歌手的辨識度、音色以及演繹風格，今年這些歌手都代表各自的態度和美學，都非常棒。
針對華語男、女歌手的入圍者的原因，鍾成虎近一步說：「萬芳在樂壇有獨特的表現方式，這張專輯掌握歌曲的能力恰如其分；田馥甄表現很突出；孫盛希貼合時代感，雖然她唱現代新的趨勢，但仍舊維持自己的風格；蘇慧倫是重新出發，她的聲音永遠有一個標誌，譚維維的音樂有很好的演唱技巧，抽離一些情歌，有表現出更深層的情感；巴奈則和上述提及的依樣，聲線、低音非常特別。」
鍾成虎更解釋田馥甄專輯《無人知曉》入圍7項大獎的原因，「田馥甄這次的音樂，在評審團眼中看來有展現新的面貌，在製作的品質、收歌、演唱能力等等也都維持特色，也有一定的工業標準，就在各項的投票中容易勝出。」
男歌手的部分，針對兩名嘻哈歌手，鍾成虎表示：「瘦子成功創造出貼近歌曲的Flow，也有唱的能力；至於蛋堡則是用說的就有說服力，打破評審團對於『選唱功』的看法。」對於其餘角逐者，鍾成虎則說：「林俊傑有非常特別的聲線，在歌曲演繹上都有穩定性和獨特性；韋禮安在這張專輯表現的概念、有建立自己聲音的標誌；李泉風格多變，表現非常自然，也是在創立新東西；青峰則是重唱替別人寫的歌，而每首唱法都不一樣，但都是青峰。」
另外台語男歌手出現伍佰憑藉《伍佰&China Blue 透南風演唱會影音全紀錄》入圍，引起資格的爭議討論，鍾成虎表示入圍資格沒問題，「金曲獎傳統是有3首以上的歌就能報名歌手獎，《透南風演唱會影音全記錄》曲目非常多，也重新編曲和重新演唱，所以符合資格。入圍則是因為伍佰的辨識度很強，而他唱台語歌已經建立影響力和標誌，他的LIVE當然是很有魅力的。」
至於最佳新人和樂團，鍾成虎說：「最佳樂團競爭很激烈，因為樂團不只聽唱歌，還有樂器的表現跟整體配合，不同的樂團都代表不同的風格，各自的價值觀和生活態度，看的是融合度、代表性等彙整的表現，很感動的是，每個世代都提出很精彩的作品，跨度是很寬廣的。至於新人作品的完整性以及潛力，各自有不同的樂風，非常多元。」
此次入圍最佳新人、編曲、單曲製作人等大獎的YELLOW黃宣也特別亮眼，鍾成虎說則表示他是很有潛力的音樂人，能力也很完整，製作、編曲、演唱等風格特殊，展現他對於品質的要求，在各個獎項就容易勝出入圍。」
再來是年度歌曲，鍾成虎表示：「包括華語專輯這類獎項，都是考量傳唱度、影響力、製作品質，希望有雅俗共賞的作品。今年的這些歌曲，在各方面都代表不同的意義，都是非常好的歌。」鍾成虎更點名五月天、告五人都非常棒。
最後則是金曲遺珠，鍾成虎坦言非常多，並說：「的確有我很喜歡卻沒有入圍的作品，但這就是評審討論出來的結果。但越聽越覺得好音樂真的很多。」鍾成虎也表示周興哲、楊丞琳等都是遺珠，更強調他們是很棒的歌手。
第32屆流行音樂金曲獎將於6月26日晚間7點在台北小巨蛋舉行，2021金曲國際音樂節則訂於6月23日至25日舉行。因為疫情，金曲單位也表示，會配合疫情相關防護措施，以防疫為優先，無論是線上或是任何形式，也都會參考各大頒獎典禮的作法，目前正研擬策略，由於疫情千變萬化，整體評估後再做報告。
第32屆金曲獎完整入圍名單
【演唱類】
【出版獎】
- 年度專輯獎
包含所有專輯類獎項入圍者
- 年度歌曲獎
- 阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳）
- 伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：瘦子E.SO）
- 若是明仔載 feat. ?te 壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯；?te 壞特）
- 在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：告五人）
- maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊）
- 因為你 所以我《因為你 所以我（Because Of You）》／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：五月天）
- 刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室（演唱者：盧廣仲）
- 最佳華語專輯獎
- 給你們 Dear All／何樂音樂有限公司（演唱者：萬芳）
- 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：孫盛希 Shi Shi）
- 無人知曉／何樂音樂有限公司（演唱者：田馥甄）
- 家常音樂／任性的人工作室（演唱者：杜振熙）
- Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：韋禮安）
- 十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：李泉）
- 最佳台語專輯獎
- 拾歌／何樂音樂有限公司（演唱者：許富凱）
- 自本／滾石國際音樂股份有限公司（演唱者：曹雅雯）
- 有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司（演唱者：青虫 aoi）
- 共你惜惜／時代創藝企業有限公司（演唱者：浩子）
- 赤跤紳士／三十而立有限公司（演唱者：嬉班子樂團）
