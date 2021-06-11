「三節獎金」勞基法有規定嗎？公司說好又不發的話違法嗎？

「律師，我在求職網站上看到想要的職缺有三節將金，請問三節獎金是什麼？三節獎金是哪三節呢？」

三節是哪三節？其實這類問題，律師的職業生涯中很常遇到民眾諮詢：

「律師何謂三節獎金？它是我薪水裡的一部分嗎？」

「律師請問三節獎金是哪三節？兒童萬聖耶誕節嗎？」

「律師請問三節禮金哪三節？雇主沒發有違法嗎？」

一般來說，三節禮金是指農曆春節獎金、端午節獎金、與中秋節禮金。雇主會選在這個特別的日子，發禮金給員工開心過節，屬於員工福利的一環。

但其實就算你們公司訂三節叫「兒童節」、「萬聖節」與「聖誕節」也沒關係，重點並不是在「三節哪三節」，而是在會挑三個節日「發禮金」。

三節獎金勞基法有規定嗎？

「律師，那我們公司說今年因為疫情業績不好，所以沒有三節獎金，這樣沒有違法嗎？」

能夠被歸類為薪水的錢錢，才是勞基法所保障的工資。所以要先來看看勞動基準法怎麼定義我們的薪水：

薪水是指勞工因工作而獲得的報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付的獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與均屬於工資。

單純從勞動基準法觀察，似乎沒辦法確定三節獎金屬不屬於工資的一環。我們再來看看〈勞動基準法施行細則〉第10條怎麼說：

本法第2條第3款所稱「其他任何名義的經常性給與」是指左列各款以外的給與。 三、春節、端午節、中秋節給與的節金。

有沒有讀者看到這邊先在歡呼「三節獎金受勞基法保障」的？

如果讀者現在很嗨的話，筆者要跟各位讀者說個不幸的消息，因為勞基法施行細則第10條是說「各款以外的給與」。所以那個「以外」代表的，是春節、端午節與中秋節的三節獎金不算固定應給付的工資，也就是說勞基法三節獎金規定是「沒有硬性要求雇主一定要給」。

但是我們只說不受勞基法保障，不代表三節獎金不受契約保障。

簡單來說，如果雇主跟勞工在勞動契約中約定將三節獎金當薪資的一部分，雇主就不能片面停止發放，否則會因為違反契約條款對勞工負損害賠償責任。

因此筆者知道很多讀者都沒那麼認真在看勞動契約條款，但為了自己的錢錢著想，下次還是要記得多花一點時間看看自己的勞動契約喔！

Photo Credit: 法律010

三節禮金怎麼算？

「律師，我覺得今年拿到的三節禮金好像有點少，想請問三節獎金算法是什麼呢？」

這個問題同樣要從「三節禮金公司有沒有訂在契約裡」觀察。如果今天沒有訂在契約裡，再加上三節禮金也不是勞基法保障的經常性給與，所以並沒有特定的算法與固定的金額。

筆者就曾看過網友說他待的小公司三節獎金給1盒月餅、2顆柚子或是主管帶大家吃燒烤，但對有些沒有禮金的讀者來說，有得吃就不錯了。

但如果三節獎金有作為薪資的一部分規定在契約裡，就可以計算加上三節獎金後有沒有達到當初簽約時說好的年薪。如果沒有，請馬上點擊免費法律諮詢，我們的專業團隊會根據你的狀況給予最適合的法律意見喔！

保母三節禮金怎麼算？

「律師，我今年剛考上保母，想請問保母三節禮金行情大概多少呀？」

保母的狀況跟一般上班族不太一樣，是因為台灣各地針對保母有訂定居家式托育服務收退費基準，依地區不同這個收費基準裡有不同的寫法。比方說：

得收項目： 副食品費、延長托育費及節慶獎金獎品（中秋節、端午節及年終）。

副食品費、延長托育費及節慶獎金獎品（中秋節、端午節及年終）。 得約定收費項目：年節禮金或禮品、年終獎金。

但不論是哪一種，基本上都是寫「得」，也就是可以發三節獎金，但不一定要有。

所以回到行情上，在知道保母的三節獎金其實可給可不給後，這個價錢也是蠻浮動的，從2000元到8500元都有人願意給，重點還是在保母簽約時有沒有跟雇主說好喔！

公務員三節獎金怎麼算？

「律師，公務員有三節獎金嗎？」

公務員依行政院頒布的「退休人員照護事項」，有個特別的三節叫「三節慰問金」，希望各政府單位能夠撥款在三節派人慰問「退休人員」，酌贈禮品或禮券。

因此公務員的特殊「三節」規定只有在退休後才有適用的情形，但它其實也只有寫說「酌贈禮品或禮券」，實際上也不知道每年到底會收到什麼。

所以「公務員到底有沒有三節獎金？」或是「公務員有多少三節獎金？」這類問題，會依照公務員的類型與職等不同，而有不同的獎金發放規定。但如果想要知道詳細的發給金額，各位讀者們，真的只有考上才知道。

「律師，那請問軍人也有三節獎金嗎？」

有關軍人三節獎金發放跟公務員一樣叫三節慰問金，只是這個慰問金有特別限定在因公致傷亡或身心障礙的情形。

Photo Credit: 中央社

其他三節獎金小知識

「律師，請問公司福委會三節獎金有沒有不一樣的發放方式？」

依職工福利金條例規定與行政院勞工委員會解釋，公司為籌措公基金或辦理福利事項，僱用勞工在50人以上就必須設立福委會，並且可以每月扣職工一定額度的福利金，這個扣額就有可能會反映在三節獎金的發放。

（舉例來說，原本三節獎金的發放可能總共有1000元，扣繳福利金總共500元後，就會只剩下500元的三節獎金。）

「律師，請問三節獎金離職後會被公司收回去嗎？」

一樣的，如果三節獎金被視為薪水的一部分，自然就不能要求員工在離職的時候將三節獎金薪資還給公司。但即便不是作為三節獎金工資的一部分發放，甚至在契約上還寫明「離職就要還公司三節獎金」，仍然不一定是合法有效的契約條款。

「律師，員工在請育嬰假三節獎金還是要照常發放嗎？」

臺北市政府勞動局問答集有說明，如果事業單位發放的獎金有就受僱者一定期間的工作表現、考核或工作年資等作為發放標準，只要受僱者已經符合事業單位所定的發放要件，即便約定的實際發放日期在育嬰留職停薪期間，雇主仍應依約定或依比例發給。

「律師，那三節獎金扣稅方式怎麼算呢？」

財政部2019年曾發新聞稿說明，有關給付非固定薪資常見的三節獎金或年終獎金，如果每次給付金額沒有達無配偶及受扶養親屬者的起扣標準，就不用扣繳；超過84500元的話，就要將年終獎金或三節獎金扣繳5%。

本文經法律010授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航