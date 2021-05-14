駁斥美國「戰略清晰」對台灣不利的謬論，愈清晰愈有利於國軍建軍備戰

文：凱夫斯基

美國對台海要採行戰略清晰還是戰略模糊，這個議題不只美國政界學界激烈討論，最近就連台灣也是議論紛紛。普遍而言，台灣和美國的有識之士都已清楚認知，戰略模糊已失去「雙重嚇阻」（Dual Deterrence）的目的，因此必須有所改變。然而，國內卻有人指控，若改成戰略清晰將不利國軍建軍備戰，唯此論點恐意在孤立台灣、弱化國軍，吾人不可不予以釐清。

戰略清晰與戰略模糊的前世今生

正所謂「軍事是政治的延伸」，戰略清晰（Strategic Clarity）與戰略模糊（Strategic Ambiguity）雖有「戰略」字眼，但其本質是政治術語，軍事戰略則是它的延伸。

若要討論兩者的意涵，時光必須拉回1954年，當年美國為了防堵共產主義赤化全球，遂與中華民國簽訂《台美共同防禦條約》，明定「西太平洋區域內任一締約國領土一旦遭受武裝攻擊，等同視為危及各締約國本身之和平與安全，各締約國應即採取一切必要措施對付此一危險」。此即「戰略清晰」的伊始，換言之，戰略清晰的主流意義，就是台美軍事同盟。

時光來到1979年，美國眼見蘇中交惡，遂趁機「聯中制蘇」而與中華民國斷交，改與中共建交，同時也廢除《台美共同防禦條約》，終止了長達25年的戰略清晰政策。此時，美國在圍堵蘇聯的大戰略過程中，為了避免受到台海問題掣肘而「因小失大」，須設法維持台海和平穩定，尤其要遏止兩岸相互攻擊，因此有了所謂「雙重嚇阻」（Dual Deterrence）的政策目標。

所謂「雙重嚇阻」，意即一面嚇阻中共武統台灣，一面嚇阻蔣氏政權反攻大陸；而在嚇阻的手段上，前AIT主席薄瑞光明確指出，對中共是施以軍事嚇阻，對台灣則是施以政治嚇阻，以避免兩邊採取不智行動。

而在對中共的軍事嚇阻上，儘管已經沒有《台美共同防禦條約》，但也改以《台灣關係法》及《六項保證》來取代，同時也透過實際的軍事行動來展現嚇阻力；而此時既非戰略清晰，又未明言會否在蔣氏政權反攻大陸時予以協助，因此能同時嚇阻兩岸都不敢輕舉妄動，這就是「戰略模糊」。

可惜的是，如今竟然有人認為「雙重嚇阻」是為了嚇阻台獨，這恐怕是背離歷史事實，因為美國在1979年設下「戰略模糊」的時候，台獨人士要嘛流亡海外，要嘛被蔣氏政權關在牢裡，顯然沒有嚇阻的必要，所以真正要嚇阻的對象，其實是蔣氏政權的反攻大陸。這也是為何當年曾親身經歷台美斷交的資深外交官阿特伍德（J. Brian Atwood）會投書媒體，指當時台美斷交的背景其實是「國民黨政權獨裁又不受歡迎」。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國與中華民國斷交時期台灣民眾蛋洗美國代表團

戰略清晰與戰略模糊的美中兩面性

前一段落所討論的戰略清晰與戰略模糊，主要是從美國的角度來看。就中共角度而言，在1979年之前，其對台灣也是採取戰略清晰，意即明確要武統台灣，且對台進行實際交火的戰爭狀態。

但在1979年後，在美國的施壓下，中共改為「和戰兩手的戰略模糊」政策，在當年元旦便終止對金門「單打雙不打」之砲擊，正式將823炮戰劃下句點；此後中共更持續數十年高唱「和平統一」，而武統只是偶而說來嚇阻台獨而已。就此以觀，有人稱「戰略模糊」是為了嚇阻台獨，應是從中共角度觀察，表達中共的觀點罷了。

值得注意的是，習近平上台以後，中共已逐漸揚棄「和戰兩手的戰略模糊」，武統論大行其道。從美中兩面性的角度而言，這代表中共正在恢復戰略清晰，以往的「單打雙不打」，如今已變成「共機天天擾台」。

同時，也代表美國的戰略模糊政策已經失效，既嚇阻不了中共遂行武統，再加上台灣早已放棄反攻大陸，因此當初「雙重嚇阻」的政策目標已經滅失。職是之故，美國政界學界近期激烈討論，是否要揚棄戰略模糊，改採戰略清晰。