- 上半場／好痛音樂事業有限公司（演唱者：張涵雅）
- 最佳客語專輯獎
- Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司（演唱者：Siau-lu Khah-lah〔少女卡拉〕）
- 那三年／威德文化有限公司（演唱者：謝宇威）
- 到底／三十而立有限公司（演唱者：春麵樂隊）
- 當太陽升起時／夢响當然音樂股份有限公司（演唱者：羅文裕）
- 阿民／科科農場股份有限公司（演唱者：九連真人）
- 最佳原住民語專輯獎
- 達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室（演唱者：達卡鬧）
- 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室（演唱者：桑布伊）
- akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會（演唱者：謝永泉）
- 《žž》／那屋瓦文化有限公司（演唱者：žž瑋琪）
- 海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司（演唱者：漂流出口）
- 最佳MV獎
- 飢餓時代《浮世擊》／否極泰來音樂股份有限公司（導演：章郡）
- 莫問-搖滾北管版《山川壯麗》／三川娛樂有限公司（導演：廖珮妤；唐治中）
- 舞女《Bedtime Story》／街聲股份有限公司（導演：葉依柔）
- 家常音樂《家常音樂》／任性的人工作室（導演：王宗欣）
- 夜遊神《阿民》／科科農場股份有限公司（導演：曾婉遒）
- Candlelight（feat. OHHYUK）《SOFT STORM 柔性風暴》／夕陽音樂產業有限公司（導演：DQM）
- 直到我遇見了你《如果你也愛我就好了》／華研國際音樂股份有限公司（導演：黃婕妤）
- 一一《無人知曉》／何樂音樂有限公司（導演：陳奕仁）
【個人獎】
- 最佳作曲人獎
- 曹雅雯；鍾興民／鹹汫《自本》
- HUSH／安和《面面》
- 潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無》
- 桑布伊／maava／擁抱／Embrace《得力量 pulu’em》
- 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》
- 艾怡良／我這個人《我這個人》
- 最佳作詞人獎
- 黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》
- 陳昱榕（瘦子E.SO）/ 伯父《Outta Body靈魂出竅》
- 武雄／罔市只能回味《自本》
- 小寒／倖存者《《倖存者・如你》雙EP》
- 葛大為／無人知曉《無人知曉》
- 杜振熙 /蜘蛛《家常音樂》
- 最佳編曲人獎
- 黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》
- 鍾興民／鹹汫《自本》
- 蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》
- YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼（Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》
- 嘟嘟／Last Animals《Last Animals》
- 大象體操／敬啟者《敬啟者》
- 最佳專輯製作人獎
- 黃韻玲／給你們 Dear All
- 張三；曹雅雯／自本
- 米奇林MCKY；剃刀蔣RAZOR；孫盛希Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?）
- 陳建騏／無人知曉
- 曾仁義；洪子龍；桑布伊／得力量 pulu’em
- 李泉；嚴俊／十日彈
- 最佳單曲製作人獎
- 李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》
- 周杰倫／Mojito《Mojito》
- YELLOW黃宣；余佳倫／怪天氣《怪天氣》
- 方大同／麵麵《宅這》
- 黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》
- 荒井十一／自洽《自洽》
- 最佳華語男歌手獎
- 瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅
- 林俊傑/ 《倖存者・如你》雙EP
- 吳青峰／冊葉一：一與一
- 杜振熙／家常音樂
- 韋禮安／Sounds of My Life
- 李泉/ 十日彈
- 最佳華語女歌手獎
- 萬芳／給你們 Dear All
- 巴奈／愛，不到
- 孫盛希／出沒地帶（Where Is SHI?）
- 蘇慧倫／面面
- 田馥甄／無人知曉
- 譚維維/ 3811
- 最佳台語男歌手獎
- 許富凱／拾歌
- 楊肅浩／噶瑪蘭的風吹
- 伍佰／伍佰 & China Blue 透南風演唱會影音全記錄
- 浩子／共你惜惜
- 荒山亮／等待好天
- 最佳台語女歌手獎
- 朱海君／夢見蘇西
- 曹雅雯／自本
- 蔡家蓁／若是你 想欲了解我
- 黃妃／色違
- 張涵雅／上半場
- 最佳客語歌手獎
