社區感染階段防疫升級：台北市跨黨派議員停止跑攤、公投4案宣講活動暫停

＊首圖為2019年度關懷演藝人員端午節聯歡餐會，示意圖。



指揮中心昨（11）日宣布，台灣進入COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）社區感染階段，各地區防疫升級，民進黨中央黨部呼籲黨公職，應立即減少或避免跑攤與參加群聚性聚會或餐會等活動，台北市議會民進黨團今日召開黨團會議，決定配合中央黨部規範，民進黨籍北市議員即刻起暫停跑攤；而台北市議會國民黨團書記長王欣儀也表示，即日起暫停跑攤。

民進黨中央黨部發言人顏若芳昨晚表示，中央黨部要呼籲黨公職，應立即減少或避免跑攤與參加群聚性聚會或餐會等活動，非常時刻黨公職更應作為防疫表率；今天台北市議會民進黨團總召梁文傑宣布，為保護民眾及黨公職健康安全，黨團成員共同決議支持中央防疫政策，民進黨籍議員暫停跑攤活動，避免成為防疫風險。

梁文傑說，過去一年台灣防疫的成功，有賴全民共同合作，提醒民眾外出戴口罩、勤洗手，避免不必要聚會，遵守防疫規範，齊心守住疫情防線。

國民黨團書記長王欣儀也說，對於接下來會不會進入第三階段警戒還不確定，但看起來疫情越來越險峻，大部分地方鄰里活動也應暫停，呼籲大家盡量不跑攤、一切防疫優先。

社民黨市議員苗博雅、無黨籍市議員邱威傑、黃郁芬、林亮君及民進黨市議員吳沛憶下午於台北市議會召開記者會，籲配合防疫政策、降低傳染風險，在疫情降溫前將自主停止跑攤及出席群聚活動，一起共同努力防範社區感染，阻斷傳播鏈。

Photo Credit: 中央社 民進黨籍台北市議員梁文傑（左起）、時代力量議員黃 郁芬、無黨籍議員林亮君、民進黨議員許淑華、社會民 主黨議員苗博雅、民進黨議員吳沛憶3日在台北市議會 舉行記者會，共同響應「不跑攤不失禮」，希望各界一 起努力防疫。 中央社記者劉建邦攝 109年3月3日

苗博雅議員提到，指揮中心規定，群聚活動需全程佩戴口罩，或保持社交距離。但像餐會活動，通常是共餐，無法戴口罩，也無法保持社交距離，是有風險的。而民代一天奔走在各聚會之間，參與數場餐會，接觸到不同聚會的數百位民眾，風險更是加倍升高。為避免造成更大的衝擊，呼籲全國民代們暫時放下選舉考量，一起響應暫停跑攤，一起為防疫努力。

網紅「呱吉」邱威傑議員呼籲，疫情警戒升至第二級後，百人以上室內活動停辦，許多藝文團體、表演場館都將受到重大影響、咬牙苦撐的時刻，民意代表與政治人物不應繼續在民間活動跑攤，鼓勵民眾群聚，製造防疫上的負擔。

藍綠兩黨暫停公投宣講、施政說明會

另外隨著8月公投的時間接近，近期對公投的討論也逐漸增溫，民進黨日前已經確認對公投的態度是「四個不同意，台灣更有力」並由黨主席蔡英文宣布，本來也預設週末會舉行政策說明會首發場，不過昨天民進黨中央對於疫情升溫，即刻宣布將暫緩本週末的說明會，以及原定今日舉行的記者會。

顏若芳表示，因應疫情指揮中心根據疫情警戒標準及因應事項，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營運場域、大眾運輸實施相關限制措施。民進黨將以防疫為優先，原訂16日舉辦「台灣政進步，向您報進度」施政說明會首發場會暫緩舉行，並配合疫情指揮中心指引，6月8日前相關說明會也先暫停辦理。這已經是民進黨第2次因疫情暫緩施政說明會。

雖然對民進黨而言，在野黨對於公投的攻防沒停過，並已啟動宣講活動。然而在這新一波疫情的挑戰下，可以預期在野黨會借題發揮、政治操作。因此雖然實體活動暫停舉辦，民進黨會秉持「溝通不停、論述先行」原則，透過新聞發布、網路社群，持續與民眾溝通公投「四個不同意」。

而已經讓公投街頭宣講起跑一段時間，並積極和民間團體合作替公投拉票的國民黨，黨主席江啟臣今天在國民黨中常會前發表談話時指出，為了配合疫情指揮中心的防疫工作，國民黨將暫緩辦理已經安排好的的公投宣講、集會活動，他也呼籲所有的黨公職人員，全力配合指揮中心防疫規範。

江啟臣也表示，他要拜託相關中央、地方的黨務同仁，因應後續疫情升級的防疫規劃，建立各種可能的應變流程，確保在防疫優先的前提下，勉力推動黨務。

而日前已經對公投4案表態的民眾黨，稍晚也透過聲明稿宣布，「兩好兩壞護台灣」600場公投宣講活動，相關實體活動即日起暫緩舉辦（無群聚之線上宣講活動不在此限），延後期程將視疫情發展擇期公布。

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核稿編輯：翁世航