而在改採戰略清晰的討論過程裡，從美國角度與從中共角度，各有兩種不同的戰略清晰意涵。最主流的戰略清晰，就是回到1954年的《台美共同防禦條約》，亦即建立台美軍事同盟，這是目前講到「戰略清晰」時，佔99%的主流意涵。另外的1%，則是從中共角度而言，台灣應回歸中國、美國應放棄台灣，這其實也是一種戰略清晰；只是為了做出區隔，一般稱之為「棄台論」。

因此從廣義來說，台美軍事同盟跟棄台論都是一種清晰的方向，故都是戰略清晰的一種，而近期美國之所以兩者都有人討論，其實背後只反映出一個意義，就是過往的戰略模糊已經失靈、雙重嚇阻已經失去作用，因此美國必須戰略清晰，或至少該要「戰略半清晰」（Semi-Strategic Clarity）。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

美國越是戰略清晰，越有利國軍建軍備戰

或許是對戰略清晰與戰略模糊不了解，近期台灣內部有謬論認為，戰略清晰不利於國軍建軍備戰。

謬論表示，一旦戰略清晰，台美雙方軍事武力在相同作戰空間內，會發生誤解誤判誤擊誤傷；又稱國人對於國防支持熱情根本不足，對於子弟投效軍旅也不是優先選項，一旦戰略清晰，國人是否還願意拿出同樣預算額度支持國防建軍。總的來說，這些謬論的結論就是，台灣應自我孤立，推辭台美或國際軍事同盟，隻身面對中共威脅。

先不論價值觀的謬誤，單從歷史來看，台灣不是沒有經歷過戰略清晰，1954年至1979年台美訂有軍事同盟，只要檢視這段期間是否有前述謬論所稱的問題，就能發現真相。

首先從建軍備戰的預算來看，當年台美結成軍事同盟時，正是中華民國國防預算最高的時候，1954年簽訂《台美共同防禦條約》，隔年1955年國防支出占政府總預算高達78.51%，直到10年後的1966年，國防支出仍占政府總預算74.27%。反觀1979年台美斷交進入戰略模糊之後，國防支出占比開始大幅下降，1980年國防支出占政府總預算降至40.18%，1990年代降至20%，馬英九執政時期更只有16%。

從另一角度觀察，若是建立軍事同盟會鬆懈建軍備戰，美日、美韓、美澳長期締結軍事同盟，日本、韓國、澳洲的軍事實力其實都未鬆懈，各方面戰技、裝備等整體戰力，不只跟得上世界先進腳步，甚至在部份項目上還獨步全球。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

再者，任何人都難以否認，台灣建軍備戰的絆腳石其實是「失敗主義」的蔓延，論者嘗言「首戰即終戰、美軍不會來」，如此「長敵人志氣、滅自己威風」之下，讓民眾誤以為「從軍就是要打必敗的仗」，當然就會有人對軍旅卻步。

反之，如果一旦戰略清晰，台灣很清楚是要跟美國以及其他民主國家締結軍事同盟，這將更有勝仗的把握，在信心加持下，不只年輕人不怕當兵，現役將士也更踴躍參與跨國軍演，謀求好表現，為職涯加分、為戰力加分。

而談到跨國軍演，這正是戰略清晰對我國建軍備戰的最大助益，因為一旦恢復台美軍事同盟，我國將更加明確朝美台聯軍的方向進行建軍備戰，且因恢復台美軍事同盟，國軍必然受邀參加同盟間的聯合軍演，而國軍期盼已久的環太平洋軍演更是必上菜單。

事實上，國軍已幾十年沒有參加大型國際軍演，長年飽受孤立之下，難免流弊於閉門造車、紙上談兵，但這不是國軍沒有精進意願，只是苦於沒有機會。將來一旦台美恢復戰略清晰，透過參加國際聯合軍演，彼此不只可以建構具有實際效力之聯軍作戰體制，也能讓國軍成為一支國際部隊，並與參演各國相互交流，且彼此軍人可善用機會建立友誼，讓國際友軍更加認識到台灣國軍的熱情與善良。

更進一步言，1954年至1979年的戰略清晰期間，台灣不只參與國際聯合軍演，美國、日本、德國甚至在台灣設有軍事顧問團，進一步加強彼此軍事交流與戰略協作，同時美軍也在台灣駐軍，這並促進了台北、高雄、台中等城市的經濟發展，老一輩民眾至今仍津津樂道。

凡此種種，戰略清晰顯然更有利於國軍的建軍備戰；至於坊間稱「戰略清晰恐不利國軍建軍備戰」，這些謬論無非是在孤立國軍、弱化國軍，倘若國人信以為真，才是中了解放軍的孤立之計，敵人必定暗暗竊喜。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航