- 曾仲瑋／O nga O nga
- 謝宇威／那三年
- 黃珮舒／出門看看
- 春麵樂隊／到底
- 羅文裕／當太陽升起時
- 最佳原住民語歌手獎
- 達卡鬧／達卡鬧/流浪的 Naluwan
- 桑布伊／得力量 pulu’em
- Lowking 姚宇謙／散步到地平線
- 馬曉安／早安 mziboq su
- žž瑋琪／žž
- 最佳樂團獎
- OVDS（Vocal ｜ 楊孝君 Gioreno、Vocal ｜ Kalis、Synth, Program ｜ KITrust、Guitar ｜ HANN、Drum ｜ S.D、Visual ｜ YShin）／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司
- 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司
- 康士坦的變化球（吳穎然、 陳佑祥、 張譯云、 侯啟泰、 趙祖毅）／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司
- 告五人（潘雲安；犬青；林哲謙）／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司
- 落日飛車 Sunset Rollercoaster（曾國宏 Tseng Kuo Hung；陳弘禮 Chen Hung Li；羅尊龍 Lo Tsun Lung；王少軒 Wang Shao Hsuan；黃浩庭 Huang Hao Ting）／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司
- 漂流出口（Wushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司
- deca joins（主唱、吉他）／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司
- 最佳演唱組合獎
- 守夜人 Night Keepers（秦旭章；楊其偉；林稚翎；蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司
- 追風少女FALI（鄧棋薰Yuli；林欣雲Kasang；林青雲Eng’mo）／追風少女迷你專輯 – 玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司
- 張三李四（張三；吳迪；彭柏邑；楊顯斌；楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司
- 原子邦妮 Astro Bunny（Nu；查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司
- 尋人啟事（錢沛筠；錢姵文；呂佳諭；陳信迪；顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室
- 最佳新人獎
- YELLOW／浮世擊
- 熱寫生／豆皮少年
- 李浩瑋／Diamond In The Rough
- 青虫aoi／有你的故事
- 理想混蛋／愚者
- 李友廷／如果你也愛我就好了
- ?te／A Bedroom of One’s Own
【演奏類】
【出版獎】
- 演奏類最佳專輯獎
- 行／好有感覺音樂事業有限公司
- KUNG”s vol.1／環球國際唱片股份有限公司
- 流光傳奇／山下民謠有限公司
- 機械步伐／環球國際唱片股份有限公司
- 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司
【個人獎】
- 演奏類最佳專輯製作人獎
- 吳政君/ 流光傳奇
- 傅麥特／Don’t Get Too Comfortable不要過太爽
- 侯志堅／《刻在你心底的名字》電影配樂原聲帶
- 謝燕輝；張德明／派仔之遊
- hirsk／noista/gia 噪噪噪噪切
- 演奏類最佳作曲人獎
- 魯千千／行《行》
- 顧忠山／清晰《清晰》
- 托比・麥／機械步伐《機械步伐》
- 謝燕輝；張德明／苦樂《派仔之遊》
- 謝燕輝；張德明／大理人家《派仔之遊》
【技術類】
【個人獎】
- 最佳裝幀設計獎
- 楊士慶／愛，不到
- 羅文岑；林純用；李根政／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market
- 劉悅德／無人知曉
- 蕭青陽／ZETA
- 陳世川／得力量 pulu’em
- 聶永真；陳聖智（永真急制）／摩登原始人
【出版獎】
- 最佳演唱錄音專輯獎
- 出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司
- 畫話 Drawing Dialogue／洗耳恭聽股份有限公司
- 運氣來得若有似無／相信音樂國際股份有限公司
- 得力量 pulu’em／卡達德邦文化工作室
- PORTAL／沐旦音樂工作室
- 最佳演奏錄音專輯獎
- 無盡的旅程／好有感覺音樂事業有限公司
- Fly By Light／山下民謠有限公司
- 行／好有感覺音樂事業有限公司
- 清晰／環球國際唱片股份有限公司
- 派仔之遊／環球國際唱片股份有限公司
【特別貢獻獎】
- 羅大佑
核稿編輯：羅元祺